В 2023 году мощности российских МЭЗов могут увеличиться

В октябре цены на масличные культуры в России преимущественно укреплялись flickr.com

В этом году мощности российских предприятий по переработке масличных культур достигли 30,8 млн т, что значительно больше, чем пять лет назад, рассказал «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, тогда на отечественных маслозаводах ежегодно перерабатывалось только 25 млн т маслосемян. По предварительным оценкам эксперта, до конца года этот мощность может достичь 31 млн т.



Увеличение мощностей приводит к усилению конкуренции среди маслозаводов при закупке сырья, что в свою очередь позволяет установить справедливую цену на масличные культуры с учетом текущей ситуации на рынке, сказал Лозовой. Наибольшие мощности по переработке масличных культур в Краснодарском крае — около 3,8 млн т. За ним следует Воронежская область с мощностями в 3 млн т. В Калининградской области, занимающей третье место, завод могут переработать 2,7 млн т различных маслосемян.



Интенсивный рост мощностей отмечается в секторе переработки подсолнечника и рапса. За последние пять лет показатели увеличились примерно на 10% и составили около 22 млн т. В России также есть потенциал для расширения мощностей по переработке сои, особенно на Дальнем Востоке. Сейчас в этом макрорегионе собирается треть всего урожая масличных культур в России, но там способны переработать только 40%, отметил аналитик. Ожидается, что в ближайшие два-три года мощности в ДФО расширятся примерно на 1 млн т.



По мнению Лозового, даже с учетом регулярного увеличения урожаев и производства масличных культур, отрасль способна переработать всю продукцию на внутреннем рынке. Это позволит России укрепить свои позиции в глобальной торговле, увеличив экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, по оценкам OleoScope, в текущем сезоне Россия увеличит экспорт растительного масла до 6,5 млн т, включая более 4 млн т подсолнечного масла.



Аналитик также рассказал «Агроинвестору», что в октябре цены на масличные культуры в России преимущественно укреплялись. Так, средняя стоимость подсолнечника составляла 25 тыс. руб. за тонну с НДС. Цены на сою в Центре и на Юге находились примерно на уровне 42 тыс. руб. за тонну, на Дальнем Востоке — в районе 38-39 тыс. руб. за тонну. Средняя цена реализации рапса в ЦФО и ЮФО — 34 тыс. руб., в Сибири — 40 тыс. руб. Подсолнечник постепенно дорожал в большинстве регионов на фоне повышения экспортных цен на масло и достаточно вялых темпов реализации семечки. «Кроме того, период активной уборки масличных близится к завершению, что приводит к частичному снижению предложения сырья на рынке. При этом большинство крупных заводов уже запаслись подсолнечником для работы до конца года, поэтому ждать резких колебаний цен в ближайшее время не придется», — считает Лозовой.



Что касается сои, то в текущем месяце высокая конкуренция за высокопротеиновые бобы поддерживала цены на рынке, продолжает он. По словам аналитика, контрактация со стороны переработчиков достаточно активна. Также сохраняется фактор неопределенности на Дальнем Востоке, где уборка затянулась из-за наводнений. В целом предпосылок для разворота восходящего тренда на соевом рынке не прослеживается. Рынок рапса постепенно оправился от последствий «курсовых пошлин», отметил эксперт. «Цены в октябре были достаточно стабильны. В восточных регионах страны они выше, чем в западных в силу открытого экспортного коридора через Забайкальск. При этом новая пошлина на экспорт рапсового масла и шрота соответствующим образом отразилась на рынке. Из-за нее цены на рапс несколько просели в конце сентября, но затем рынок нашел баланс», — рассказал Лозовой.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что суммарно перерабатывающие мощности на сегодняшний день составляют 30,5 млн т в год. В ближайшие два-три года они могут увеличиться еще на 2 млн т. «Не взирая на высокий урожай в этом году, на фоне наращивания перерабатывающих мощностей на внутреннем рынке не наблюдается традиционного серьезного снижения закупочных цен на масличные в начале сезона. Напротив, фиксируется небольшой рост, например, по подсолнечнику в среднем цены увеличились на 1 тыс. руб. за тонну», — рассказал он. Союз рассчитывает, что на мировом рынке сохранится устойчивый спрос на российские масла, и с учетом роста производства масел общий объем экспорта растительных масел к концу 2023 года составит более 6 млн т, из них подсолнечного — около 4 млн т.



По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2023 году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т, что превысит результаты прошлого года (16,36 млн т). Урожай сои также ожидается на рекордном уровне — 6,47 млн т по сравнению с 6 млн т в 2022 году. Общий прогноз сбора масличных культур составляет 27,5 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в прошлом году. По прогнозу Лозового, валовой сбор основных масличных культур в России в 2023 году составит 26,7 млн т. В частности, урожай подсолнечника достигнет 16,3 млн т, сои — 6,2 млн т, рапса — 4,2 млн т.



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