Минсельхоз повысил пошлину на вывоз пшеницы

Поступления в бюджет в 2022 году от повышения экспортных пошлин на зерно составят 58,6 млрд рублей Pixabay

Пошлина на экспорт пшеницы с 6 октября вырастет до $57,8/т, следует из данных Минсельхоза. Ранее ставка составляла $53,5/т. На ячмень пошлина увеличится с $35,3 до $43,1 за тонну, на кукурузу, напротив, снизится с $35,3 до $43,1. Новые ставки будут действовать до 12 октября. Ставка пошлины на пшеницу и меслин рассчитана исходя из индикативной цены в размере $282,6/т, на ячмень — при цене в $246,6/т на кукурузу — $249,7/т.



Повышение ставки пошлины было ожидаемо, прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Мы не исключаем в ближайшие один-два интервала рост пошлины до $70/т, — говорит эксперт. — По нашему мнению, это приведет к остановке экспорта, если только мировой рынок не скорректируется вверх. Если коррекции не будет, Россия выпадет из конкурентного диапазона цен».



В сентябре из России было вывезено более 6 млн т зерна, говорит глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Из них на пшеницу пришлось 5,4 млн т, на ячмень — 552 тыс. т, на кукурузу — 64 тыс. т. Относительно сентября прошлого года рост экспорта всех зерновых составил 15,6%. С июля по сентябрь, по подсчетам эксперта, вывоз зерновых увеличился с 14,8 млн т в аналогичном периоде прошлого года до 15,6 млн т. Основным импортером российской пшеницы в текущем году стал Иран, страна закупила порядка 4 млн т, отметила Тюрина.



В сентябре ежедневные отгрузки зерна превысили показатели августа и сентября прошлого года, сентябрьский показатель составил 202 тыс. т, августовский — 193 тыс. т, продолжает эксперт. Спрос на достаточно высоком уровне. В последующих сезонах, если будет снижаться рентабельность, возможно, Россия потеряет лидерство на мировом рынке зерна, предупреждает Тюрина. Также она добавила, что в конце осени-зимой наблюдается активный рост экспорта.



По оценке эксперта, спрос на российское зерно будет сохраняться на высоком уровне, так как за последнюю неделю отмечался рост цен на мировых рынках. Средняя экспортная стоимость российской пшеницы сейчас составляет $305 за тонну FOB, рассказала Тюрина. Конкурентоспособность относительно французской пшеницы находится на традиционно уровне. «Наша стоимость ниже, чем Франция на 1,5%», — добавила эксперт.



По ее мнению, повышение экспортной пошлины привело к сокращению рентабельности экспорта. «Бизнес становится менее прибыльным, с рынка уходят мелкие игроки. Есть понимание, что экспортный потенциал у нас на приличном уровне — 34-35 млн т. Спрос есть, — констатирует Тюрина. — Чтобы продавать на внешние рынки зерно, мы должны удерживать цены на конкурентоспособном уровне, но высокая пошлина является сдерживающим фактором». Говоря об экспорте зерна в октябре, эксперт отметила, что ситуация будет зависеть от дальнейшей динамики пошлины.



Кроме того, согласно данным Минсельхоза, с 1 октября пошлина на экспорт подсолнечного масла из России вырастет до $227,2 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $1,3 тыс./т (сентябрьская цена — $1,24 тыс./т). Эксперты рынка говорят о спокойном переходе отрасли на новый механизм регулирования и не исключают новые стратегии закупок сырья, а также изменения источника данных для определения индикативных цен, пишет «Интерфакс».



Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в России с 1 сентября. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Механизм «подсолнечного демпфера» будет действовать по 31 августа 2022 года.



Между тем, поступления в федеральный бюджет России в 2022 году от повышения в этом году экспортных пошлин на зерно составят 58,6 млрд руб., следует из проекта бюджета. В 2023 году этот показатель увеличится до 63 млрд руб., в 2024 году — до 67 млрд руб. Введение с 1 сентября этого года плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла пополнит бюджет в 2022 году на 37,5 млрд руб.

