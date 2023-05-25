В июне пошлина на подсолнечное масло будет нулевой

Экспорт растительных масел из России по итогам первого квартала вырос на 23% М. Стулов

Согласно материалам Минсельхоза, в июне пошлина на экспорт подсолнечного масла из России будет нулевой, тогда как в мае она составляла 1122 руб. за тонну. Пошлина обнуляется впервые с февраля. Пошлина на экспорт шрота в июне снизится до 5012 руб. за тонну с 6578 руб. в мае. Это первое снижение пошлины с декабря 2022 года. Пошлина рассчитана на основе индикативной цены, которая составляет $940,5 за тонну масла и $262,4 — шрота.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что рекордный урожай подсолнечника прошлого года обеспечил большие переходящие запасы, соответственно, высокие объемы переработки и производства подсолнечного масла и шрота. «Поэтому у нас все идет по хорошему графику, тем более что возможности поставок со стороны нашего основного конкурента — Украины — сократились, потому что значительные объемы подсолнечника они бы отправили в виде маслосемян в Западную Европу и другие страны», — сказал эксперт. Соответственно, ресурсы подсолнечного масла уменьшились, что создало России дополнительные возможности для поставок.



Необходимо учитывать, что период высоких цен на подсолнечное масло, скорее всего, закончился, и ожидать, что он повторится снова, пока не стоит, считает Корбут. По его данным, экспортные цены на подсолнечное масло сейчас находятся на уровне $1050-1080 за тонну. «У нас после рекордного урожая объемы запасов подсолнечника очень высокие, тем более что низкие цены не стимулируют фермеров продавать его по низким ценам», — добавил эксперт.



В начале мая аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой в ходе конференции «ЗерноЛогистика-2023» говорил, что экспорт растительных масел из России по итогам первого квартала вырос на 23% и превысил 1,5 млн т. По его словам, основным покупателем с начала года стал Китай, закупив за январь-март 296 тыс. т масла, что в 17 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индия также увеличила закупки до 120 тыс. т. Турция осталась на третьем месте, но объем поставок снизился до 119 тыс. т из-за землетрясения и низких цен в марте.



В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко просила Минсельхоз проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник на фоне резкого снижения цен на эту культуру, писал РБК. По ее словам, к снижению стоимости масличных привели действия производителей подсолнечного масла: они снизили закупочную цену на подсолнечник и «разорвали долгосрочные контракты, на которые аграрии рассчитывали». На приемных пунктах скопились «очереди из сотен машин», из-за чего становится невозможно выполнить ранее заключенные контракты в срок, а у сельхозпроизводителей возникает риск просрочки погашения кредитов, что, в свою очередь, может привести «к череде банкротств».



Экспортная пошлина на подсолнечник защищает рынок и стимулирует переработку масличных внутри страны, поэтому Масложировой союз выступает против ее отмены, говорил тогда РБК исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Отмена пошлины еще больше обвалит рынок, потому что покупатель у продукции один — условно, Турция купит или подсолнечное масло, или подсолнечник. Никаких плюсов с точки зрения объемов это не принесет, мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше. Это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать. Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок должен ожить и продажи пойдут вверх», — объяснял эксперт.



В апреле стало известно, что Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на подсолнечник. Об этом говорила первый замглавы ведомства Оксана Лут. По ее мнению, отмена пошлины еще больше обрушит и без того невысокие цены на семечку. «Как только мы обнулим пошлины, цена на подсолнечник обвалится, поскольку предложение подсолнечника на рынке прибавится», — поясняла замминистра, добавив, что и цены на подсолнечное масло тоже упадут еще больше.



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