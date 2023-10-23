Уборка масличных вышла на финишную прямую

Ситуация с ценами на подсолнечник в России начала улучшаться С. Венявский

Уборка масличных в России вышла на завершающую стадию. По данным Минсельхоза, валовый сбор основных масличных культур сейчас составляет 24 млн т в первоначально оприходованном весе, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период 2022 года. В том числе урожай подсолнечника находится на уровне 14,1 млн т (рост в 1,8 раза), сои — 5,4 млн т (в 1,5 раза). Увеличение объемов обусловлено своевременным внесением минеральных удобрений, использованием современных средств защиты растений, работами по обработке почвы, сортообновлением, уточняет агроведомство.



«В последние годы активно развивается и переработка. В этом году производство также показывает положительную динамику. За восемь месяцев текущего года было выпущено более 4,5 млн т подсолнечного (+13,8%), 652,8 тыс. т соевого (+11,7%) и 961,8 тыс. т рапсового масел (+61,2%)», — говорится в сообщении Минсельхоза. В нем также уточняется, что вырос и экспорт масличных культур — почти на 40% по сравнению с 2022 годом (в физическом объеме). Ключевые покупатели — Китай, Беларусь, Казахстан. Первое место по темпам роста поставок среди крупнейших импортеров занимает Афганистан, наибольшая доля реализации в эту страну приходится на семена льна, соевые бобы и рапс.



По прогнозу Минсельхоза, урожай масличных в этом году составит 25,9 млн т, из них подсолнечника — 14-16 млн т.

В октябрьском докладе о региональной экономике Банка России говорится, что урожайность масличных в 2023-м превышает уровень 2022 года, но динамика по культурам разнонаправленная. Так, продуктивность подсолнечника в основных регионах-производителях ниже прошлогодней, а вот соя и рапс показывают более высокую урожайность в центральной части России. Вместе с расширением площадей посевов это будет способствовать увеличению валового сбора. В частности, прогнозируется рекордный урожай сои в ЦФО. В целом по России урожай масличных ожидается ниже уровня прошлого года, но выше среднего пятилетнего значения.



Кроме того, в докладе ЦБ говорится, что, по данным опросов предприятий, издержки производителей возросли в среднем на 20% к 2022 году. Несмотря на это, аграрии снижают цены на подсолнечник в связи с избыточным предложением, а также уменьшением мировых цен на подсолнечное масло. При этом повысились закупочные цены на сою из-за роста спроса со стороны переработчиков. Например, в Центральной России рост был обусловлен открытием во второй половине 2022 года новых заводов по переработке соевых бобов. С учетом прогнозируемого объема урожая, высокого уровня запасов и низкого спроса производители не ожидают существенной корректировки цен в сторону увеличения, отмечается в докладе.



«Качество масличных в этом году среднее, — говорит независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. — Нельзя сказать, что оно резко ухудшилось или улучшилось. В основных регионах уборка шла в достаточно приличных погодных условиях». Он также рассказал «Агроинвестору», что цены начали расти на фоне увеличения мировых цен на подсолнечное масло, которые «подтягиваются» вслед за котировками нефти. В дальнейшем, по оценкам эксперта, все будет зависеть от экспорта. Сейчас же цены предложения FOB Черное море повышаются на протяжении нескольких недель, но до этого они падали. «Вопрос в том, где будет баланс интересов покупателей и продавцов», — сказал Корбут.



Ситуации с ценами на подсолнечник в России начала улучшаться под влиянием благоприятной мировой конъюнктуры и высокой конкуренции среди отечественных маслозаводов, говорит аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой. «В последнее время фиксируется увеличение экспортных цен на подсолнечное масло на фоне постепенного сокращения запасов у ключевых стран-импортеров, что соответственно находит отражение и в стоимости подсолнечника в России», — добавляет он.



На внутреннем рынке прослеживается высокая конкуренция за сырье со стороны маслоэкстракционных предприятий — это дополнительно подталкивает цены на семечку вверх, продолжает Лозовой. Активнее всего подсолнечник контрактуют в Центральной части России и на Юге. Высокая торговая активность МЭЗов прослеживается на фоне ожиданий относительно дальнейшего роста стоимости масла на внешнем направлении. По оценкам OleoScope, стоимость тонны подсолнечника (с НДС) в ЦФО составляет 24,8 тыс. руб., в ПФО — 22,2 тыс. руб., в ЮФО — 25,7 тыс. руб.



По мнению эксперта, интерес к отечественному готовому продукту в Индии и КНР в ближайшее время должен стать еще выше, особенно в ситуации, когда Украина выпустила на рынок большое количество масла из своих запасов. «Пока мировой рынок масла прошел фазу, где факторы давления на экспортные цены “передавливали” факторы роста. Сейчас ситуация обратная, а к текущему сокращению запасов у ключевых стран-импортеров добавляются факторы дорогого рынка нефти и ограниченного роста производства пальмового масла», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. При этом курс рубля к доллару пока не оказывает поддержки ценам на масло и подсолнечник в нашей стране, заключает аналитик.



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