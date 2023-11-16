Ruseed прогнозирует снижения импорта семян сои на четверть

Средние цены на импортные семена сои снизились на 6,2% flickr.com

Объем импорта семян сои в Россию к концу 2023 года составит 680 т, что на 25% меньше, чем в прошлом году, говорится в материалах аналитического центра Ruseed. Аналитики отметили, что объем импорта семенного материала сои относительно других культур, таких как подсолнечник и кукуруза, невелик, поскольку большая часть семян производится внутри страны. На Дальнем Востоке, который является традиционным соевым кластером, более 70% семян сои производится в местных хозяйствах.



С 2015 года основными поставщиками семян сои в Россию являются Франция, Канада и Австрия, их общая доля в импорте превышает 73%. По итогам года аналитики Ruseed ожидают значительного сокращения поставок из Канады — более чем в 6,5 раза. Это связано с запретом Россельхознадзора на ввоз семян сои канадской компании Sevita Genetics из-за выявления карантинного пурпурного церкоспороза. Аналитики прогнозируют, что поставки из Франции, Австрии и Германии вырастут, однако суммарный импорт снизится на примерно на 25%.



В 2022 году средняя контрактная цена килограмма семян сои составляла $4,8. Среднегодовой темп роста стоимости в период с 2012 по 2022 годы был на уровне 12,5%, а в пересчете на рубли — 21,6%. В этом году средний уровень цен на импортные семена сои снизился на 6,2% по сравнению с 2022 годом.



Семена из Франции и Германии оказались самыми дорогими — $3,9 и $3,4 за килограмм соответственно. Французские семена дешевели второй год подряд: в 2022 году средняя цена за килограмм упала на 5,9%, а в текущем году — на 8,3%. Семена из Австрии, одного из крупнейших поставщиков, наоборот, подорожали на 48% и 40% за последние два года. Китай и Канада предлагают самые доступные семена по цене $1,3 и $1,8 соответственно.



Ранее аналитики Ruseed прогнозировали, что в этом году в Россию может быть ввезено 20,1 тыс. т семян подсолнечника против 25 тыс. т в 2022-м. Они также оценивали, что импорт семян кукурузы к концу 2023 года может сократиться на 40,1% и составить 19,6 тыс. т. Снижение импорта семян в последние два года связано с ростом отечественного производства и улучшением качественных характеристик продукции, отмечают аналитики.



На прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что до конца 2023 года будут установлены объемы квотирования на ввоз импортных семян. Квоты будут сокращаться каждый год для постепенного снижения импорта до фактически нулевого уровня. Лут отмечала, что основная цель — это обеспечение страны отечественными семенами, и правительство принимает меры поддержки отечественных семеноводов, включая таможенно-тарифное ограничение.



В мае правительство утвердило правила локализации производства семян на территории страны, чтобы снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельскохозяйственных культур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного производства от импорта. Правила также регулируют совместную деятельность российских и иностранных производителей, ограничивая долю последних в совместных предприятиях до 49%.



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