«Русагротранс» прогнозирует рекордный урожай подсолнечника и сои

Общий валовой сбор масличных может превысить 27 млн тонн Flickr.com

В 2023 году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т, что превысит результаты прошлого года (16,36 млн т), сообщает поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». Урожай сои также ожидается на рекордном уровне — 6,47 млн т по сравнению с 6 млн т в 2022 году. Общий прогноз сбора масличных культур составляет 27,5 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в прошлом году. Аналитики также повысили прогноза сбора рапса на 0,1 млн т до 4 млн т, хотя сохраняются риски потерь в Сибирском федеральном округе из-за неблагоприятных погодных условий.



Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что, по его прогнозу, валовой сбор основных масличных культур в России в 2023 году составит 26,7 млн т. В частности, урожай подсолнечника достигнет 16,3 млн т, сои — 6,2 млн т, рапса — 4,2 млн т. Эксперт рассказал, что темпы проведения уборочной кампании в России идут значительно активнее прошлогодних, особенно это прослеживается по подсолнечнику и сое: семечку убирают почти в три раза быстрее, чем годом ранее, а бобы почти в 2,5 раза. Сбор рапса пока отстает от уровня 2022 года, но урожайность культуры выше.



Лозовой отметил, что на рынке перед стартом полевых работ были опасения относительно того, как себя покажут отечественные семена подсолнечника, заместившие импортные в ряде регионов России. «Судя по имеющимся данным уборки, эффективность российского посевного материала подтверждается», — рассказал эксперт. Так, например, на Юге и в Центральной части России урожай подсолнечника, как ожидается, превысит уровень прошлого года и суммарно составит примерно 9,5 млн т (+0,5 млн т к 2022 году). Валовой сбор маслосемян в Поволжье будет на уровне 6 млн т, но это значение окажется на 0,2 млн т ниже показателя прошлого года. Просадка, в частности, произойдет у крупнейшего региона-производителя в ПФО — Саратовской области.



Валовой сбор сои обновит рекорд, поскольку урожай в ЦФО окажется намного выше уровня прошлого года и превысит уровень в 3,2 млн т против 2,6 млн т в 2022 году, продолжает Лозовой. Оценки по Дальнему Востоку пока достаточно скромные — 2 млн т (минус 0,3 млн т), поскольку наводнения в ДФО, могут привести к дополнительным потерям. При этом не исключено, что прогноз по этим регионам будет повышен. По рапсу в ряде регионов условия для уборки не самые благоприятные, хотя урожайность в Сибири и на Урале выше прошлогодней. Тем не менее, на Юге и в Поволжье его производство будет ниже, в Центре урожай увеличится с 1,3 млн т до 1,5 млн т. В Сибири и на Урале возможен спад до 1,6 млн т (1,7 млн т в 2022 году).



По оценке исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай масличных в этом сезоне может достичь 27 млн т. «Несмотря на то, что посевные площади под подсолнечником и рапсом в этом году были немного сокращены, культуры дают неплохую урожайность, особенно в Центре и на Юге страны. Урожайность сои тоже выросла, и посевные площади были увеличены, поэтому ожидаем новый рекорд — не менее 6,3 млн т», — рассказал он «Агроинвестору».



В целом на рынок серьезное давление оказывает ситуация с низкими экспортными ценами на масла, отмечает Мальцев. Тем не менее он считает, что стоимость масел может скорректироваться в ближайшее время под влиянием высоких цен на нефть и негативной ситуации с производством на рынке пальмового масла. «Но с учетом демпинга со стороны Украины эти факторы могут не повлиять на стоимость растительных масел в Черноморском бассейне, и они могут сохраниться на текущем уровне, — считает Мальцев. — При этом, не взирая на высокий урожай, традиционного серьезного сезонного провала закупочных цен на масличные не наблюдается. Что должно стимулировать сельхозпроизводителей к более активным продажам сырья с начала сезона».



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