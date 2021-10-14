С 2022 года в России заработает система прослеживаемости зерна

Система прослеживаемости будет внедряться поэтапно Д. Абрамов

Минсельхоз сообщил, что система прослеживаемости зерна в России будет запущена с 2022 года. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В системе будет консолидирована информация обо всех компаниях, которые производят, перерабатывают, хранят, транспортируют, утилизируют, продают зерно и продукты его переработки. Также в ней будут собраны данные о закупках зерна в интервенционный госфонд.



Сведения в систему будут вносить сами участники рынка. Без сопроводительных документов, оформленных в системе, нельзя будет продавать и экспортировать продукцию. Пресс-служба Минсельхоза пояснила, что с помощью системы можно будет проследить путь зерна от момента его производства до продажи конечному потребителю. Данная мера, по мнению министерства, позволит повысить эффективность контроля за оборотом продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сомневается, готово ли государство к введению этой системы, потому что сейчас в России наблюдается острая нехватка контролирующих органов. «Кроме того, вместе с созданием системы возникает ряд проблем, которые должны быть решены. Например, зерно не может смешиваться и должно храниться в отдельных складах. Как это технически обеспечить? — рассуждает он. — Кроме того, система предполагает дополнительные затраты на создание лабораторной базы, на поиск новых кадров. Дополнительные затраты ждут и сельхозпроизводителей». По его словам, если оценку качества собранного зерна государство берет на себя, то все остальное должны делать аграрии.



Также Корбут отметил неясность в работе системы. «Нужно будет сопровождать документами о прослеживаемости каждую машину, отправляемую из хозяйства? В один день их может быть десятки. Соответственно, будет задержка по времени, что тоже повлечет финансовые потери аграриев», — сказал Корбут «Агроинвестору». Если государство хочет прослеживать зерно, оно должно за это платить, уверен он. По факту же, затраты будут нести аграрии, добавляет он. РЗС выступал против инициативы и раньше. По расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин уверен, что введение системы приведет только к положительным изменениям на рынке. По его словам, это своевременная мера, которая позволит наладить централизованный качественно-количественный учет зерна. «Искренне надеюсь, что после внедрения системы, мы уйдем от непродуктивных дискуссий о размерах нашего урожая и балансах как в разрезе отдельный регионов, так и в масштабах всей страны», — прокомментировал он «Агроинвестору».



С точки зрения развития бизнеса для экспортеров важно получить надежный инструмент для подтверждения индивидуального качества и происхождения каждой партии зерна, отмечает Зернин. По его мнению, это позволит увеличить объемы поставок на некоторые премиальные рынки, а также даст импульс для открытия новых рынков, в первую очередь — Китая, где действуют самые жесткие требования к фитосанитарному качеству зерна. «Внедрение системы планируется поэтапно, в течение 2022 года, что должно позволить участникам рынка адаптировать новые правила в свою бизнес-практику», — заключил он.



Законопроект о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна при условии его доработки внесли в сентябре прошлого года вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и член комитета Олег Лебедев. По их мнению, система позволит проследить жизненный цикл продукции от ее производства до выпуска в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного зерна.



Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» считает, что оптимальным сроком вступления в силу данного закона было бы 1 января 2024 года, ранее говорил президент ассоциации Олег Радин. По его мнению, закон должен быть доработан. В ноябре 2020 года «Агроинвестор» опрашивал участников рынка о нововведении. Они единогласно заявляли, что новая система даст только положительный эффект и не несет никаких рисков для бизнеса, хотя и допускали, что вырастет нагрузка по документообороту и административные расходы.

