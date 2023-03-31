Цены на подсолнечник достигли минимума с ноября 2022 года

На внутренние цены давят огромные запасы подсолнечника и других маслосемян Pixabay

Цены на подсолнечник в России снизились до минимума с ноября 2022 года, достигнув отметки 23625 руб./т. Этому предшествовали падение спроса со стороны переработчиков, а также сезонное ухудшение условий хранения, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Аналитики считают, что основным фактором снижения спроса со стороны МЭЗов стало падение экспортных цен на масло. К 22 марта котировки FOB упали на $110 по сравнению с прошлым месяцем, достигнув отметки $930/т.



При этом предложение подсолнечника продолжает расти на фоне сезонного потепления и ухудшения условий хранения в хозяйствах. На 1 марта запасы в сельхозпредприятиях, по данным Росстата, составляли рекордные для этого месяца 2,5 млн т против 1,7 млн т год назад. «В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения цен на подсолнечник и подсолнечное масло. Тем не менее, потенциал снижения цен выглядит ограниченным», — считают аналитики «СовЭкона».



Как пишет РБК, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и другим профильным ведомствам проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник на фоне резкого снижения цен на него. С такой просьбой к ней на прошлой неделе обратился комитет Госдумы по аграрным вопросам. Депутаты предложили стимулировать экспорт подсолнечника, поскольку производители столкнулись с проблемами при реализации урожая. С начала марта средняя закупочная цена на эту агрокультуру рухнула на 25% до 22,1 тыс. руб./т, указывали они в письме. Это на 37% ниже, чем в то же время год назад.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что на Юге и в Центре тонна подсолнечника в среднем подешевела до 23 тыс. руб. (без НДС). «На Юге уровень обеспечения заводов “семечкой” в целом высокий, сейчас закупка крайне ограничена. В Центре уровень существенно ниже, и там мы ожидаем, что заводы будут выходить в закупку в ближайшее время», — сказал он «Агроинвестору». По словам эксперта, это может привести к небольшому росту цен на подсолнечник в Центре, тем более, что мировые цены, коснувшись текущего дна, немного подросли: в прошлую пятницу российское масло (FOB) стоило порядка $810/т, а сейчас — примерно $850/т. Ситуация сложная: с одной стороны, падение мирового рынка масел приостановилось, с другой — на внутренний рынок давят огромные запасы подсолнечника и других маслосемян, добавляет Рылько.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что ситуация с текущими ценами на подсолнечник на российском рынке является следствием целого ряда факторов, причем как внутренних, так и внешних. «Безусловно, в России образовался серьезный профицит сырья, который возник на фоне рекордного урожая и невысоких темпов реализации маслосемян со стороны сельхозпроизводителей в первой половине сезона», — отмечает он.



По словам Лозового, сейчас идет небольшая активизация предложения на фоне сложившихся условий для хранения маслосемян, однако стартовавший лавинообразный сбыт сырья приводит к большим очередям на МЭЗах. Кроме того, все участники рынка прекрасно видят, что тренд на подорожание подсолнечника, который прослеживался с осени, подошел к своему логичному завершению. Но главным образом на рынок сейчас давит ситуация с мировыми ценами на подсолнечное масло, которые в целом снижались в последние несколько месяцев, а в марте и вовсе обвалились до менее чем $900/т (FOB).



«Если ранее отечественные экспортеры предлагали подсолнечное масло по достаточно конкурентоспособным ценам, то сейчас контракты почти не заключаются», — рассказал «Агроинвестору» Лозовой. Он также отмечает, что в этом месяце в Черноморском регионе мировые котировки опустились до минимума за 2,5 года. Цены на соевое масло на южноамериканском рынке также активно снижаются. Цены на рапсовое масло в ЕС в марте впервые за четверть века опустились ниже, чем на пальмовое, что для рынка совсем нетипичная ситуация. То есть рост не отмечается даже по другим категориям масел, обращает внимание эксперт.



Также, продолжает он, есть еще один важный момент: определенного импульса для роста цен на подсолнечник пока нет. Даже ослабший в марте рубль не в состоянии изменить ситуацию, как это было, например, в прошлые месяцы, когда за счет роста курса доллара происходила небольшая коррекция на рынке семечки. Подорожание подсолнечника может начаться после того, как произойдет восстановление мировых цен на масла. По оценкам OleoScope, средняя стоимость тонны подсолнечника (с НДС) в ЦФО сейчас составляет более 25 тыс. руб., в ПФО — 23 тыс. руб., в ЮФО — 24,5 тыс. руб.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал РБК, что начиная с прошлого июня мировые цены на подсолнечное масло постоянно снижались. Это может быть связано со сдуванием пузыря избыточной ликвидности, которая возникла после того, когда мировые центральные банки, борясь с последствиями пандемии, эмитировали больше $10 трлн. В марте ситуация усугубилась банкротством трех крупных западных банков, которое привело к тому, что инвестиционные фонды массово вышли из позиций на сырьевых рынках в пользу более надежных финансовых инструментов, что обвалило рынок commodities.



При это цены на подсолнечное масло оказались под еще большим давлением по нескольким причинам. Во-первых, из-за рекордного урожая подсолнечника, во-вторых, демпинга со стороны Украины, в-третьих, временного снижения закупок Турции на фоне землетрясения, перечислил Мальцев. Так, на прошлой неделе мировые цены на подсолнечное масло рухнули с $1050/т до $800/т. На фоне резкого падения экспортной цены прекратились и покупки подсолнечного масла. «Рынок встал в ожидании, когда мы достигнем дна. Фактически две недели не заключались никакие контракты. В конце прошлой недели падение остановилось, цена стабилизировалась на уровне $850 за 1 т на условиях FOB, но продажи единичные, потому что продавцов эта цена не устраивает, а покупатели не спешат ее повышать», — сказал Мальцев (цитата по РБК).



По его мнению, отмена пошлины на подсолнечник еще больше обвалит рынок, потому что покупатель у продукции один: условно, Турция купит или подсолнечное масло, или подсолнечник. «Никаких плюсов с точки зрения объемов это не принесет, мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше», — уверен Мальцев. Он считает, что происходящее сейчас — это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать. В Масложировом союзе считают, что в ближайшее время рынок должен «ожить» и продажи пойдут вверх.



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