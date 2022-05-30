Запуск системы прослеживаемости зерна не будут переносить

В системе будет консолидирована информация обо всех участниках зернового рынка «Черкизово»

Минсельхоз решил не переносить сроки запуска системы прослеживаемости зерна. Об этом в интервью «Российской газете» сказала первый замглавы ведомства Оксана Лут. По ее словам, сейчас участники рынка могут загружать данные в систему в тестовом режиме, с 1 июля они безвозмездно получат данные государственного мониторинга зерна для проведения операций по реализации продукции на рынке.



«Что касается обязательного оформления в системе товаросопроводительных документов, то после тщательного рассмотрения было принято решение сохранить ранее обозначенные сроки. То есть, как и планировалось, с 1 сентября 2022 года, — отметила Лут. — Мы рассчитываем, что за лето производители смогут качественно подготовиться к работе в системе, заблаговременно внесут в нее данные и учтут различные нюансы». По мнению Лут, ФГИС «Зерно» позволит бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, а государству — обеспечивать продовольственную безопасность и противодействовать незаконному ввозу и обороту прослеживаемой продукции.



В начале мая Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства с предложением отложить на год — до 1 сентября 2023-го — внедрение государственной системы прослеживаемости зерна, писал «Агроинвестор».



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внедрении в России системы прослеживаемости зерна в октябре прошлого года. Планируется, что в системе будет консолидирована информация обо всех компаниях, которые производят, перерабатывают, хранят, транспортируют, утилизируют, продают зерно и продукты его переработки. Также в ней будут собраны данные о закупках зерна в интервенционный госфонд. Информация о продуктах переработки зерновых должна будет в обязательном порядке вноситься в систему с 1 марта 2023 года. Оператором системы является подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики».



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