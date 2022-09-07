В 2022 году Россия может закупить до 3 млн тонн зерна в госфонд

С 1 августа в интервенционный фонд закуплено более 50 тысяч тонн зерна ooo-avg.ru

Государство может закупить до 3 млн т зерна в интервенционный фонд уже в 2022 году, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале. Ранее министерство планировало закупить в этом году до 1 млн т зерна. Ведомство подчеркнуло, что у него есть все возможности, чтобы сформировать такой запас продовольственного зерна. Сейчас торги идут еженедельно, закуплено более 50 тыс. т зерна «на привлекательных для аграриев условиях», уточняет министерство.



Средние закупочные цены на пшеницу 3-го класса составляют около 14,4 тыс. руб./т без НДС, 4-го — около 13,7 тыс. руб./т, уточняет Минсельхоз. «В условиях ожиданий высокого урожая, что оказывает давление на цены, реализация зерна в госфонд является хорошей поддержкой рентабельности производителей. Минсельхоз со своей стороны готов помогать аграриям с регистрацией на бирже», — говорится в сообщении.



Последние торги на Национальной товарной биржей (НТБ) прошли 7 сентября, по их итогам было продано 6,7 тыс. т зерна на общую сумму 103,7 млн руб. В том числе было закуплено 2,7 тыс. т пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на 42,7 млн руб. и 4,05 тыс. т пшеницы 4-го класса урожая 2022 года на 60,9 млн руб. Всего с 1 августа было 19 торговых дней, девять из которых оказались результативными: в целом было закуплено 63,72 тыс. т зерна на 959,2 млн руб. Следующие торги назначены на 8 и 9 сентября.



Запуская интервенционный фонд, государство преследовало цель оказать поддержку зерновому рынку в наиболее проблемных с точки зрения реализации урожая регионах, напоминает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он сказал «Агроинвестору», что речи о формировании госрезерва не идет, для этого есть «совершенно иные механизмы», поэтому озвученный лимит в 3 млн т — это именно лимит господдержки, а не целевой показатель закупки. «Будет выбран этот лимит или нет, зависит только от аграриев и их понимания необходимости господдержки в форме интервенционных закупок зерна», — считает глава союза.



По словам Зернина, государство сделало все необходимые подготовительные шаги: установило лимит закупок, выбрало агента, аккредитовало элеваторы, запустило закупочные торги на бирже. «Невысокий объем этих торгов в настоящий момент говорит об отсутствии острой необходимости в данной мере господдержки, несмотря на громкие вопли отдельных персонажей. Вероятнее всего, аграрии все еще надеются на рыночный рост цен, не принимая во внимание высокие объемы валового сбора урожая, предложение которого будет давить на цены», — прокомментировал Зернин.



Он предполагает, что в четвертом квартале под давлением рыночных реалий и необходимости обслуживать кредиты многие сельхозпроизводители выйдут на биржу и реализуют избыточные объемы зерна в интервенционный фонд. «Поэтому сегодняшнее увеличение лимита закупки до 3 млн т выглядит вполне логичным и своевременным», — заключил Зернин.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что увеличение закупок зерна в госфонд — это шаг в правильном направлении. Хотя, по его словам, достигнуть этой цели будет сложно, но она вполне реальная.



Ряд торгов зерном на НТБ в августе прошли безрезультатно. ​Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил, что отсутствие продаж в интервенционный фонд может быть связано, в частности, с требованиями к качеству зерна. «Сейчас непростая ситуация с уборкой — очень большая доля фуража, а с продовольственным зерном, возможно, не спешат. В любом случае нужно время и расширение географии закупок», — пояснял он «Агроинвестору». Рылько тогда отмечал, что сами по себе цены интервенций привлекательны, но условия участия в торгах достаточно жесткие, и аграрии пока неохотно идут в этот проект. Ситуация изменится, когда закончится уборка, и они окончательно поймут сложные условия рынка сезона-2022/23.



В середине августа Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке обращалась к президенту Владимиру Путину с предложениями для стабилизации ситуации. В частности, фермеры просили главу государства способствовать запуску масштабных интервенционных торгов. Тогда Минсельхоз ответил, что намерен до 2024 года сформировать запас зерна в размере до 3 млн т и увеличивать расчетные запасы зерна не планируется.



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