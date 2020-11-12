Правительственная комиссия поддержала создание госсистемы прослеживаемости зерна

Система призвана проследить жизненный цикл продукции от ее производства до выпуска в обращение «АгроТерра»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна при условии его доработки, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва. В частности, необходимо уточнить цели создания системы и определить состав информации, которая должна в ней содержаться. При этом предоставление информации из новой системы должно осуществляться в соответствии с российским законодательством.



Законопроект в сентябре внесли вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и член комитета Олег Лебедев. Документом предлагается создать в России федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Это, по мнению авторов, позволит проследить жизненный цикл продукции от ее производства до выпуска в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного зерна.



Опрошенные «Агроинвестором» производители зерна единогласно считают, что новая система даст только положительный эффект и не несет никаких рисков для бизнеса. Так, директор краснодарского сельхозпредприятия «Заречье» Валерий Киященко полностью поддерживает инициативу и отмечает, что ситуация с ценами на рынке сейчас очень тяжелая — они резко растут. «Увеличились цены на подсолнечник, кукурузу и другие агрокультуры. Вы завтра пойдете в магазин, а там птица будет стоить в два раза больше, потому что кукуруза подорожала в два раза, аналогично со свининой, говядиной. А доходы у населения только падают. Что будут делать люди? — покупать хлеб», — рассуждает он. Однако если раньше качество этого продукта было хорошим, то сейчас хлеб есть нельзя, считает Киященко. «Поэтому следить за качеством очень важно, и инициативу я поддерживаю», — говорит он. Руководитель отметил, что введение этой системы — не новая мера и раньше за качеством зерна следили зерновые инспекции, которые проверяли, где берется зерно, какого оно качества, какие гербициды и пестициды применялись и так далее. «Все это нужно возвращать и обязательно следить за тем, чем кормят людей», — резюмирует он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что прослеживаемость зерна — только начало и «скоро в России будет прослеживаться все». «Меня это не беспокоит. Наша компания не продает зерно без документов, не проводит рискованных операций поэтому никаких проблем я не вижу. Я, наоборот, за то, чтобы статистика в России была понятной, прозрачной и точной», — сказал Неженец.



Коммерческий директор ГК «Русский дом» (Курская область) Никита Кананыхин придерживается аналогичного мнения, хотя и считает, что вырастет нагрузка по документообороту и административные расходы. «Я позитивно смотрю на введение системы прослеживаемости зерна. Рынок станет “белым”, уйдут черные схемы, с которыми тяжело бороться большим игрокам рынка, которые играют в правовом поле, — рассказывает он. — Сейчас есть такая проблема: оборот нашего холдинга 1,5 млн т зерна, наши активы расположены в Курской области, а чтобы завезти зерно из Орловской области, мы должны обязательно выписывать карантинный сертификат на каждую партию. В то же время игроки поменьше, которые возят машинами, карантинные сертификаты не оформляют, потому что это требует денег и времени, и мы в результате на рынке как белые вороны». Процесс получения сертификата обычно занимает от семи до десяти дней, и в результате предпочтение отдается тем, кто его не оформляет, а просто указывает в документах, что зерно якобы возят по Курской области. Когда же будет возможно проследить, откуда и куда везут зерно, все игроки будут в одном правовом поле и равны перед законом, рассчитывает Кананыхин.



О том, что Минсельхоз намерен создать единую систему прослеживаемости зерна, стало известно в декабре прошлого года. При этом министерство отмечало, что сейчас проконтролировать вклад каждого региона в производство, а также в экспорт зерна невозможно. Плановый срок вступления закона в силу — 1 января 2022 года. «Создание системы станет легитимным инструментом по верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, в том числе их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза», — считают авторы законопроекта.



Против нововведения выступал Российский зерновой союз, поскольку закон не рассматривает ключевые вопросы функционирования и государственного регулирования рынка зерна, а сконцентрирован лишь на контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, по расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес.

