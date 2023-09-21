В августе экспорт подсолнечного масла значительно увеличился

Среднемесячный объем экспорта подсолнечного масла из России в сезоне-2022/23 составил почти 320 тысяч тонн Pixabay

По оценке аналитика агентства OleoScope Кирилла Лозового, в августе на внешние рынки из России было поставлено почти 220 тыс. т подсолнечного масла против 122 тыс. т за аналогичный месяц прошлого года. Такой резкий рост отгрузок отмечается на фоне более активного спроса со стороны ключевых импортеров, рассказал он «Агроинвестору». В частности, поставки в Индию в августе выросли сразу до 81 тыс. т (3 тыс. т в августе 2022 года), в Китай — до 39 тыс. т (годом ранее отгрузок не было), в Турцию — до 21 тыс. т (12 тыс. т).



Среднемесячный объем экспорта подсолнечного масла из России в сезоне-2022/23 составил почти 320 тыс. т. По словам Лозового, сейчас ключевым вызовом для отечественных переработчиков является экспортная цена. Например, цены спроса в направлении Турции в последние недели крайне низкие — покупатели запрашивают $720 за тонну и меньше, хотя сделки фактически проходят дороже, говорит Лозовой. Более высокая цена — выше $800 — фиксируется со стороны Индии. При этом эксперт отметил, что активно растет и стоимость нефти, которая должна оказать поддержку категории vegoil.



«Однако отдельно стоит отметить, что дополнительное давление происходит на фоне активизации предложения из Украины, чьи экспортеры налаживают сбыт готовой продукции и демпингуют на рынке. В стране также улучшились виды на новый урожай подсолнечника, что может негативно отразиться на мировых ценах подсолнечного масла», — продолжает аналитик. Кроме того, в Турции накануне приняли решение о введении референтных цен на подсолнечное масло и семена подсолнечника, напомнил Лозовой. По его словам, это повысит импортные пошлины на указанные продукты и приведет к «съеданию» маржи отечественного переработчика.



«Центр Агроаналитики» ранее со ссылкой на заявление гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко сообщал, что производство подсолнечного масла в России в сезоне-2023/24 может достигнуть 7 млн т. При этом он отмечал, что страна сможет экспортировать около 4,2 млн т масла, однако по оптимистичному сценарию объем вывоза может составить и 4,4 млн т.



Агентство OleoScope тогда оценивало экспорт растительных масел из России в сезоне-2022/23 в 6,05 млн т, что на 33% выше, чем в предыдущем сезоне. При этом объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 26% до 3,8 млн т, соевого — на 18% до 662 тыс. т, рапсового — на 69% до 1,5 млн т. Петриченко также прогнозировал, что урожай подсолнечника в этом сезоне может достичь 16,6 млн т (по сравнению с 16,4 млн т в прошлом сезоне), а урожай сои составит около 5,7 млн т (по сравнению с 6 млн т в прошлом сезоне).



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