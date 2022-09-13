Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая пшеницы в России

Прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2022/23 не изменился Flickr.com

Минсельхоз США в очередной раз повысил прогноз по сбору пшеницы в России. Как сообщается в сентябрьском отчете министерства, новый прогноз составляет 91 млн т без учета Крыма, что на 3 млн т больше, чем в августе. В прошлом месяце прогноз был повышен на 6,5 млн т до 88 млн т. Американские аналитики пояснили, что оценка выросла на основании результатов сбора озимой пшеницы.



Прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2022/23 не изменился и составляет 42 млн т. Оценка вывоза ближайшего конкурента нашей страны на мировом рынке — ЕС — также не изменилась и составляет 33,5 млн т пшеницы. Прогноз сбора пшеницы в европейских странах сохранился на уровне 132,1 млн т. Прогноз урожая фуражного зерна в России в этом году был повышен с 41 млн т до 42 млн т. Оценка экспорта не изменилась — 10,15 млн т.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что прогнозы Минсельхоза США сейчас слабо соотносятся с действительностью российского рынка, потому что «они основаны на недостоверных данных из ненадежных источников». «Наверное, они как-то влияют на биржевой рынок, но на ценообразование нашего рынка физического зерна они повлиять могут только опосредованно, — считает он. — Гораздо более сильные факторы — это скрытые барьеры на пути поставок нашего зерна, в первую очередь — дефицит крупнотоннажных судов и доступ к торговому финансированию». По мнению Зернина, имея больший флот, российские экспортеры могли бы грузить гораздо больше, чем в прошлом сезоне, причем некоторые из них — в разы больше. Он также считает, что разговоры о негативном влиянии экспортной пошлины на конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке не соответствуют действительности. «С начала сезона размер пошлины на экспорт пшеницы снизился на 61%, но доступность флота не повысилась, отсюда и проблемы экспортом», — отмечает Зернин.



Экспортная пошлина на пшеницу из России с 14 сентября снизится до 2,9 тыс. руб. за тонну с 3,3 тыс. руб. за тонну неделей ранее, сообщил ранее Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится с 2,6 тыс. руб. до 2,7 тыс. руб. за тонну, на кукурузу — с 3,6 тыс. руб. до 3,7 тыс. руб. за тонну неделей ранее. Новые ставки пошлин будут действовать по 20 сентября включительно. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен $316,8 за тонну пшеницы ($329,3 неделей ранее), $292,5 — на ячмень ($294,7), $317,6 — на кукурузу ($317,6).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что его прогноз урожая зерна в России составляет более 148,5, из них 97 млн т пшеницы. По его словам, учитывая большие объема сбора, есть большая надежда на экспорт и интервенционный фонд, в который планируется закупить 3 млн т. В плане хранения большого урожая есть надежда на так называемые «аргентинские рукава», но в целом процент потерь, скорее всего, увеличится, говорит Рылько. По его словам, экспортные цены на российскую пшеницу немного выросли и к концу прошлой недели составляли $312-314 за тонну. «Все ожидали отчета Минсельхоза США, реальный уровень цен начнет определяться после его выхода», — сказал эксперт.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее последний прогноз сбора зерна в России составляет 142 млн т, включая 93-94 млн т пшеницы. По ее словам, в первую декаду сентября наблюдалось сокращение отгрузок пшеницы — снижение относительно аналогичного периода прошлого года составило 28,5%. Экспорт ячменя упал на 41%, кукурузы — на 67%. При этом, отмечает Тюрина, обычно в августе-сентябре отгрузки идут активно, потому что на рынок поступает зерно нового урожая. В прошлом году в первую декаду сентября поставки составляли почти 5,8 млн т, ежедневные отгрузки пшеницы достигали 193 тыс. т, тогда как сейчас — 120 тыс. т.



Тюрина также рассказала, что сейчас активизируются отгрузки пшеницы в Египет и Саудовскую Аравию. В последнюю в сентябре прошлого года пшеница не вывозилась вообще, а за 10 дней сентября 2022-го было отгружено 193 тыс. т. При этом поставки в Турцию сократились более, чем на 70%: в первой декабре сентября 2021 года туда было поставлено 608 тыс. т пшеницы, в этом году — 169 тыс. т. Кроме того, в начале сентября наблюдался рост отгрузок пшеницы в Сирию (116 тыс. т, в прошлом году страна не закупала у нас пшеницу). Также более чем в два раза увеличились поставки в Ливию. Порядка 2-2,5 млн т в ближайшее время должен приобрести Пакистан. Еще один постоянный покупатель в новом сезоне — Алжир.



Стоимость французской пшеницы сейчас, по информации Тюриной, составляет $345 за тонну, российской — $310 за тонну. Отечественная пшеница 4-го класса на Юге стоит 12,2 тыс. руб. за тонну, в Поволжье и ряде центральных регионов — около 9 тыс. руб. за тонну. «В целом цена у производителей стабильна. Это связано с тем, что многие из них пока не продают зерно в ожидании возможного роста цен», — сказала Тюрина. Она отметила, что снижение экспортной пошлины поддерживает конкурентоспособность российской пшеницы, однако на фоне логистических ограничений риски непоставки и высокая стоимость затрат на логистику сдерживают экспорт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

