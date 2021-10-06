Качество и доля продовольственной пшеницы стали рекордными за 20 лет

Из-за погодных условий показатель натуры в продовольственной пшенице невысокий Pixabay

В этом году продовольственная пшеница показывает рекордно высокое качество за последние 20 лет, которые проводится мониторинг качества зерна. «Пшеница первого класса в этом году, как и в прошлом году, была выявлена в Воронежской области и в Алтайском крае в общей сложности в объеме 7 тыс. т. Хотела бы отметить, что на протяжении почти десяти лет у нас эта пшеница не выявлялась, вплоть до прошлого года», — сказала директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева на круглом столе в ходн выставки «Золотая осень» (цитата по «Интерфаксу»).



Всего было обследовано 33 млн т (48% от валового сбора) пшеницы. Из них первого класса — 0,02%, второго — 0,1% (70 тыс. т), третьего — 45,7%, четвертого — 41,7%. Королева также уточнила, что на долю продовольственной пшеницы (1-4 классов) пришлись рекордные 87,5%, в то время как среднее значение за предыдущие годы составляло 73,5%. В пересчете это 62,2 млн т, что также является рекордом, который даже превысил показатель 2017 года, когда в России был собран самый большой урожай зерна.



Содержание белка в мягкой продовольственной пшенице в 2021 году выросло в среднем до 13,5% (12,7% в 2020-м), клейковины — до 22,6%. Кроме того, показатель повреждения зерна клопом-черепашкой снизился до минимума с 1995 года (средневзвешенное значение за 2021 год составило 0,69%). При этом данные о качества пшеницы близки к итоговым, показатели по регионам, кроме Сибири, существенно меняться не будут, добавила Королева.



По ее мнению, благодаря повышению качества российской пшеницы можно расширить географию ее экспорта. Так, в прошлом году экспортеры переживали, что среди российской пшеницы очень большая доля так называемого азиатского качества, которое востребовано в азиатском регионе — с низким протеином, например, менее 11,5%. В 2021-м, по словам Королевой, качество пшеницы выше. Кроме того, за счет снижения содержания зерен, поврежденных клопом-черепашкой, Россия может выполнять требования недавно открытых рынков Саудовской Аравии и Алжира.



Представитель Центра оценки качества зерна пояснила «», что в последние несколько сезонов учреждение, основываясь на результатах лабораторных испытаний, фиксирует положительный тренд в производстве пшеницы 3-го класса, что и привело к увеличению объемов продовольственного зерна по России в целом. Так, по предварительным данным на 4 октября, доля 3-го класса продолжила рост и сейчас превышает 47%, а 1-го — 4-го классов — достигла рекордной за последние 20 лет отметки в 88%. Безусловно, погодные условия являются одним из ключевых факторов в формировании урожая. Например, второй сезон подряд Центр оценки качества зерна почти не наблюдает проросшего зерна, что повлияло на отсутствие неклассного зерна в ряде регионов.

Так же на качественные характеристики урожая ежегодно оказывает влияние правильный выбор семенного материала и внесение минеральных удобрений, а также обработка посевов от вредителей, сказала представитель центра. «Отметим, что в последние годы качество зерна диктуется в том числе7 потребностью рынка за счет усиливающегося давления со стороны спроса к качественной и безопасной продукции не только внутри страны, но и внешнего потребителя, так как Россия является ведущим экспортером пшеницы на международной арене», — добавила она.

В этом году пшеница показывает рекордное для постсоветской России содержание клейковины, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это стало возможным благодаря рекордному внесению удобрений, пестицидов, активно развивающимся современным агротехнологиям и благоприятным для качества погодным условиям, пояснил он «Агроинвестору».



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Однако расслабляться не стоит: у нас есть две большие проблемы. Первая — показатель натуры, и российские стандарты по нему несколько ниже требований по экспорту и неформальных требований отечественных мукомолов. Мы видим, что очень много нашей пшеницы не проходит по стандартам экспортной спецификации именно из-за натуры. Получается, что это пшеница третьего или четвертого класса, если посмотреть на натуру, то можно увидеть серьезные проблемы, которые будут нарастать по ходу сезона. Вторая сложность — крайне непростые условия для уборки в Западной Сибири из-за погоды: последние 20-25% пшеницы там убираются в очень тяжелых условиях. Надеемся, что они ее смогут убрать, но это будет либо фураж, либо внеклассная пшеница. Хотя в Сибири прекрасный урожай, но погода на заключительной фазе уборки подвела.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко согласен с высокой оценкой качества российской продовольственной пшеницы в этом году. По его словам, это стало возможно благодаря погодным условиям. «Засуха — это качество, дожди — и его нет. Также погибшие озимые заменяли яровой пшеницей, а она дает высокие показатели качества. При этом у всех очень высокое содержание протеина и клейковины, а натура, к сожалению, низкая. Это общее явление, которое было вызвано жарой и засухой», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.

