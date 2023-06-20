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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Благо» вложит 3 млрд рублей в развитие Эртильского МЭЗа

Компания планирует повысить объем переработки на заводе до тысячи тонн в сутки

| Агроинвестор |

За пять месяцев 2023 года заводы компании произвели более 235 тысяч тонн масел
За пять месяцев 2023 года заводы компании произвели более 235 тысяч тонн масел

В ходе визита губернатора Воронежской области Александра Гусева на Эртильский маслоэкстракционный завод (МЭЗ) компании «Благо» стало известно, что объем инвестиций в его развитие до 2027 года может достигнуть 3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». В пресс-службе «Благо» уточнили «», что компания планирует увеличить объем переработки на заводе до 1 тыс. т в сутки.

Большую часть проектов по модернизации планируется посвятить развитию трех ключевых направлений: хранение и подработка сырья, его переработка и отгрузка готовой продукции. Часть проектов еще находится на стадии обсуждения и поиска технического решения, а какие-то уже реализуются, рассказали в пресс-службе компании. Ориентировочно срок реализации всего портфеля проектов займет около пяти лет, при этом производство останавливаться не будет. 

Компания ожидает помощи региональных властей при развитии сети дорог и минимизации рисков остановки производства по фактору лузги. Ранее владелец компании Аркадий Фосман в интервью «Коммерсанту» говорил, что Эртильский завод вышел на производительность в 750 т в сутки.  Также он отмечал необходимость улучшения условий труда и повышения экологической и производственной безопасности на предприятии.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «», что производство подсолнечного масла в России на конец мая в текущем сезоне составило более 4,8 млн т, что на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого сезона. Союз прогнозирует, что до конца сезона будет выпущено почти 6,3 млн т, что на 7% выше, чем в сезоне-2021/22. По ожиданиям союза, внутренняя переработка семечки в этом сезоне составит 14,8 млн т. Учитывая сдерживание продаж подсолнечника со стороны аграриев в начале сезона и высокие переходящие остатки, конечные запасы семечки превысят 2 млн т, прогнозирует Мальцев.

В пресс-службе «Благо» «» сообщили, что за пять месяцев 2023 года заводы компании произвели более 235 тыс. т масел, в прошлом году объем был на уровне 186 тыс. т. Рост производства связан с началом работы Бийского и Донского заводов. Также за это время на экспорт было отгружено 96 тыс. т масел, что на 5 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

«Из значимых трендов этого года можно отметить серьезное падение цен на все виды масел и на все commodities-продукты в целом. Кроме того, сейчас спрос на масло на юге черноморского региона падает, так как с 1 июня Турция, ожидая свой урожай подсолнечника, повысила пошлины на ввоз подсолнечника масличных сортов и подсолнечного масла — с нуля до 27% и 36% соответственно», — рассказали в пресс-службе. Тем не менее, там отметили, что экспорт растительных масел был и остается тем направлением, которое позволяет отечественной масложировой отрасли развивать производство и увеличивать свою прибыль.

В феврале 2021 года «Благо-Юг» приобрела активы разорившегося Эртильского МЭЗа на торгах за 1,04 млрд руб. Эртильский маслоэкстракционный завод расположен в Воронежской области. Предприятие включает комплекс для хранения и переработки подсолнечника, прессовое и экстракционное производство, цех рафинации масла, фасовочные линии. У площадки есть два собственных подъездных железнодорожных пути необщего пользования, точки загрузок в вагоны двух типов: крытые вагоны и зерновозы.

ГК «Благо» имеет шесть производственных площадок, в том числе две в Воронежской области, а также в Армавире, Омске, Барнауле и Бийске. Компания занимается производством продукции под брендами «Благо», «Дары Кубани», «Подворье» и др. В компании работает более 2,75 тыс. сотрудников.

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