Минсельхоз: продбезопасность по семенам некоторых агрокультур будет обеспечена в течение двух лет

Минсельхоз ранее предложил установить квоты на импорт семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран Pixabay

Продовольственная безопасность России по семенам некоторых агрокультур будет обеспечена в течение двух лет. Об этом сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, слова которого приводит Telegram-канал Минсельхоза. Он также отметил, что до 2030 года страна достигнет самообеспеченности семенами. Президент Владимир Путин в ходе подведения итогов года, сообщил, что продовольственная безопасность России уже обеспечена, и проблемы в области селекции решаются.

По словам Патрушева, импорт семян базовых культур в 2023 году снизился в два раза, ведется работа по развитию селекции в рамках федеральной научно-технической программы. Он добавил, что в конце декабря будут подведены итоги отбора проектов по созданию новых сортов и гибридов, и ожидается, что уже в следующем году будут получены первые результаты.



В октябре первый замглавы Минсельхоза Оксаны Лут говорила, что в ближайшие годы обеспеченность российских аграриев отечественными семенами должна составить 75%, к 2030 году нужно стремиться к фактически нулевому импорту семян. Она также напоминала, что уже введены правила локализации и до конца текущего года будут утверждены объемы квотирования ввоза импортных семян, которые будут каждый год сокращаться.



12 декабря Минсельхоз предложил установить квоты на импорт семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран на период с 23 января по 31 декабря 2024 года. Квота на импорт семян картофеля может составить 16 тыс. т, пивоваренного ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т (включая восковидную — 0,6 тыс. т), рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь и соевые бобы установлена нулевая квота.



Решение об установлении квоты в 2024 году позволит создать минимальный профицит на рынке семян подсолнечника, комментировали тогда в RUSEED. По оценке компании, в стране нет серьезного дефицита семенного материала подсолнечника. В ноябре RUSEED прогнозировала, что объем импорта семян сои в Россию к концу 2023 года составит 680 т, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Аналитики отметили, что импорта семян сои относительно других культур невелик, поскольку большая часть семян производится внутри страны.



Также аналитики RUSEED прогнозировали, что в этом году в Россию может быть ввезено 20,1 тыс. т семян подсолнечника против 25 тыс. т в 2022-м. Импорт семян кукурузы к концу 2023 года может сократиться на 40,1% и составить 19,6 тыс. т. Снижение импорта семян в последние два года связано с ростом отечественного производства и улучшением качественных характеристик продукции, отмечают аналитики.



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