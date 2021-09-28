Экспортные цены на пшеницу растут одиннадцатую неделю подряд

С начала сезона-2021/22 экспорт зерна из России составил 9,2 млн т М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост вместе с мировыми, пишет Reuters. Стоимость агрокультуры повышается одиннадцатую неделю подряд. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% с поставкой в первой половине октября подорожала на $3 до $304 за тонну. По данным аналитического центра «СовЭкон», тонна пшеницы этого класса стоит $304,5.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что на самом деле никакого роста цен на рынке физической пшеницы нет. «Эту информацию распространяют биржевые спекулянты и те аналитики, которые сами играют на бирже, вступая в конфликт интересов со своими клиентами, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Цены на реальное зерно колеблются в диапазоне $300-305 за тонну с тенденцией скорее к снижению, чем к повышению». По данным Зернина, спрос на спотовом рынке снизился до $295 за тонну пшеницы. Поставки в октябре готовы покупать по $298 за тонну. «Реальные сделки заключаются немного выше этих показателей, как результат компромисса между нашими экспортерами и их покупателями», — отметил эксперт.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 100 руб. до 15 тыс. руб./т, 4-го класса — на 175 руб. до 15 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По информации Зернина, стоимость этой агрокультуры в глубоководных портах составляет 16,3 тыс. руб./т, на мелководье — 15,8 тыс. руб./т. Как отмечают аналитики «СовЭкон», погодные условия остаются нейтральными для посевной озимых под урожай 2022 года, но сама кампания проходит с задержкой относительно предыдущего года из-за медленных темпов сева в Центральном регионе и засушливой погоды, стоявшей ранее в Поволжье.



С начала сезона-2021/22 по 23 сентября экспорт зерна из России составил 9,2 млн т, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 8 млн т пришлось на пшеницу, что на 22% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,1 млн т — на 38% больше, кукурузы — около 0,08млн т (-68%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.



Главными покупателями российского зерна за два месяца текущего сельхозгода стали Турция — 2,51 млн т, Иран — 1,79 млн т и Египет — 980 тыс. т. Экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сельхозгода превысил объем поставок за весь прошлый сельхозгод. С 1 июля по 27 сентября в эту страну было отправлено 2,44 млн т пшеницы, за весь прошлый сельхозгод — 1,38 млн т.

Прогноз центра по экспорту пшеницы в сентябре — 5 млн т, из которых 4,4 млн т составляет пшеница. Пошлина на экспорт этой агрокультуры из России с 24 сентября снова увеличится с $50,9/т до $53,5/т, на ячмень — с $31/т до $35,3/т, на кукурузу — снизится с $47,8/т до $46,3/т, сообщал на прошлой неделе Минсельхоз. Индикативная цена на пшеницу для расчета пошлины составила $276,5/т ($272,8/т неделей ранее), на ячмень — $235,5/т ($229,4/т), на кукурузу — $251,2/т ($253,4/т).



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 говорил, что урожай зерна в этом году будет ниже, чем в прошлом и составит 118,6 млн т, из которых 74,7 млн т придется на пшеницу. По его словам, на фоне снижения урожая темпы экспорта агрокультуры ниже, чем в сезоне-2020/21. Эксперт также отмечал, что в августе наша страна вывезла почти рекордный объем зерна — 6,2 млн т, 5,3 млн т из них составила пшеница.



Компания «ПроЗерно» со ссылкой на данные ФТС сообщила, что в августе экспорт зерна с учетом зернобобовых составил — 6,08 млн т. Это стало абсолютным историческим максимумом. «Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было 6-миллионного экспорта зерна за месяц, и во многом это произошло за счет Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха», — говорится в сообщении «ПроЗерно». При этом пшеницы вывезено 5,27 млн т, ячменя — 557 тыс. т, гороха — 171 тыс. т.



Павенский в рамках конференции также рассказывал, что в июле-сентябре экспорт зерна и зернобобовых составит около 14,5 млн т, что на 1,8 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортный потенциал сезона-2021/22 он оценил в 42-44 млн т. Из общего объема вывоз пшеницы за три месяца достигнет уровня 12,2 млн т (-9%), ее экспортный потенциал оценивается в 33-35 млн т, делился оценками эксперт.

