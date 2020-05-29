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Аналитика
IGC: Мировое производство кукурузы и пшеницы обновит рекорд
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
29 мая 2020
В новом сезоне будет собрано 2,23 млрд тонн зерна
Урожай зерна в России в следующем году составит 118,9 млн тонн, включая 79 млн тонн пшеницы
Фото: Д. Абрамов

Согласно майскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство кукурузы в сезоне-2020/21 достигнет рекордного показателя — почти 1,17 млрд т, пшеницы — 766 млн т. В апрельском отчете IGC эти показатели были на уровне 1,16 млрд т и 764 млн т соответственно.

В целом в новом сезоне будет собрано 2,23 млрд т зерна (2,18 млрд т в прогнозе за апрель). Повышение оценки связано с перспективой более высокого урожая кукурузы, однако ее потребление снижается из-за более слабых прогнозов для промышленного сектора. Потребление всех видов зерна достигнет нового пика за счет использования в продовольственных и кормовых целях, а также восстановления промышленного спроса. Мировое потребление зерна оценивается в 2,22 млрд т (на 4 млн т ниже апрельского прогноза). Переходящие остатки — 627 млн т (617 млн т в апреле). Ожидается, что торговля достигнет нового пика, учитывая рекордные объемы поставок пшеницы и кукурузы — 178 млн т (177 млн т в прошлом отчете) и 175 млн т (173 млн т) соответственно.

В этом году урожай зерна в России (без учета Крыма) может составить 118,9 млн т (в прошлом отчете — 118,8 млн т), включая 79 млн т пшеницы. ЕС и Украина соберут 285 млн т (283,8 млн т) и 70,2 млн т зерна. Урожай пшеницы у них оценивается на уровне 131,7 млн т и 26,5 млн т соответственно, без изменений по сравнению с прошлым отчетом IGC.

Мировой экспорт зерна составит 387,4 млн т (384,1 млн т в предыдущем прогнозе). Россия в следующем сезоне может вывезти 45,3 млн т (47 млн т), ЕС — 42,7 млн т (40,8 млн т), Украина — 52,3 млн т (51,2 млн т). Пшеницы, по оценке IGC, Россия экспортирует 36,1 млн т (37 млн т), ЕС — 28,5 млн т (27 млн т), Украина — 17,5 млн т. «Тенденции в Европе и Черноморском регионе ухудшаются на фоне плохих погодных условий», — говорится в отчете.

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», экспорт зерна из России в следующем сезоне может серьезно вырасти на фоне увеличения урожая и сокращения производства у стран-конкурентов. Аналитики центра оценивают потенциал вывоза пшеницы на уровне 36,8 млн т, что на 3 млн т больше, чем в 2019/20-м. Это второй показатель за всю историю, уступающий только сезону-2017/18, когда на внешние рынки было отгружено 40,5 млн т, говорится в сообщении центра. Правда, помешать отгрузкам может вмешательство федеральных властей, отмечают аналитики. «В этом сезоне из-за введенных квот Россия не вывезла те объемы кукурузы и ячменя, которые могла бы экспортировать. Как заявил Минсельхоз, квоты, как механизм регулирования рынка, планируются использовать и в дальнейшем», — напоминает «СовЭкон».

«СовЭкон» ожидает увеличения валового сбора пшеницы в России с 74,5 млн т до 81,2 млн т на фоне расширения посевов и в целом благоприятных погодных условий для формирования урожая. Институт конъюнктуры аграрного рынка на этой неделе снизил прогноз урожая пшеницы в России в этом году с 76,2 млн т до 75,6 млн т. Неделей ранее оценка уже корректировалась вниз с 77,2 млн т. На этот раз аналитики учли последствия засухи и заморозков на юге страны, а также засушливой погоды в Западной Сибири, сообщал Reuters.

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