В России упростили правила проведения зерновых интервенций

Минсельхоз планируется закупить в интервенционный фонд 3 млн тонн зерна Т. Кулистикова

С 10 октября в России начали действовать обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна, сообщила Национальная товарная биржа (НТБ, является оператором торгов). Теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника, ранее для этого необходимо было не менее двух.



Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В торгах смогут принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности. Согласно новым правилам, в сведениях о сборе урожая допускается отсутствие отметки территориального органа Росстата при наличии письма от ведомства о невозможности принять указанную форму.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, смягчение правил — правильный шаг. «Сельхозпроизводители неделями не могли зарегистрировать на бирже, теперь закупки активизируются на фоне упрощения правил проведения», — считает он.



Закупки в рамках зерновых интервенций, по оценке Корбута, идут активно. «Они вполне привлекательны для аграриев, так как цены там, хоть и незначительно, но выше рынка. Однако объем закупок ограничен». — отметил Корбут. По его мнению, с учетом имеющихся у государства возможностей, будет закуплено порядка 1,5 млн т зерна. По данным биржи, с 1 августа, то есть с начала торгов, по 10 октября было закуплено 696,7 тыс. т зерна на 10,5 млрд руб.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, тоже считает изменение правил позитивным сигналом. «Чем больше и быстрее будет куплено — тем лучше для внутреннего рынка», — сказал он «Агроинвестору». Он подтвердил, что закупки сейчас идут интенсивно. Эксперт считает, что интервенции сейчас привлекательны для аграриев, и все, у кого есть возможность, участвуют в них.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что упрощение правил допуска сельхозпроизводителей — часть политики по популяризации и расширению состава участников закупочных торгов в интервенционный фонд. «Это вполне логично, поскольку ранее Минсельхоз увеличил лимит закупок в фонд и теперь занят расширением состава поставщиков. Важно отметить, что, несмотря на рекордный урожай, сельхозпроизводители не спешат с ним расставаться, провоцируя затоваривание внутреннего рынка и потенциальный обвал цен ближе к завершению финансового 2022 года», — прокомментировал он.



В июле директор «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Сергеев сообщал, что в 2022 году Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд 1 млн т пшеницы. К 2024 году объем закупок должен увеличиться до 3 млн т. Однако в начале сентября агроведомство сообщило, что 3 млн т зерна может быть закуплено уже в этом году.



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