Экспортные цены на пшеницу снова увеличились

С начала сезона-2021/22 по 30 сентября экспорт зерна из России составил 10,3 млн тонн АО НК КТЖ

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу росли двенадцатую неделю подряд на фоне активного мирового увеличения стоимости и повышенного спроса, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в начале ноября увеличилась на $3 до $307/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост стоимости на $1,5 до $306 за тонну FOB. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что стоимость российской пшеницы с поставкой октябре находится на уровне $305 за тонну, в ноябре — $307 за тонну.



С начала сезона-2021/22 по 30 сентября экспорт зерна из России составил 10,3 млн т, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 9 млн т пришлось на пшеницу, что на 22% меньше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,2 млн т — на 37% больше, кукурузы — 0,08 млн т (-69%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.



Центр оценивает экспорт зерна в сентябре в 4,9 млн т, из которых 4,3 млн т — пшеница. Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что в сентябре из России было вывезено более 6 млн т зерна. Из них на пшеницу пришлось 5,4 млн т, на ячмень — 552 тыс. т, на кукурузу — 64 тыс. т.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 25 руб. до 15 тыс. руб./т, 4-го класса — на 50 руб. до 15 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По словам Зернина, на мелководье цена российской пшеницы составляет 15,5 тыс. руб. за тонну, в глубоководных портах — 16,2 тыс. руб. за тонн.



На прошлой неделе Минсельхоз повысил пошлину на экспорт пшеницы с 6 по 12 октября до $57,8/т. Ранее ставка составляла $53,5/т. На ячмень пошлина увеличится с $35,3 до $43,1 за тонну, на кукурузу, напротив, снизится с $35,3 до $43,1 за тонну. Ставка пошлины на пшеницу и меслин рассчитана исходя из индикативной цены $282,6/т, на ячмень — $246,6/т на кукурузу — $249,7/т. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин тогда говорил «Агроинвестору», что повышение ставки пошлины было ожидаемо. «Мы не исключаем в ближайшие один-два интервала рост пошлины до $70/т, — прогнозировал он. — По нашему мнению, это приведет к остановке экспорта, если только мировой рынок не скорректируется вверх. Если коррекции не будет, Россия выпадет из конкурентного диапазона цен».



В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина говорил, что рамках нового механизма зернового демпфера 62 региона России получат более 10,4 млрд руб. По словам Мишустина, за счет этих средств участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых. Участники рынка, опрошенные «Агроинвестором», единогласно считают выделенную сумму незначительной.

