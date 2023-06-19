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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Группа «Черкизово» планирует построить МЭЗ в Пензенской области

Завод будет производить 62 тысячи тонн подсолнечного масла в год

| Агроинвестор |

Продукцию завода предполагается использовать для собственных нужд в кормопроизводстве
Продукцию завода предполагается использовать для собственных нужд в кормопроизводстве

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и гендиректор группы «» Сергей Михайлов подписали протокол о намерениях, предполагающий строительство в регионе маслоэкстракционного завода. «Строительство предприятия по переработке и хранению масличных культур станет логичным продолжением вашей инвестиционной деятельности в Пензенском регионе. Мы, со своей стороны, готовы оказать вашему новому инвестпроекту всестороннюю поддержку», — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении на сайте областного правительства.

По проекту, завод будет производить 62 тыс. т подсолнечного масла, 67 тыс. т жмыха, 26 тыс. т подсолнечной лузги и 167 т лецитина в год. К июню 2025 года планируется выход на проектную мощность — 600 т в сутки. Как уточнил Мельниченко в интервью «Российской газете», в регионе стоит задача перерабатывать 70% производимого сельхозсырья, поскольку это дает добавленную стоимость и рост валового регионального продукта. По информации «Пенза СМИ», объем инвестиций в завод составит не менее 1,9 млрд руб.

О том, что «» прорабатывает возможность строительства в Пензенской области маслоэкстракционного завода по переработке подсолнечника для дальнейшего укрепления вертикальной интеграции, «» писал в марте. Пресс-служба компании тогда уточняла, что продукты переработки планируется использовать для собственных нужд в кормопроизводстве. Мощность предприятия оценивалась в 200 тыс. т в год.

Также в ходе ПМЭФ Сергей Михайлов подписал соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект по строительству восьми свиноводческих площадок откорма в Тамбовской области с главой региона Максимом Егоровым. До 2028 года включительно четыре площадки планируется построить в Первомайском районе, четыре — в Староюрьевском.

«Группа “” - один из крупнейших инвесторов, который работает в нашем регионе и производит большую долю мясной продукции. Напомню, что сегодня Тамбовщина — в тройке российских лидеров по производству мяса. Соглашение о строительстве новых производственных мощностей — это и увеличение производства мяса, и новые рабочие места, и рост налоговой базы, — отметил Егоров (цитата по сайту областного правительства). — Поэтому мы будем всячески содействовать в реализации этого масштабного проекта. Для инвестора будут созданы максимально комфортные условия».  

О планах «» построить в Первомайском районе Тамбовской области четырех свинокомплексов на 40 тыс. голов каждый общей стоимостью 8,5 млрд руб. стало известно в феврале 2022-го. Тогда сообщалось, что новые мощности позволят выпускать 45 тыс. т мяса в год. О возведении свинокомплексов в Староюрьевском районе тогда речи не шло.

Также гендиректор «» в ходе ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Агрохолдинг продолжает создание в регионе крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера в ТОР «Ефремов» с объемом вложений 50 млрд руб. На форуме было подписано соглашение о модернизации комплекса по производству мяса птицы с инвестициями 1,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе форума руководство группы «» обсудило с губернатором Алтайского края Виктором Томенко следующий этап развития птицекомплекса «Алтайский бройлер». Сейчас предприятие производит около 80 тыс. т мяса в год, после 2025 года планируется выйти на показатель в 110 тыс. т, сообщило правительство региона.

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