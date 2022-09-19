РЗС предлагает заменить экспортную пошлину на зерно квотой

За первые три месяца сезона-2022/23 отставание темпа экспорта зерна от прошлого сельхозгода составит около 19% Pixabay

Российский зерновой союз (РЗС) предлагает отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на вывоз зерна и перейти на квотирование общих объемов его экспорта по сезону в целом, без ограничений доступа к вывозу по историческому принципу. Об этом говорится в письме, направленном президентом союза Аркадием Злочевским президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»).​ Необходимость введения этих мер союз объясняет тем, что высокий сбор урожая в этом году стал фактором быстрого и практически безостановочного падения закупочных цен на зерно, которые приближаются к уровню себестоимости.



По оценке РЗС, при сохранении относительно благоприятных условий уборки в России будет собрано 137-145 млн т зерна в зачетном весе, включая 92-96 млн т пшеницы. Оценка вывоза зерна составляет 56 млн т. Союз отмечает, что внутреннее потребление зерна в России ограничено, а масштабы зерновых интервенций с учетом объемов производства даже при их увеличении до 3 млн т могут оказать лишь ограниченное позитивное влияние на деятельность небольшой группы производителей. Вместе с тем нарастают проблемы с обеспечением возможности качественного хранения урожая 2022 года.



Исправить ситуацию мог бы помочь масштабный экспорт, однако сейчас он осложнен неформальными внешними, а также внутренними ограничениями: так, плавающая пошлина забирает у аграриев часть доходов. «При этом зона эффективных продаж зерна на экспорт сельхозтоваропроизводителями ограничена плечом перевозок в 450-500 км. В результате отмечается крайне вялый и неадекватный масштабам производства зерновой экспорт, который сократился не только по объему поставок, но и по количеству стран-импортеров», — говорится в письме союза. В результате РЗС ожидает, что валовая выручка от реализации зерновых не сильно превысит уровень прошлого года, несмотря на существенный рост затрат. Все это плохо влияет на аграриев и увеличивает риски не только озимого сева в этом году, но и подрывает инвестиционную привлекательность зернового производства, констатировали в РЗС.



Злочевский сказал «Агроинвестору», что пока сложно оценить вероятность того, что инициатива союза будет услышана. «Это будет зависеть от того, будут ли еще обращения подобного рода с поддержкой нашей инициативы из регионов», — добавил он.



В конце августа Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложениями для стабилизации ситуации. В частности, они предложили отменить экспортную пошлину для сохранения заложенных темпов роста производства. РЗС не впервые предлагает отменить пошлину: с аналогичной инициативой союз выступал в марте.



Между тем, согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в октябре 2022 года российский экспорт впервые в этом сезоне начнет превышать объем прошлого года, когда на фоне растущей пошлины он упал до 3,3 млн т, сообщает поле.рф. По предварительной оценке центра, за первые три месяца сезона-2022/23 отставание от прошлого сельхозгода составит около 19%: 10 млн т против 12,3 млн т. Прогноз экспорта пшеницы в сентябре (включая страны ЕАЭС) составляет около 4 млн т против 4,7 млн т в сентябре 2021 года.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре выросли на $4 за тонну до $314-316 за тонну FOB, говорится в обзоре «Русагрогранса». При этом цены предложений находятся на уровне от $320 за тонну, а спрос ближе к $312 за тонну.



Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах за неделю выросли на 750 руб. — до 14,5-14,7 тыс. руб./т CPT без НДС. Этому способствует снижение пошлины, которая с 21 сентября составит 2668 руб. за тонну, и повышение экспортных цен. В прошлом году средняя цена была на 2 тыс. руб. за тонну выше. Закупочные цены на малой воде увеличились на 200 руб. — до 12,7 тыс. руб. за тонну без НДС против 16,2 тыс. руб. за тонну в прошлом году. На внутреннем рынке наблюдался рост цен на пшеницу с протеином 12,5% на Юге и в Поволжье при существенном падении в Сибири и небольшом снижении в Центре, отмечают аналитики. Расчетная цена CPT Новороссийск при текущих уровнях FOB на октябрь, курсе доллара и пошлины составляет 14,6 тыс. руб. за тонну, что соответствует рыночному уровню, считает «Русагротранс».



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