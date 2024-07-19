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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Серьезного дефицита семян в 2025 году не ожидается

Семена отдельных агрокультур Россия может экспортировать

| Агроинвестор |

В этом году наблюдался переизбыток семян подсолнечника и кукурузы
В этом году наблюдался переизбыток семян подсолнечника и кукурузы

Серьезного дефицита семян в 2025 году не ожидается, об этом рассказал председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач на пресс-конференции «Актуальные вопросы селекции и семеноводства в 2024 году». Рынок отечественных гибридов подсолнечника под урожай 2025 года HCA оценивает на уровне 39 тыс. т при потребности 41 тыс. т. «С учетом складских остатков около 15%, контрафактных семян, мы имеем положительный баланс по обеспечению семенами под урожай следующего года», — подчеркнул Лобач.

В России строятся заводы по производству и подготовке семян подсолнечника, напомнил он. Так, в прошлом году, компания «Агроплазма» запустила свой новый завод мощностью 5 тыс. т, в этом году вводится в эксплуатацию еще один проект, в 2025-м планирует построить завод «». 

Что касается семян кукурузы, то, по некоторым оценкам, иностранные компании посеяли ее почти в три раза больше, чем отчитались, сказал Лобач. «В этом случае у нас под урожай следующего года будет профицит семян, который составит порядка тысячи тонн», — оценил он. Дефицита семян сои тоже не будет, с учетом завезенных объемов категорий элита и суперэлита, а также объемов, имеющихся у наших производителей. «По сахарной свекле нужен отдельный расчет, пока еще с ее семенами в России тяжелая ситуация», — добавил Лобач.

Засуха может негативно сказаться на выращивании семян, однако далеко не во всех регионах, поэтому в HCA рассчитывают на их среднемноголетнюю урожайность. «По нашим прогнозам, Россия будет не только в полном объеме обеспечена семенами, но также мы получим переходящие остатки, которые позволят достаточно уверенно пройти посевную кампанию 2025 года», — уверен глава Альянса.

Семян отдельных агрокультур мы производим больше, чем нужно для внутреннего рынка, и можем их экспортировать, считает Лобач. Например, наши семена зерновых колосовой группы востребованы за рубежом уже сейчас. Кроме того, есть перепроизводство семян масличного льна, кукурузы, риса, сои.

В этом году в России наблюдался переизбыток семян подсолнечника и кукурузы, несмотря на то что квоты на импорт были достаточно сбалансированные. «Когда проанализировали эту ситуацию, поняли, что у нас резко активизировался фальсификат и контрафакт», — поделился Лобач. Это привело к тому, что на рынок попало более 15% дополнительных объемов семян.

По информации HCA, сейчас подделываются как отечественные, так и зарубежные семена. «Это очень пагубно сказывается на рынке семян, поскольку дискредитируется селекция от добросовестного производителя», — подчеркнул глава Альянса. Организация собрала примерно 35 фактов с признаками фальсификата и оповестила о нарушениях , , региональные органы, курирующие АПК. «Кроме того, мы ставим в известность о происходящем участников рынка», — добавил Лобач. Он отметил, что фальсификат можно определить по упаковке — она будет отличаться от оригинальной. Кроме того, зачастую поставщики фальсификата и контрафактной продукции имеют сомнительные адреса, которые не удается найти при проверке через открытые источники.

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