РЗС: в 2022 году объем закупок зерна в госфонд может достичь 1 млн тонн

С 10 октября в России начали действовать обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна Д. Абрамов

Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в 2022 году в государственный интервенционный фонд будет закуплено 1 млн т зерна. Такую точку зрения высказал президент союза Аркадий Злочевский, подсчитав объем денежных средств, заложенных на закупки, пишет ТАСС.



На прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе обсуждения бюджета министерства в Госдуме сказала, что в 2023 году расходы на проведение закупочных интервенций зерна будут увеличены. «Бюджет в этом году у нас предусмотрен порядка 1,5 млрд руб., а на следующий год — 6,3 млрд руб. Потому что мы планируем до конца года приобрести около 3 млн т в интервенционный фонд. Поэтому на обслуживание у нас заложено 6,3 млрд руб.», — цитирует ее ТАСС. Фастова добавила, что в будущем возможно увеличение бюджета, в зависимости от объема зерна, который будет необходимо закупить.



В июле директор «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Сергеев говорил, что в 2022 году Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд 1 млн т пшеницы. К 2024 году объем закупок должен увеличиться до 3 млн т. Однако в начале сентября агроведомство сообщило, что 3 млн т зерна может быть закуплено уже в этом году.



По оценке Злочевского, размещение 1 млн т на складах интервенционного фонда не должно вызвать проблем. «Главное — это поддержать рынок. Сейчас механизм закупок в интервенционный фонд недостаточно активно убирает излишки с рынка для того, чтобы поддержать рыночную ситуацию и хоть как-то повлиять на ценовую ситуацию, а сам механизм задумывался и применялся именно с этой целью», — приводит ТАСС его слова.



В рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить зерно в регионах Сибири, Урала и Центра России. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, и это позволит «охлаждать» рынок и сохранять стабильную ситуацию, уточнял Минсельхоз.



По данным Национальной товарной биржи (является оператором торгов), 17 октября в интервенционный фонд было закуплено 40,5 тыс. т зерна на общую сумму 608 млн руб., говорится в сообщении торговой площадки. Всего с 1 августа государство закупило 872,9 тыс. т зерна.



Как ранее писал «Агроинвестор», с 10 октября в России начали действовать обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна. Теперь аукцион будет считаться состоявшимся при наличии одного участника, ранее для этого необходимо было не менее двух. Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В торгах смогут принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности. Согласно новым правилам, в сведениях о сборе урожая допускается отсутствие отметки территориального органа Росстата при наличии письма от ведомства о невозможности принять указанную форму.



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