Экспорт растительных масел вырос на 23%

В апреле мировые цены на масличные начали восстанавливаться, но котировки пока не вернулись к прежним уровням Pixabay

Экспорт растительных масел из России по итогам первого квартала вырос на 23% и превысил 1,5 млн т. Об этом сказал аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой в ходе конференции «ЗерноЛогистика-2023» в Новороссийске. По его словам, основным покупателем с начала года является Китай: страна с января по март закупила больше всего подсолнечного и рапсового масел. Основной объем соевого масла поставлялся в Алжир, на рынке которого Россия стремится укрепиться.



По данным агентства OleoScope, в первом квартале продажи подсолнечного масла в КНР составили 296 тыс. т против всего лишь 17 тыс. т за аналогичный период 2022-го. Индия также нарастила закупку российского масла — со 112 тыс. т до 120 тыс. т. На третьей позиции в рейтинге основных импортеров идет Турция, куда поставки несколько снизились — с 247 тыс. т до 119 тыс. т. По словам Лозового, сокращение в основном связано с землетрясением, но также повлияло и практически отсутствие контрактации из-за низких цен в марте.



Эксперт также отметил, что Алжир с января по март почти вдвое нарастил закупки соевого масла — с 48 тыс. т до 82 тыс. т. Небольшие объемы также отправляли в Египет, Китай и Индию. Больше всего рапсового масла реализовано в КНР — 340 тыс. т против 110 тыс. т в первом квартале 2022 года. Следом идет Латвия и Иран — 24 тыс. т и 5 тыс. т соответственно.



В то же время эксперт отметил, что в январе-марте 2023-го Россия отправила за рубеж 972 тыс. т масличных агрокультур, что на 45% выше уровня первых трех месяцев прошлого года. Наибольшую долю в структуре экспортных отгрузок занимают лен и рапс — 33% и 32% соответственно против 38% и 18% годом ранее. Доля сои снизилась с 29% до 25%, подсолнечника — с 11% до 5%. По мнению Лозового, предпосылок для активного увеличения сырьевого экспорта сейчас нет: российский рынок движется в направлении продаж за рубеж уже готовой продукции — масла и шрота.



Пошлина на экспорт подсолнечного масла в мае составит 1122 руб./т против 1398 руб./т в апреле, сообщает Минсельхоз. Ее размер снижается второй месяц подряд. Пошлина на экспорт шрота, напротив, повышена с 4777 руб./т в апреле до 6577 руб./т в мае. Рост, как и месяцем раньше, составил 1,4 раза. Пошлина повышается с декабря 2022 года. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили $1030,7/т за масло ($1100 месяц назад), на шрот — $285,2/т ($269,5/т).

Лозовой также отметил, что после мартовского провала цен на отечественном рынке масличных в апреле фиксируется восстановление котировок. Это связано с ростом мировых цен на масла и активным спросом со стороны ряда маслозаводов, которые запасаются сырьем как минимум до лета. По итогам 2022 года общая мощность маслоэкстракционных заводов в России достигла 29 млн т. «В реализации сейчас находится еще ряд инвестпроектов и можно предположить, что к концу 2023 года мощности МЭЗов вырастут до 30-31 млн т. При этом завершение строительства ряда объектов запланировано еще и на 2024 год», — сказал эксперт.



По словам Лозового, в апреле мировые цены на масличные начали восстанавливаться, но говорить о том, что котировки вернулись к прежним уровням пока не приходится. «Жидкие масла сегодня идут с дисконтом, особенно подсолнечное, которое к концу апреля торговалось меньше, чем по $900 за тонну», — прокомментировал он «Агроинвестору». По информации агентства OleoScope, остатки масла в России до сих пор очень высокие, а продажи за рубеж идут не так активно, как, например, осенью или зимой.



Для активизации отгрузок необходим стабильный спрос со стороны Турции и ряда стран Азии. Также снижение экспорта подсолнечника и масла из Украины может подстегнуть спрос на российское масло. Лозовой считает, что многое будет зависеть и от дальнейшей работы «зернового коридора». Потенциальный фактор поддержки мировых цен — риторика о возможном прекращении реализации сделки с середины мая, добавляет он.



Темпы экспорта в апреле замедлились, и, скорее всего, такая тенденция сохранится и в мае, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По словам эксперта, вероятно, ИКАР пересмотрит в сторону понижения прогноз экспорта подсолнечного масла в этом сезоне. «Сначала у нас было по сезону 3,8 млн т, сейчас мы уже ставим 3,7 млн т, но начинаем сомневаться и в этом тоже», — сказал он «Агроинвестору». Снижение экспорта связано с падением мировых цен и спроса на подсолнечное масло, поясняет Рылько. Восстановиться они могут в случае неурожая сои, подсолнечника и/или рапса, но это «новость не ближайших недель и даже месяцев».



Гендиректор масложирового бизнес-направления группы «Русагро» Наталья Корой в интервью OleoScope сказала, что рынок масел продолжает снижаться. Падение несколько замедлилось, но пока тенденция остается. По ее словам, темпы экспорта снизились, особенно в марте, однако в компании ожидают, что рынок скоро оживится. «Это неминуемо произойдет, поскольку поставки сырья с Украины — нашего ключевого конкурента — снижаются. По нашим прогнозам, к лету мы увидим оживление на рынке с точки зрения закупок», — полагает она.



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