Минсельхоз определил покупателей зерна и сахара из интервенционного фонда

Закупки в интервенционный фонд планируется начать в августе ooo-avg.ru

Минсельхоз определил категории предприятий, работающих на территории России, которые смогут купить зерно и сахар из государственного интервенционного фонда. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, покупать сахар могут субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории страны. Пшеницу и рожь смогут приобрести производители хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, хлебобулочных охлажденных и замороженных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий пониженной влажности, хлеба и булочных изделий длительного хранения, специализированных хлебобулочных изделий, а также хлебобулочных изделий для детского питания, продуктов, полученных путем экструзии или расширения теста. Также зерно из интервенционного фонда смогут приобретать производители пшеничной и ржаной муки.



Ранее Минсельхоз сообщил, что намерен начать закупки зерна в государственный интервенционный фонд в августе. В начале июля директор «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Дмитрий Сергеев в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным говорил, что в этом году в интервенционный фонд планируется закупить 1 млн т пшеницы и 90 тыс. т сахара. До 2024-го предполагается расширить фонд до 3 млн т пшеницы и 250 тыс. т сахара.



Интервенционный фонд — это не только продовольственная безопасность страны, он также помогает производителям и переработчикам в период засухи и неурожая: государственные интервенции используются для стабилизации цен, отмечал Сергеев. «Также он используется в гуманитарных целях, поддерживает элеваторную инфраструктуру и несет на себе социальные функции», — добавлял руководитель ОЗК.



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