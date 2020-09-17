Законопроект о создании системы прослеживаемости зерна внесен в Госдуму

Участников зернового рынка обяжут регистрироваться в системе и вносить в нее данные М. Стулов

В Государственную думу внесен законопроект о поправках в закон «О зерне», документ предполагает создание в России федеральной информационной системы контроля качества и прослеживаемости зерна. Это позволит проследить жизненный цикл продукции от момента ее производства до выпуска в обращение, а также сформировать систему контроля качества выращенного зерна, говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект внесли вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и член комитета Олег Лебедев. Плановый срок вступления закона в силу — 1 января 2022 года.



В систему предлагается вносить информацию о компаниях, задействованных в производстве, переработке, хранении, транспортировке, реализации зерна и продуктов его переработки. Участников зернового рынка обяжут регистрироваться в системе и вносить в нее данные, за недостоверные сведения будет предусмотрена административная ответственность.



Новый проект также вводит понятие СДИЗ — сопроводительного документа, в котором будет указана информация о партии зерна или продуктов его переработки для прослеживаемости при перевозке любым видом транспорта и выпуске. Оформлять СДИЗ будут уполномоченные лица организаций — производителей зерна или участников оборота продукции его переработки. Без такого документа нельзя будет продать зерно на территории России, а также экспортировать или импортировать.



Авторы законопроекта отмечают, что сейчас госконтроль качества зерна российским законодательством в полном объеме не регламентирован. «Создание системы станет легитимным инструментом по верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, в том числе их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза», — считают они. Создать систему, а также развивать и эксплуатировать ее предстоит Минсельхозу или привлеченной организации.



О том, что Минсельхоз намерен создать единую систему прослеживаемости зерна, стало известно в декабре прошлого года. Производство зерна составляет основу агропромышленного комплекса и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой значительно зависит продовольственная безопасность страны, также зерно является важнейшим видом сельхозпродукции, которую Россия поставляет на внешние рынки, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. При этом Минсельхоз отмечал, что сейчас проконтролировать вклад каждого региона в производство, а также в экспорт зерна невозможно.



Против нововведения выступал Российский зерновой союз (РЗС). Он просил бывшего тогда вице-премьером Алексея Гордеева не поддерживать подготовленные Минсельхозом изменения в закон «О зерне». Закон не рассматривает ключевые вопросы функционирования и государственного регулирования рынка зерна, а сконцентрирован лишь на контрольно-надзорной деятельности, отмечал союз. Кроме того, по его расчетам, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес.



По словам вице-президента РЗС Александра Корбута, позиция союза относительно законопроекта с тех пор не изменилась. «Запуск этой системы неизбежно приведет к дополнительным издержкам для сельхозпроизводителей, а повышение издержек автоматически ведет к снижению конкурентоспособности, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Даже если речь пойдет о том, что платить должны будут операторы, все это будет заложено в закупочную цену. Вопрос качества — это вопрос двух участников: покупателя и продавца».



Корбут также напомнил, что большой объем информации собирается другими федеральными ведомствами, например, такими как Минтранс. Соответственно, встанет вопрос о двойном сборе информации. «Я бы предпочел, чтобы сначала решился другой вопрос: консолидировать те системы, которые есть, оценить, чего не хватает рынку. Сейчас очень сложно определить, что с этой новой системой будет, и зачем она вообще государству нужна, — говорит он. — Вопрос, будет ли все прозрачно и публично? При этом не окажутся ли нарушены законные юридические права о конфиденциальности коммерческой информации юрлиц и хозяйствующих субъектов?».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает инициативы, позволяющие сделать рынок более прозрачным, крайне позитивными для всего рынка зерна. В частности, создание системы прослеживаемости зерна может позволить ликвидировать «серый» сектор — поставки зерна без наличия всех сопроводительных документов. Например, сделки с покупателями из соседних стран СНГ, в том числе ЕАЭС, и вывоз автотранспортом, может не попадать ни в какую статистику. «Из-за этого мы не знаем достоверные цифры. Например, эксперты оценивают, что в Казахстан ушло до 2 млн тонн зерна, а по данным внешней торговли, туда отправили в три раза меньше, — сказал Павенский «Агроинвестору». — На сегодняшний день то зерно, которое идет по железной дороге, прослеживается, а по зерну, которое вывозится автомобилями (около 65% от общего объема), нет достоверных данных. Благодаря этой системе появится возможность в полной мере контролировать качество зерна от поля по всей цепочке до потребителя, начать внедрять механизмы биржевой торговли и прочие финансовые инструменты, так как наличие каждой партии зерна будет подтверждено единообразным верифицированным документом, и реализация без него будет невозможна».



Сложность внедрения новой системы, по мнению Павенского, может быть в том, что это долгий процесс, потому что сельхозпроизводителей, элеваторов, переработчиков, трейдеров и других участников рынка — крайне много. «Но если все автоматизируют и переведут в электронный формат, то, в конечном счете, система охватит значительную часть рынка, и он станет более транспарентным, что, в свою очередь, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и позволит рынку эволюционировать в сторону общемировых практик. Это, безусловно, приведет к позитивному эффекту как для игроков рынка, так и для государства», — уверен он.

