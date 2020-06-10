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Рынки
Урожай зерна может стать вторым после рекорда-2017
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
10 июня 2020
Валовой сбор на Юге прогнозируется выше прошлогоднего, несмотря на сложную ситуацию с погодой
Больше всего от засухи пострадал Ставропольский край
Фото: Flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» обновил прогноз урожая зерна в этом году повысив его со 126,3 млн т до 128,6 млн т. В том числе потенциал валового сбора пшеницы увеличен с 81,2 млн т до 82,7 млн т. Об этом директор центра Андрей Сизов рассказал в ходе онлайн программы «БайАрена», организованной компанией Bayer. «В этом году мы ожидаем очень хороший урожай, который уступает только рекорду 2017 года, — прокомментировал он. — Наибольший прирост ждем по пшенице, по ячменю и кукурузе показатели будут близкими к прошлогодним». Валовой сбор ячменя может составить 19,9 млн т (20,5 млн т в прошлом году), кукурузы — 14,8 млн т (14,3 млн т), следует из презентации «СовЭкона».

Аналитики прогнозируют высокий урожай, несмотря на проблемы в регионах юга и ожидаемый там недобор. Одна из причин — значительное расширение посевов пшеницы: площади озимой оцениваются в рекордные 16,7 млн га, яровой — на уровне 12,4 млн га, пояснил Сизов. По его словам, Россия пока является бенефициаром изменений климата и может сеять все больше озимой пшеницы и увеличивать валовой сбор.

Согласно данным спутникового мониторинга состояния посевов, в среднем по стране ситуация с развитием зерновых выглядит неплохо, хотя по Югу «вопросов немало», отметил эксперт. Индекс NDVI по Ростовской области в целом выглядит лучше среднего, в Краснодарском крае — средне и хуже среднего, по Ставрополью ситуация самая плохая с 2012/13 года. Регион сильно пострадал от засухи, и прошедшие в мае дожди не позволили полностью компенсировать тот урон, который был нанесен посевам, сказал Сизов.

С 1 мая в Ставропольском крае из-за почвенной засухи и заморозков вводился режим ЧС, который был снят в начале июня. Власти региона оценивают возможные потери урожая зерновых на уровне 40%. В мае глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным допустил, что на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области урожайность зерновых может оказаться на 30% ниже прошлогодней из-за неблагоприятных погодных условий.

Директор филиала Национального центра зерна им. П. Лукьяненко Виктор Гукалов в эфире «БайАрены» рассказал, что с 1 августа 2019 года по 1 июня 2020-го в Краснодарском крае выпало 300 мм осадков при норме 500 мм, кроме того, в апреле были морозы, которые повредили озимую пшеницу скороспелых и ультраскороспелых сортов — погиб главный побег. В основном пострадали посевы раннего срока сева (до 1 октября) — из десяти главных побегов погибло восемь, тогда как в полях, которые засевались после 10 октября, ситуация лучше — погибло в среднем два из десяти главных побегов. По оценке Гукалова, урожайность будет на 20-25% ниже, чем в прошлом году, поскольку главный побег формирует 25-40% урожая.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) на основе данных космического мониторинга отмечает, что на начало июня темп развития агрокультур на западе Краснодарского края был на 10-20% ниже нормы, почти на всей территории Ставрополья — на 20-30%. Причиной относительно слабых показателей развития агрокультур мог стать низкий уровень влаги в почве: в этих регионах он составлял 15-25%. В ближайшие две недели, согласно прогнозам погоды и ожидаемым осадкам, ситуация на Кубани, а также в отдельных районах Ставропольского края изменится в благоприятную сторону, отмечает президент союза Корней Биждов. «Это может улучшить перспективы урожайности яровых сельхозкультур на Юге России в целом, но для отдельных хозяйств сохраняется высокий риск утраты урожая», — отмечает он (цитата по сообщению НСА).

По прогнозу «СовЭкона», несмотря на не самую благоприятную ситуацию на Юге страны, урожай зерна там может составить 34,5 млн т против 31,8 млн т в 2019-м, то есть примерно на уровне 2017 года. «Мы ждем очень неплохого урожая зерна в целом и пшеницы в частности, в том числе на Юге, несмотря на сложную ситуацию», — отметил Сизов.

Аналитики Refinitiv Agriculture накануне предупредили, что в южных регионах России увеличиваются риски снижения урожая, поскольку до конца недели будет наблюдаться тенденция к повышению температуры и повсеместной засухе. «Текущий прогноз производства пшеницы в России в сезоне-2020/21 года от компании Refinitiv снизился на 2% по сравнению с предыдущим обновлением до 76,1 (70,3-99) млн т из-за засухи на юге России», — говорится в сообщении.

По данным аналитического центра «Русагротранса», урожай зерна в 2020 году составит 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т (в прошлом прогнозе — 77,7 млн т). Компания «ПроЗерно» недавно повысила оценку валового сбора со 123,3 млн т до 128 млн т, в том числе пшеницы — с 74 млн т до 77,4 млн т. Российский зерновой союз считает, что урожай может составить 123-124 млн т, в том числе 77,5-78 млн т пшеницы. То есть пока все аналитики ожидают, что урожай в этом году может стать вторым после рекорда 2017 года. 

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