Экспорт пшеницы и подсолнечного масла из России может быть ограничен

Одной из ключевых причин текущего резкого падения цен на зерновые и подсолнечное масло является продление «зерновой сделки» «Русагротранс»

Российские производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт по рекомендации Минсельхоза. Этот вопрос министерство планирует обсудить на этой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление первого заместителя главы агроведомства Оксаны Лут на совещании в министерстве. Причиной стало резкое снижение мировых цен на эту продукцию.



За последние полторы недели стоимость подсолнечного масла на мировых рынках снизилась с $1100 до $800 за тонну, подсолнечника — с $600 до $395 за тонну, рассказал источник газеты. Пшеница на этой неделе торговалась по цене $280-275 за тонну. Контракты на май покупатели предлагают заключать по цене $250 за тонну, отмечалось на совещании. Один из экспортеров растительного масла подтвердил информацию о запланированном Минсельхозом совещании. По его словам, на нем предполагается обсудить ограничения экспортных поставок. Представитель Минсельхоза сказал, что отдельного совещания с производителями масла не планируется, а «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что одной из ключевых причин текущего резкого падения цен на зерновые и подсолнечное масло является продление «зерновой сделки». «Весьма странно, если наше правительство разрешает нашим недружественным конкурентам работать на мировом рынке и продолжать свой экспорт, а своим налогоплательщикам рекомендует совершенно противоположное», — рассуждает эксперт.



По его словам, стоимость пшеницы с протеином 12,5% сейчас снизилась с $282 за тонну до $275 за тонну FOB Черное море. Подсолнечное масло подешевело примерно до $900 за тонну и ниже FOB Черное море. Две недели назад цена составляла более $1000 за тонну. Петриченко напомнил, что экспорт подсолнечника сейчас запрещен, а вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале достиг 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза. В прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т.



В пресс-службе Масложирового союза сказали «Агроинвестору», что коммерческие стратегии — это дело самих компаний. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отказался от комментариев по этому вопросу. Аналогично поступили в пресс-службе «Эфко».



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с 10 марта стоимость российской пшеницы на FOB была выше, чем предложение французской пшеницы 4-го класса. «Такая ситуация была в начале сезона, когда мы сократили экспорт. Сейчас дисконт ниже на $12-17 за тонну, в начале сезона он доходил до минус $40 за тонну. Сопоставление данных по объемам экспорта и дисконту показывает, что снижается рентабельность и объемы экспорта», — сказала она. Год назад наблюдались максимальные экспортные цены на пшеницу. Так, французская стоила $450 за тонну, американская CRW — $495 за тонну, российская 4-го класса $400 за тонну FOB, ранее рассказывала Тюрина.



Экспортный потенциал по пшенице составляет порядка 12 млн т, в целом по зерну — 16 млн т. «Мы заинтересованы в вывозе этих объемов, снижение конкуренции может привести к некоторому падению экспорта, но не к полному его сокращению, потому что у нас есть традиционные страны-покупатели. Поэтому я не думаю, что полная остановка возможна», — заключила Тюрина.



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