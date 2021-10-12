Экспортные цены на пшеницу продолжили повышаться

По данным «СовЭкона», цены достигли девятилетнего максимума flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост на фоне ограниченного предложения и укрепившегося рубля, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% с поставкой во второй половине октября в черноморских портах подорожала на $3 до $310/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены этого класса пшеницы на $6 до $312 за тонну. По данным «СовЭкона», цены достигли девятилетнего максимума.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что с начала октября цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на условиях поставки FOB Новороссийск выросла до $315 за тонну. По словам главы аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, за последнюю неделю цена российской пшеницы на FOB увеличилась на 3,3% — с $305 до $315 за тонну. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский прокомментировал «Агроинвестору», что экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в октябре за неделю выросли на $2 до $307 за тонну (FOB). Цена на ноябрь составляет в среднем $312 за тонну.



Внутренний российский рынок в европейской части России преимущественно был стабилен, в Сибири он укрепился на фоне казахстанского спроса, отметил Павенский. По его словам, цены EXW на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% на Юге оставались на уровне 15,2-15,7 тыс. руб. за тонну (без учета НДС), в Центре — 14,8-15,2 тыс. руб./т. В Сибири цены выросли на 250 руб. до 14,4-15,4 тыс. руб. за тонну.



Зернин накануне говорил, что цены на пшеницу в глубоководных портах доходят до 16,3 тыс. руб. за тонну, на мелководье — до 15,5 тыс. руб. за тонну. По данным «СовЭкона», цены на пшеницу 12,5% в глубоководных портах снизились до 16-16,6 тыс. руб./т. На внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 25 руб. до 15 тыс. руб./т, 4-го — осталась на уровне 15 тыс. руб./т, 5-го — осталась на уровне 14,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России, говорится в сообщении центра.



«В целом активность на рынке зерна низкая. Сельхозпроизводители продали часть своего урожая, чтобы освободить склады и пополнить оборотные средства, часть переработчиков пополнила запасы, — говорится в сообщении «СовЭкона». — Сельхозпроизводители в настоящее время заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых и снова снизили темпы продаж». Краткосрочно аналитики центра ожидают относительно стабильной ситуации на российском рынке пшеницы.



С начала сезона-2021/22 по 7 октября экспорт зерна составил 10,7 млн т, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 9,4 млн т — на 24% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,2 млн т — на 43% меньше, кукурузы — 0,08 млн т (-69%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Предварительная оценка центра по экспорту пшеницы в октябре — 3-3,5 млн т (4,6 млн т за аналогичный период прошлого года).



Одновременно аналитики центра, проанализировав данные ФТС, отметили крайне низкие показатели экспорта за неделю, завершившуюся 6 октября, — 0,43 млн т зерна, включая 0,42 млн т пшеницы. Это может быть связано не только с внутренним регулированием, но и со штормами в Новороссийске и осложненной сильным ветром навигацией в Азовском море, считают они.



Между тем, президент Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса похвалил урожай, который получилось собрать в стране в 2021 году. Удачному сбору помогли системные изменения в промышленном агрокомплексе и «добросовестный, самоотверженный труд» работников сельского хозяйства, сказал глава государства. Он считает, что у российских производителей есть все возможности для насыщения внутреннего рынка. Более того, отечественные компании способны «занять ведущие позиции в мире» не только по экспорту продовольствия, но и в сфере аграрных технологий, подчеркнул он.

