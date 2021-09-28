разделы

реклама

журналы

USD

72.48 (-0,09%)

EUR

84.78 (-0,05%)

MOEX

4081.22 (1,06%)

BRENT

79.35 (0,80%)

Пшеница

719.4 (-0,39%)

Сахар

18.73 (-1,94%)

USD

72.48 (-0,09%)

EUR

84.78 (-0,05%)

MOEX

4081.22 (1,06%)

BRENT

79.35 (0,80%)

Пшеница

719.4 (-0,39%)

Сахар

18.73 (-1,94%)

USD

72.48 (-0,09%)

EUR

84.78 (-0,05%)

MOEX

4081.22 (1,06%)

BRENT

79.35 (0,80%)

Пшеница

719.4 (-0,39%)

Сахар

18.73 (-1,94%)

USD

72.48 (-0,09%)

EUR

84.78 (-0,05%)

MOEX

4081.22 (1,06%)

BRENT

79.35 (0,80%)

Пшеница

719.4 (-0,39%)

Сахар

18.73 (-1,94%)

USD

72.48 (-0,09%)

EUR

84.78 (-0,05%)

MOEX

4081.22 (1,06%)

BRENT

79.35 (0,80%)

Пшеница

719.4 (-0,39%)

Сахар

18.73 (-1,94%)

Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Экспортные цены на пшеницу растут одиннадцатую неделю подряд

Стоимость агрокультуры колеблется в диапазоне $300-305 за тонну

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

С начала сезона-2021/22 экспорт зерна из России составил 9,2 млн т
М. Стулов
С начала сезона-2021/22 экспорт зерна из России составил 9,2 млн т
М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост вместе с мировыми, пишет Reuters. Стоимость агрокультуры повышается одиннадцатую неделю подряд. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% с поставкой в первой половине октября подорожала на $3 до $304 за тонну. По данным аналитического центра «СовЭкон», тонна пшеницы этого класса стоит $304,5.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что на самом деле никакого роста цен на рынке физической пшеницы нет. «Эту информацию распространяют биржевые спекулянты и те аналитики, которые сами играют на бирже, вступая в конфликт интересов со своими клиентами, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Цены на реальное зерно колеблются в диапазоне $300-305 за тонну с тенденцией скорее к снижению, чем к повышению». По данным Зернина, спрос на спотовом рынке снизился до $295 за тонну пшеницы. Поставки в октябре готовы покупать по $298 за тонну. «Реальные сделки заключаются немного выше этих показателей, как результат компромисса между нашими экспортерами и их покупателями», — отметил эксперт.

По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 100 руб. до 15 тыс. руб./т, 4-го класса — на 175 руб. до 15 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По информации Зернина, стоимость этой агрокультуры в глубоководных портах составляет 16,3 тыс. руб./т, на мелководье — 15,8 тыс. руб./т. Как отмечают аналитики «СовЭкон», погодные условия остаются нейтральными для посевной озимых под урожай 2022 года, но сама кампания проходит с задержкой относительно предыдущего года из-за медленных темпов сева в Центральном регионе и засушливой погоды, стоявшей ранее в Поволжье.

С начала сезона-2021/22 по 23 сентября экспорт зерна из России составил 9,2 млн т, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 8 млн т пришлось на пшеницу, что на 22% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,1 млн т — на 38% больше, кукурузы — около 0,08млн т (-68%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.

Главными покупателями российского зерна за два месяца текущего сельхозгода стали Турция — 2,51 млн т, Иран — 1,79 млн т и Египет — 980 тыс. т. Экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сельхозгода превысил объем поставок за весь прошлый сельхозгод. С 1 июля по 27 сентября в эту страну было отправлено 2,44 млн т пшеницы, за весь прошлый сельхозгод — 1,38 млн т.


Прогноз центра по экспорту пшеницы в сентябре — 5 млн т, из которых 4,4 млн т составляет пшеница. Пошлина на экспорт этой агрокультуры из России с 24 сентября снова увеличится с $50,9/т до $53,5/т, на ячмень — с $31/т до $35,3/т, на кукурузу — снизится с $47,8/т до $46,3/т, сообщал на прошлой неделе Минсельхоз. Индикативная цена на пшеницу для расчета пошлины составила $276,5/т ($272,8/т неделей ранее), на ячмень — $235,5/т ($229,4/т), на кукурузу — $251,2/т ($253,4/т).

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 говорил, что урожай зерна в этом году будет ниже, чем в прошлом и составит 118,6 млн т, из которых 74,7 млн т придется на пшеницу. По его словам, на фоне снижения урожая темпы экспорта агрокультуры ниже, чем в сезоне-2020/21. Эксперт также отмечал, что в августе наша страна вывезла почти рекордный объем зерна — 6,2 млн т, 5,3 млн т из них составила пшеница.

Компания «ПроЗерно» со ссылкой на данные ФТС сообщила, что в августе экспорт зерна с учетом зернобобовых составил — 6,08 млн т. Это стало абсолютным историческим максимумом. «Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было 6-миллионного экспорта зерна за месяц, и во многом это произошло за счет Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха», — говорится в сообщении «ПроЗерно». При этом пшеницы вывезено 5,27 млн т, ячменя — 557 тыс. т, гороха — 171 тыс. т.

Павенский в рамках конференции также рассказывал, что в июле-сентябре экспорт зерна и зернобобовых составит около 14,5 млн т, что на 1,8 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортный потенциал сезона-2021/22 он оценил в 42-44 млн т. Из общего объема вывоз пшеницы за три месяца достигнет уровня 12,2 млн т (-9%), ее экспортный потенциал оценивается в 33-35 млн т, делился оценками эксперт.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов