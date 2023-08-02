В новом сезоне Россия может обновить рекорд по экспорту растительных масел

В текущем сезоне экспортный потенциал по подсолнечному маслу будет реализован не полностью Pixabay

Аналитическое агентство OilWorld (Германия) прогнозирует, что в сезоне-2023/24 Россия может поставить на внешние рынки 6,38 млн т основных растительных масел, что станет новым рекордом. В том числе экспорт подсолнечного масла может достигнуть 4,37 млн т — на 250 тыс. т больше, чем ожидается по итогам текущего сезона (закончится 31 августа) и на 1,2 млн т выше результата 2021/22-го. Основными рынками сбыта будут Китай, Индия, Иран, Ирак, Турция, Египет и несколько африканских стран, считают аналитики.



Потенциал вывоза рапсового масла из России OilWorld оценивает на уровне 1,32 млн т (1,3 млн т в сезоне-2022/23 и 0,9 млн т — в 2021/22). Оно будет отгружаться преимущественно в КНР. Экспорт соевого масла в новом сезоне ожидается на уровне 0,69 млн т против 0,67 млн т в текущем маркетинговом году и 0,53 млн т в 2021/22-м.



Россия может экспортировать рекордные объемы подсолнечного масла не только по итогам текущего сезона (завершится 31 августа), но и в 2023/24-м, пишет пoлe.pф со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева. Если аграрии не будут сдерживать продажи маслосемян, то, с учетом рекордных переходящих остатков, производство растительных масел в новом сезоне может превысить 9 млн т, что станет новым рекордом и будет способствовать увеличению вывоза.



В сезоне-2022/23 объем выпуска подсолнечного масла Мальцев оценивает на уровне 6,4 млн т — на 10% больше, чем годом ранее. И хотя вывоз может достигнуть рекордных 4 млн т, экспортный потенциал по подсолнечному маслу будет реализован не полностью, считает он. В первой половине этого сезона аграрии довольно сдержанно подходили к продажам семечки, что привело к неравномерной загрузке перерабатывающих мощностей, снижению объемов производства и экспорта подсолнечного масла, пояснил глава союза. Кроме того, на динамику поставок повлияли логистические проблемы и сложности с расчетами.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает производство подсолнечного масла в текущем сезоне на уровне 6,4 млн т, в новом сезоне оно может приблизиться к 7 млн т. Экспорт из России в сезоне-2022/23 может составить 4 млн т, в 2023/24 — увеличиться до 4,7 млн т. При этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе конференции «Где маржа» обращал внимание на довольно серьезный дисконт на подсолнечное масло по сравнению с соевым и пальмовым.



Маслов ранее говорил «Агроинвестору», что ожидает активизации спроса и оживления мировых цен на растительные масла в целом, особенно на фоне неблагоприятных прогнозов по урожаю масличных культур и производству пальмового масла на следующий сезон, которые связаны с природным явлением Эль-Ниньо. Также союз рассчитывает на восстановление справедливой премии на подсолнечное масло по отношению к базовым (пальмовое и соевое) маслам после приостановки «зерновой сделки».



«Стоимость масличных культур напрямую зависит от экспортных цен на растительные масла и курса рубля. Мы рассчитываем, что двукратное падение экспортных цен на подсолнечное масло, которое мы наблюдаем с прошлого сезона, уже остановилось», — цитирует Маслова пoлe.pф. По данным портала Оilwоrld.ru на 31 июля, цена предложений на поставку подсолнечного масла на октябрь составила $930/т (FOB Черное море), увеличившись за неделю на $40/т. За месяц цена выросла на $160/т и стала максимальной с 18 апреля, когда она достигала $940/т. Средняя цена предложения подсолнечника к 28 июля составляла около 29,5 тыс. руб./т, прибавив за неделю 1,5 тыс. руб./т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

