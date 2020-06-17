Решение по квотированию экспорта примут по результатам уборочной кампании Pixabay

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в этом году со 120 млн т до 122,5 млн т, оценка производства пшеницы остается прежней — 75 млн т. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 оценивается в 45 млн т, говорится в сообщении ведомства по итогам рабочей встречи с крупнейшими российскими экспортерами зерна.



На встрече также обсуждалось, что закупочных интервенций в наступающем сезоне не будет, рассказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Сейчас разрабатывается новый механизм с учетом нашего предложения переформатировать госфонд в фонд поддержки мукомольной отрасли», — сказал он. Ранее представитель «Объединенной зерновой компании» (ОЗК, госагент по проведению интервенций) говорил «Агроинвестору», что совместно с Минсельхозом компания прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интервенционного фонда для повышения контроля и обеспечения интересов участников рынка, также рассматривался вопрос увеличения запасов зерна до 6 млн т в течение минимум трех лет. Предполагалось, что около половины зерна будет направляться на поддержку мукомолов.



Что касается квоты на экспорт зерна, то, как и планировалось, в первой половине нового сезона она не будет введена, подтвердил Зернин. Ранее Reuters сообщил, что агроведомство не планирует устанавливать квоту в начале сельхозгода. «Сейчас механизм квоты дорабатывается с учетом опыта уходящего сезона. Уже запущены частные законодательные инициативы, в том числе по отмене неполного таможенного декларирования при экспорте зерна. Окончательный вариант будет предложен в октябре, — уточнил Зернин. — Решение по количественному ограничению примут исходя из показателей фактического урожая и экспортного потенциала нового сезона».



«Инициатива по отмене неполного таможенного декларирования — шаг в правильном направлении со стороны Минсельхоза, однако, мы против квотирования как системной меры, постоянно действующей во второй половине сезона», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Что касается отмены зерновых интервенций, то, по его мнению, это решение преждевременное. «Перед тем, как отказаться от госзакупок, нужно было разработать и попробовать в действии новый механизм, и уже убедившись в его эффективности, закрывать действующую концепцию, — говорит Рылько. — Сейчас же получается некий разрыв: одну меру поддержки, по сути, упразднили, а вторая находится в зачаточном состоянии, хотя какой-то госфонд зерна, безусловно, стране необходим».



В целом, приоритет государственной политики — обеспечение продовольственной безопасности страны, отметил Зернин. «Я считаю, что последние инициативы — как переориентирование зерновых интервенций в фонд поддержки мукомолов, так и квотирование экспорта — правильные стратегические шаги, — прокомментировал он. — К слову, квотирование в уходящем сезоне доказало свою эффективность и своевременность. критически низких переходящих остатков зерна, которые и так рекордно малы, что недопустимо с точки зрения продовольственной безопасности России». Так, по данным Росстата, запасы пшеницы у аграриев на 1 июня составляли 2,76 млн т, что на 12,6% меньше, чем год назад и на 20,5% ниже среднего показателя за пять лет.



Между тем в России продолжается сбор урожая зерна. Вслед за Крымом, который на прошлой неделе приступил к обмолоту озимых, уборочную кампанию начали Краснодарский и Ставропольский края. «Краснодарский край одним из первых регионов страны приступил к уборочной кампании. В Выселковском и Динском районах уже обмолочено несколько сотен гектаров озимого ячменя, — цитирует губернатора региона Вениамина Кондратьева сайт краевого агроведомства. — В целом площадь зерновых на Кубани в текущем году составила 1,77 млн га». Глава региона напомнил, что из-за заморозков и засухи в крае ожидается недобор зерновых и зернобобовых агрокультур. Если погода не подведет, то сбор ранних зерновых займет традиционно 15 дней, добавил Кондратьев. В прошлом году аграрии Кубани намолотили 11,1 млн т зерна.



Сельхозпроизводителям Ставропольского края предстоит убрать зерновые с 2 млн га, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора регион. В прошлом году зерновые занимали на 200 тыс. га больше — сокращение связано с дефицитом продуктивной влаги в метровом слое почвы. Регион начал уборку озимого ячменя, обмолочено 10,2 тыс. га, валовой сбор составил 22,2 тыс. т при средней урожайности 21,7 ц/га. Урожай на Ставрополье прогнозируется на уровне 5,4-5,8 млн т.

