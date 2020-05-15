Россия может сохранить лидерство в экспорте пшеницы

Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в этом сезоне Россия может экспортировать 33,5 млн т пшеницы, Евросоюз — 35 млн т. Таким образом, наша может стать второй по вывозу этой агрокультуры. Однако, по мнению, российских аналитиков, оценки FAS USDA не дают объективной картины по фактическому экспорту, поэтому не стоит на них опираться, пишет «Прайм».



Директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский уверен, что экспорт пшеницы из России будет как минимум на уровне ЕС в 35 млн т или даже выше. «У нас огромная часть экспорта зерна идет в соседние государства, которые входят в единое таможенное пространство с нами, эта цифра очень большая, и ее надо учитывать», — сказал Павенский (цитата по «Прайму»).



Прогноз FAS USDA по ЕС не соответствует тем оценкам, которые дают европейские агентства, в частности, Международный совет по зерну (IGC) (33,8 млн т) и Еврокомиссия (33,5 млн т), кроме того, американские аналитики не использует данные по Крыму, сборы в котором составляют около 1 млн т и примерно половина идет на экспорт. «А в расчетах FAS USDA этот объем плюсуется к Украине (прогноз экспорта — 20,5 млн т). Не факт, что правильным образом оцениваются поставки в Белоруссию и Армению, так же, как и Казахстан», — считает Павенский.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что показатели по экспорту России и стран ЕС сейчас почти одинаковые. Однако в таможенной статистике пока не отражаются полные данные вывоза в страны ЕАЭС, добавляет он. «Только в Казахстан экспорт был весьма большой. Туда ушло по крайне мере 1-1,5 млн т нашей пшеницы, но оценки разные. Что-то экспортировалось официальными путями, что-то — не очень, но я уверен, что 1 млн т точно отправили, что будет отражено в официальной статистке», — рассказал Корбут «Агроинвестору». Также есть Крым, откуда на экспорт в этом сезоне уйдет примерно 350-450 тыс. т пшеницы, добавляет Корбут.



Он не сомневается, что Россия в этом сезоне вновь будет первой по экспорту пшеницы. Тем более, что экспортный потенциал стран ЕС уже почти иссяк, и резкого всплеска вывоза пшеницы из Евросоюза к концу сезона можно не ждать. «Но на самом деле совершенно не принципиально, какое место мы займем. Главное — чтобы этот экспорт был эффективным для сельхозпроизводителей», — отмечает Корбут.



С начала сезона Россия экспортировала 30,2 млн т пшеницы без учета Ирана, Сирии, Венесуэлы и Казахстана, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В Иран Россия отгрузила 731 тыс. т, в Венесуэлу — 63 тыс. т, в Сирию — 126 тыс. т, то есть получается, что на внешние рынки уже поставлено минимум 31,1 млн т.



«В своих подсчетах FAS USDA учитывает не только пшеницу, но и муку в зерновом эквиваленте. Муки в этом сезоне мы вывезем минимум 200 тыс. т, что в зерновом эквиваленте равняется 277 тыс. т. Так что в итоге получается, что Россия отгрузила 31,3 млн т. И это без Казахстана, куда ушло более 1 млн т пшеницы», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



Пока сложно говорить, сколько пшеницы Россия отгрузит до конца сезона: 2 млн т или больше, продолжает он. Однако 33,5 млн т, которые прогнозирует FAS USDA, — консервативная цифра. «После подведения итогов будет примерно 34 млн т, если не больше», — добавляет он. Результатом станет совсем небольшое отличие в экспортных показателях между Россией и странами ЕС, но, скорее всего, все-таки в сторону минуса для нас, считает Петриченко.



Россия может стать второй по экспорту не только из-за хорошего урожая и удачно сложившейся конъюнктуры в ЕС, но и из-за регулирования рынка внутри страны. «Потуги нашего регулятора, назовем его так, были по сути контрпродуктивными. То, что они предпринимали в сезоне — это и нетарифное сдерживание (когда, например, не выдавались фитосанитарные сертификаты), и сама система квотирования вывоза — сыграли свою роль. Совершенно нормально для нас было экспортировать не 7 млн т, а 8-9 млн т пшеницы без ущерба для зернового баланса рынка», — уверен Петриченко.



Директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина считает, что в результате введения квот Россия в текущем сезоне выходит на сопоставимые показатели по экспорту пшеницы со странами ЕС, а в следующем сельхозгоду, при возможном урожае агрокультуры в 79 млн т, можно будет говорить о объеме поставок в 36 млн т без учета стран ЕАЭС и 36,5 млн т с ними, сообщает «Прайм».



Экспорт зерна в следующем сезоне Павенский оценивает в 45,5 млн т (с учетом ЕАЭС, предыдущая оценка составляла 48,5 млн т), пшеницы — в 35 млн т (ранее — 36,5 млн т). Таким образом, вывоз может быть на уровне этого сельхозгода из-за низких начальных запасов, пояснил он. Объем поставок пшеницы из России в сезоне-2020/21 составит 35 млн т, предполагают американские аналитики.

