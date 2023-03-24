Правительство может увеличить закупки зерна в госфонд до 10 млн тонн

Сейчас в интервенционном фонде около 3 млн тонн зерна ooo-avg.ru

Правительство изучает возможность увеличения государственного интервенционного фонда зерна на 7 млн т до 10 млн т. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета правительства в Госдуме, пишет ТАСС. Она отметила, что переходящие остатки зерна у сельхозпроизводителей превышают 30 млн т. «Конечно, надо подумать над возможностями интервенционного фонда как регулятора цены, в первую очередь, на рынке зерна», — сказала вице-премьер.



Чтобы обеспечить закупки в интервенционный госфонд, понадобится дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб., отметила Абрамченко. По ее словам, по поводу выделения средств сейчас идет «непростой диалог» с Минфином. «Пока решение о выделении не принято. Но параметры отраслевым сообществом обозначены — до 10 млн т», — сказала она. Абрамченко объяснила, что увеличение закупок может помочь рынку в случае, если излишки, которые сейчас давят на рынок, не будут поставлены на экспорт.



Абрамченко также сказала, что ожидает хороший урожай в России в этом году, несмотря на сложности с погодой, пишет ТАСС. Вице-премьер подчеркнула, что обеспеченность аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, средствами защиты растений, несмотря на санкции, на уровне выше прошлогодних параметров. Кроме того, регионам переведено необходимое финансирование на проведение полевых работ. «На сегодняшний день больше 100 млрд руб. лимитов доведено до регионов. Регионы должны теперь ритмично эти деньги отдавать аграриям», — уточнила она.



Говоря об экспортной пошлине на зерно, Абрамченко отметила, что по ней было несколько предложений. «Либо отменить вовсе, либо донастраивать инструмент. Мы пошли по пути донастройки», — отметила она, напомнив, что индикатив, по которому рассчитывается пошлина, дважды корректировался. В частности, было принято решение отказаться от расчета ставки в долларах и устанавливать ее в рублях. По мнению Абрамченко, нынешний уровень пошлины достаточно комфортный для отрасли, это видно по объемам экспорта зерновых.



По данным Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу из России с 22 марта снизится с 5344 руб. до 5327 руб. за тонну. Пошлина на ячмень повысится с 3016 руб. до 3298 руб., на кукурузу — с 2615 руб. до 2646 руб. за тонну. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $298,9 за тонну пшеницы ($300 неделей ранее), $245,7 — на ячмень ($241,1), $233,4 — на кукурузу ($233,5). Новые пошлины будут действовать по 28 марта включительно.



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