Минсельхоз: Россия способна обеспечить продбезопасность стран-партнеров

Самообеспеченность в том числе предполагает экономическую доступность рационального питания для населения Pixabay

В связи с перевыполнением почти всех показателей Доктрины продбезопасности Россия может обеспечивать ее и в странах-партнерах. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала во время заседания круглого стола комитета Госдумы по аграрным вопросам на тему «Исторические и законодательные аспекты освоения целины: достижения, опыт, перспективы», которое проходило в Алтайском крае. «Сейчас мы себя обеспечиваем практически всеми продуктами, показатели продовольственной безопасности у нас с вами выполнены. Осталось выполнить немножко: у нас с вами есть еще над чем работать в отношении молока и в отношении плодов и ягод. По всем остальным показателям, именно продовольственным, показатели выполнены и перевыполнены, что дает нам возможность [обеспечивать] не только себя, но и наших партнеров в других странах, обеспечивать их продовольственную безопасность», — цитирует Лут ТАСС.



Также в ходе круглого стола министр сообщила, что в этом году наша страна впервые вышла на первое место в мире по экспорту ячменя и гороха. «Эта зернобобовая культура (горох), которая тоже не особо развивалась в последнее время, но за последние три года Россия сделала очень большой рывок в производстве зернобобовых», — отметила Лут. Ранее она говорила, что к 2030 году производство зерновых и зернобобовых культур должно вырасти до 170 млн т, а их экспорт — до 80 млн т.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что Россия может обеспечивать партнеров зерновыми, зернобобовыми, растительными маслами (экспорт маслосемян фактически запрещен) и в некоторой степени мясом. «По молоку сказать сложнее: если я правильно понимаю, показатель самообеспеченности считается с учетом Белоруссии. Также с овощами и фруктами — учитываются объемы производства вместе с личными подсобными хозяйствами. Но в любом случае определенные возможности для расширения поставок по отдельным товарным группам есть. Но хотелось бы, чтобы в продбезопасность были включены показатели доходности фермеров, потому что в этом у нас результаты, к сожалению, не самые лучшие», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что в этом году основной продукцией питания Россия будет обеспечена, но экспорт, скорее всего, сократится из-за погодных аномалий. Но, по его мнению, ничего критичного в этом нет, поскольку доля сельскохозяйственной продукции от общего экспорта не так высока, как у, например, нефти или газа. Остапкович уверен, что основной вопрос сейчас — обеспечение потребностей внутреннего рынка продукцией по приемлемым ценам, поскольку именно продовольствие вносит наибольший вклад в инфляцию.



Согласно Доктрине продбезопасности, под продовольственной безопасностью подразумевается продовольственная независимость и гарантия физической и экономической доступности для населения полноценного питания в размере не менее рациональных норм потребления, напоминает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Таким образом, в документе есть два критерия: первый — самообеспеченность продукцией собственного производства, установленные цели по которому достигнуты или очень близки к достижению, исключая фрукты. Второй — экономическая доступность питания, с которой ситуация значительно хуже. Если первый показатель — ответственность Минсельхоза, который выполнил свою задачу наращивания производства, то в отношении достижения второго критерия таких позитивных оценок нет. И это не компетенция Минсельхоза: на способность семей купить достаточно продовольствия в первую очередь влияет их доход, говорит Шагайда.



Сейчас в России сложилась ситуация, когда сельское хозяйство может наращивать производство, все больше и больше выходя за пределы спроса населения, продолжает она. «Но это платежеспособный спрос. В этой связи мне не хватает дискуссии о дальнейшем развитии и политике поддержки. Мы продолжаем жить в старой парадигме, что нужно все больше и больше производить, экспорт — драйвер развития. Для этого субсидируется в той или иной мере производитель, издержки движения продукции на экспорт. Это все в конечном счете направлено на удешевление продукции, в том числе все больше для зарубежного покупателя. Но есть свой покупатель внутри страны, потребление которого можно субсидировать», — прокомментировала «Агроинвестору» Шагайда. Возможно, добавляет она, не нужно вовлекать новые земли в сельхозоборот, так как это чревато ростом эмиссии парниковых газов, что негативно влияет на всех сельхозпроизводителей, если продукции и так производится достаточно.



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