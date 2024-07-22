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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Сергей Данкверт: экспортеры должны отвечать за качество зерна, которое поставляют

Если ситуация не изменится, то госконтроль может быть усилен

| Агроинвестор |

Ранее Россельхознадзор сообщал, что обеспокоен уведомлениями от ряда стран-импортеров о несоответствии качества российского зерна их требованиям
Ранее Россельхознадзор сообщал, что обеспокоен уведомлениями от ряда стран-импортеров о несоответствии качества российского зерна их требованиям

Участникам рынка нужно менять свое отношение к поставкам зерна за рубеж, экспортеры должны отвечать за то, что они поставляют, сказал в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «У нас привыкли брать зерно из разных мест и смешивать в один элеватор, а потом из него распределять — это и в Турцию, и в Египет, и в Пакистан. Но если мы хотим поставлять в страны, у которых высокие фитосанитарные требования, нам нужен порядок», — уверен он.

Если компания выращивает зерно и не борется с сорняками, то она не может быть его экспортером, подчеркнул глава ведомства. «Отправлять должны то, что доработано, хотя бы мусор удален через очиститель вороха. А то у нас эйфория: стали экспортерами — давайте все на экспорт, — цитирует Данкверта РБК. — А потом, когда есть претензии от стран-покупателей: “Ну, мы уже погрузили зерно, мы уже не можем что-то изменить”».

Если ситуация не изменится, то необходимо усиливать госконтроль, уверен Данкверт, тем более что к 2030 году, согласно «майскому» указу президента Владимира Путина, объем экспорта российской продукции должен увеличиться в полтора раза. По итогам 2023 года Россия заняла 17-е место в мире по экспорту продовольствия, отгрузив за рубеж более 103 млн т сельхозпродукции на $43,5 млрд. В структуре вывоза 37% поставок пришлось на зерно. «В этом отношении мы сторонники бывшей социалистической советской системы, которая звучит некрасиво, но действует эффективно, когда государство брало на себя роль главного трейдера по ввозу и вывозу важнейших продуктов», — сказал глава Россельхознадзора.

Ранее сообщал, что обеспокоен уведомлениями от ряда стран-импортеров о несоответствии качества российского зерна их требованиям. Ведомство считает, что экспортеры прилагают недостаточно усилий, чтобы обеспечить карантинное благополучие мест производства и хранения зерна, а также не проводят необходимую очистку экспортных партий перед их отправкой. В результате при отгрузке выявляются карантинные для импортеров объекты. Так, у одного из крупнейших российских экспортеров зерна — (в апреле компания сменил название на «Родные поля») — выявил несоответствия более чем в 80% экспортных партий зерна.

С марта начал отказывать компании в выдаче фитосанитарных сертификатов, объясняя это обнаружением в партиях зерна карантинных объектов. При этом обращал внимание, что в порту Новороссийска продукция всех экспортеров при приемке проходит единый входной контроль в лаборатории, товар хранится в единых емкостях обезличено и не может отличаться по карантинному фитосанитарному состоянию в зависимости от загруженного корабля. Нарушение сроков выдачи сертификатов привело к простою судов. В конце апреля « подал иск в арбитражный суд о взыскании $60 тыс. с Россельхознадзора, а также Южного межрегионального управления Россельхознадзора и ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки». В начале июня производство по делу было прекращено, поскольку от истца поступило ходатайство об отказе от заявленных требований, говорится в материалах суда.

По данным аналитической компании «», которые приводил «Коммерсантъ», с июля 2023 года по май 2024-го поставил на внешние рынки почти 9,2 млн т зерна, или 14,3% общероссийского объема. С июня компания прекратила экспорт, пишет «РБК Ростов». «Экспортную деятельность не ведем, это не имеет смысла, — сказал изданию бенефициар компании Петр Ходыкин. — Недавно выполнили последний контракт, судно опять простояло в Новороссийске около 20 дней. Так как это был государственный контракт — разрешительные документы выдали, но с задержкой». По его оценке, материальные убытки компании превысили $30 млн, однако в целом цифра будет больше — с учетом судебных издержек и штрафных санкций от получателей грузов выйдет около $50 млн.

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