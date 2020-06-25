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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

ОЗК взыскивает более 850 млн рублей с экс-главы элеватора

Бывший руководитель элеватора может быть замешан в краже 80 тысяч тонн зерна

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Проблема воровства зерна в России носит системный характер, и бороться с ней нужно превентивными мерами
Д. Абрамов
Проблема воровства зерна в России носит системный характер, и бороться с ней нужно превентивными мерами
Д. Абрамов

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК, выполняет функции госагента по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскать 853,8 млн руб. убытков с Евгения Гущина, который в 2010—2019 годах был гендиректором ОАО «Палласовский элеватор», также привлеченного к разбирательству, но в качестве третьего лица. ОЗК владеет 51% компании, еще 35,91% через Ruselco LLP контролирует международный холдинг Louis Dreyfus. Иск может быть связан с хищением около 80 тыс. т зерна: именно такому объему эквивалентны 850 млн руб., рассказал «Коммерсанту» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

На сайте главного управления МВД России по Волгоградской области также сообщается о расследовании уголовного дела в отношении директора одного из элеваторов Палласовского района по подозрению в хищении переданного на хранение зерна. «Палласовский элеватор» ранее просил суд признать его банкротом, сейчас он находится в процедуре наблюдения. Крупнейшие кредиторы — кооператив «Ромашковский» с долгом 420,2 млн руб., структура ОЗК «ОЗК Юг» (102,5 млн руб.), трейдер «Зерно-трейд» (108 млн руб.). В 2019 году сумма исков к компании за нарушения договоров хранения зерна превысила 350 млн руб.

По словам Сизова, случаи хищения зерна в таких объемах очень редки. В случае «Палласовского элеватора» речь идет не о зерне из интервенционного фонда, а о товаре самой ОЗК. Сизов уточняет, что в основном применяется практика, когда элеваторы используют зерно, которое им не принадлежит, для коммерческих операций — продажи по высоким ценам в расчете на то, что в будущем, например после поступления нового урожая, смогут заместить его, закупив дешевле.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что проблема воровства зерна в России носит системный характер. В нашей стране нужно принять специальное законодательство о зерновых товарных складах общего пользования, которое позволит государству или уполномоченным лицам контролировать наличие зерна на элеваторах, а также их финансовое состояние, прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Подобные системы давно действуют почти во всех странах с развитым зерновым хозяйством, добавляет он. По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, разбирательством случаев воровства зерна должна заниматься прокуратура.

Ранее ОЗК также сталкивалась с проблемой пропажи зерна интервенционного фонда: в конце 2018 года компания сообщала о «беспрецедентном» хищении более 19 тыс. т зерна в Орле, в июле прошлого года выявила недостачу 15,9 тыс. т. В мае представитель ОЗК рассказывал «Агроинвестору», что компания совместно с Минсельхозом прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интервенционного фонда для повышения контроля.

За годы интервенций порядок и критерии отбора хранителей зерна, а также подходы к организации хранения постоянно совершенствовались, что позволило обеспечить закладку, сохранность и реализацию более 14 млн т зерна, прошедшего через интервенционный фонд, начиная с 2008 года, сообщила пресс-служба ОЗК. Созданные и успешно апробированные за это время нормативная и методическая базы могут быть использованы, в том числе, и для формирования резервов продовольственного зерна для мукомольных предприятий без какой-либо доработки. Компания сформировала перечень, в который входит до 150 организаций, зарекомендовавших себя как добросовестных хранителей. В частности, в периоды товарных и закупочных интервенций с их стороны не было выявлено злоупотреблений — завышения тарифов на отгрузку, затягивания сроков отгрузки и т. п.

Минсельхоз и Россельхознадзор в прошлом году инициировали внесение поправок в федеральный закон «О зерне». Тогда планировалось разработать систему, которая бы обеспечила прослеживаемость зерна и продуктов его переработки от поля до прилавка. Из проекта поправок к закону, который Минсельхоз предложил в декабре, следует, что в системе будет содержаться информация обо всех предприятиях, занятых в производстве, хранении, переработке и реализации (в том числе осуществляющих транспортировку, перевалку, перегрузку, подработку, утилизацию и др.) зерна и продуктов его переработки, контролирующих государственных органах, а также о товарных и потребительских качествах продукции. Дмитрий Рылько считает, что система прослеживаемости зерна ни при чем в случае его воровства. «Вопрос о необходимости и главное — стоимости создания системы и ее функционирования является дискуссионным. Зачем изобретать очередные бюрократические велосипеды?», — задается вопросом он.

Желание все контролировать выливается в удорожание продукции и снижение ее конкурентоспособности, считает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «А хищение — это преступление. Справедливое наказание и неотвратимость действуют значительно лучше на каждого, чем попытки переписать, контролировать по шагам движение каждой партии», — прокомментировала она «Агроинвестору».

Между тем, система прослеживаемости зерна может быть запущена уже 1 августа 2020 года, сообщает издание Agrobook. По оценкам Российского зернового союза, внедрение системы приведет к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-50 млрд руб. в год.

Елизавета Литвинова 

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