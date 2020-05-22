Кубань хочет пересмотреть планы экспорта зерна

На фоне ожидаемого снижения урожая зерна из-за заморозков и засухи в Краснодарском крае губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что региональные власти планируют пересмотреть экспортную политику по зерну в пользу внутреннего потребителя, сообщает ТАСС. «Кубань, как и прежде, останется гарантом продовольственной безопасности страны», — подчеркнул он. Ранее глава федерального Минсельхоза на совещании с президентом Владимиром Путиным допустил, что на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области урожайность зерновых может оказаться на 30% ниже прошлогодней из-за неблагоприятных погодных условий.

Это заявление о возможном пересмотре экспортной политики сейчас никак не повлияет на зерновой рынок по нескольким причинам. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что губернатор региона никак не может влиять на экспортную политику — это прерогатива федеральных властей. «Наверное, последний раз региональные власти пытались вмешиваться в процесс движения зерна — на экспорт или в принципе между регионами — в 1998 и 1999 годах, однако ничего хорошего рынку это не принесло», — вспоминает он. Никакого регулирования экспорта внутри одного региона быть не может, пока Россия остается единым государством, соглашается директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Официальных рычагов у краевого руководства нет и быть не может. А вот создавать помехи движению экспорта неофициально региональные власти в теории могут: например, организовать проблемы с движением транспорта с зерном», — рассуждает эксперт.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут подчеркивает, что у администрации Краснодарского края, как органа государственного управления, нет как таковой экспортной программы по зерну — есть только мероприятия по стимулированию экспорта. «В связи с этим заявление о пересмотре направлений продажи зерна фермерами не очень понятно: как можно пересмотреть то, чего нет?», — недоумевает он.

Пока не ясно, каким будет урожай пшеницы в этом году, но однозначно он будет ниже, чем в 2019-м, сказал «Агроинвестору» заместитель губернатора Краснодарского края по вопросам АПК Андрей Коробка. «И на этом фоне мы должны удовлетворить собственные потребности в зерне, обеспечить стабильную ситуацию с хлебом, поэтому будем находить решения, которые, с одной стороны, позволят не подорвать экономику, с другой — дадут возможность покупать потребителям хлеб по доступной цене», — прокомментировал он.

Кроме внутренних потребителей зерна, которые хотят получать его по ценам ниже экспортных, есть еще и аграрии, которым нужно выгодно продать свою продукцию, напоминает Корбут. «И если цены внутреннего рынка будут не менее привлекательны, чем экспортные, зерно останется в стране, в противном случае оно будет отгружаться иностранным покупателям. Это вполне понятный рыночный механизм», — подчеркивает он.

По данным «ПроЗерна», сейчас мировые цены пшеницы выросли на $5 за тонну на фоне жары и засухи в Европе. «Кроме того, по недавнему заявлению Минсельхоза, биржевые котировки увеличились из-за того, что Россия уменьшила оценку урожая. Наши экспортные цены пока снижаются, правда, ранее они находились на высоком уровне», — отмечает Петриченко.

Для того, чтобы удерживать те цены, которые хочется видеть власти, необходимо мотивировать производство, причем не путем ограничений, которые лишь снижают инвестиционные стимулы, а с помощью субсидий, например, переработчикам зерна, чтобы они могли закупать его по рыночным ценам, продолжает Корбут. «Также можно установить льготы для перевозчиков зерна. Еще один вариант — снизить издержки сельхозпроизводителей: частично компенсировать им затраты на удобрения и СЗР», — поясняет он. Сейчас, по словам Корбута, производители зерна не получают прямых субсидий, более того, разрабатываемая система прослеживаемости «вытащит из кармана аграриев» минимум 25 млрд руб.

«Любое регулирование рынка должно основываться на принципе «не навреди», причем в первую очередь крестьянам», — подчеркивает Корбут. Пытаться регулировать рынок административными методами — не лучшее решение. Конечно, можно не выдавать сертификаты на экспорт, останавливать автотранспорт, но это не даст стимула для развития производства. «Более того, возделывание зерновых в южных регионах, включая Краснодарский край, в принципе заточено под экспорт — там выращивается пшеница 4-го класса с экспортными характеристиками, тогда как тем же мукомолам нужна как минимум пшеница 3-го класса», — добавляет он.

Сизов напоминает, что основная цель российской аграрной политики на ближайшие годы — увеличение более чем вдвое экспорта продукции АПК, и локомотивом как раз является зерно. «Кстати, недавно наш президент как раз сетовал на то, что в прошлом году было небольшое сокращение аграрного экспорта», — подчеркивает он. В ходе совещания, посвященного развитию сельского хозяйства, Владимир Путин обратил внимание, что в 2019 году поставки сельхозсырья и продовольствия снизились на 1%.

В целом Кубань обеспечит зерном не только себя, но и другие регионы при любом урожае — зерна для внутреннего потребления в Краснодарском было достаточно даже в тяжелые засушливые годы, отмечает Корбут. «К слову, в этом году на Кубани урожай будет хоть и меньше, чем в прошлом, но вполне достойный», — полагает эксперт. По оценкам «СовЭкона», виды как на урожай, так и на экспорт в новом сезоне у России неплохие. «Не исключено, что в новом сезоне мы увидим второй экспорт зерна после сезона-2017/18, если не будут мешать инициативы федеральных и региональных властей», — говорит Сизов..