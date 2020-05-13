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Рынки
Темпы экспорта зерна начали снижаться
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
13 мая 2020
Средний ежедневный объем отгрузки зерна в апреле составлял 146 тысяч тонн, в мае — 107 тысяч тонн
В мае-июне Россия может вывезти за пределы ЕАЭС 2,8 млн тонн зерна
Фото: Pixabay

В первой декаде мая из России было экспортировано 1,24 млн т зерна, из которых 73% или около 900 тыс. т — пшеница, на ячмень и кукурузу приходится по 13% и 12,5% соответственно. «Ежедневный объем отгрузки зерновых агрокультур в начале мая снизился относительно апрельских показателей до 113 тыс. т, в том числе вывоз пшеницы — до 82 тыс. т в сутки», — рассказала «Агроинвестору» директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.  По данным «Русагротранса», за 11 дней мая было экспортировано 1,17 млн т зерна, включая 870 тыс. т пшеницы, 155 тыс. т ячменя и 150 тыс. т кукурузы. Средний ежедневный объем экспорта зерна в апреле составлял 146 тыс. т, в мае — 107 тыс. т.

В мае-июне, с учетом нетарифной квоты на экспорт, Россия может вывезти 2,8 млн т зерна, в том числе 2,1 млн т пшеницы, 0,27 млн т ячменя и 0,45 млн. т кукурузы, оценивает РЗС. Введение квоты отрицательно сказалось на экспорте ячменя и кукурузы, потенциал вывоза которых значительно превышает реальные объемы экспорта, говорит Тюрина. По прогнозу «Русагротранса»,  в мае на экспорт может уйти не более 2,6 млн т зерна, включая 2,1 млн т пшеницы, 250 тыс. т ячменя, 250 тыс. т кукурузы. С учетом вывоза в апреле 4,4 млн т,  экспорт зерна в сезоне-2019/20 составит 40,56 млн т.​

Также, по словам Тюриной, введение квоты на экспорт зерна привело к сокращению числа компаний экспортеров: в первой декаде мая пшеницу из России вывозили всего 17 игроков, хотя в апреле их было 42. Лидерами по объему экспорта зерновых агрокультур в первой декаде мая были «Риф» (19% общего объема вывоза) «Гленкор» (11,4%) и «Мирогрупп» (9,4%), говорит Тюрина.

Однако руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский не согласен с утверждением о сокращении числа экспортеров. «В мае остались те же экспортеры, что работали ранее. В пятерке лидеров среди них в апреле-мае были “Риф”, “Астон”, “Мирогрупп”, “Объединенная зерновая компания”, “Гленкор”», — перечисляет он.  В апреле-мае основными покупателями российского зерна были Турция, Иран, Саудовская Аравия, добавляет Павенский.

В начале мая российская пшеница в основном поставлялась в Турцию: страна закупила 113,6 тыс. т, следует из данных РЗС. Далее идет Йемен с объем закупки 105,1 тыс. т и Объединенные Арабские Эмираты (65 тыс. т), приводит данные Тюрина. Максимальные объемы ячменя закупили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — 65,1 тыс. т и 57,1 тыс. т соответственно. Главными покупателями российской кукурузы в начале мая стали Вьетнам, который импортировал 65,1 тыс. т, Иран — 58,1 тыс. т и Турция — 17,7 тыс. т.

По данным РЗС, в апреле Россия вывезла 4,17 млн т зерна, в том числе 3,2 млн т пшеницы, 515,8 тыс. т кукурузы и 410 тыс. т ячменя. Ежедневные отгрузки зерновых в апреле превысили показатель марта на 15 тыс. т и составили 140 тыс. т, отгрузки пшеницы выросли на 10,5 тыс. т до 116 тыс. т в сутки, говорит Тюрина. С 1 апреля по 11 мая Россия экспортировала 5,56 млн т зерна, добавляет Павенский.

С начала сезона Россия экспортировала 35,6 млн т зерна, в том числе 29,8 млн т пшеницы, 2,95 млн т ячменя и 2,8 млн т кукурузы. По данным «Русагротранса», с 1 июня по 11 мая без учета стран ЕАЭС было вывезено 39,1 млн т зерна, в том числе пшеницы — 32 млн т, ячменя — 3,47 млн т, кукурузы — 3,52 млн т.​ Основными покупателями российского зерна в этом сезоне были Турция, Египет, Иран, Бангладеш, Азербайджан, говорит Павенский. 

Информация о, с одной стороны, нестабильных условиях формирования будущего урожая 2020 года, с другой — об ожидаемом увеличении валовых сборов зерновых, в том числе пшеницы, привели к изменчивой динамике цен мирового рынка, продолжает Тюрина. «Так, французская пшеница в первой декаде мая подешевела на $2 до $220/т. Сегодня складывается ситуация, когда цены предложения российской пшеницы FOB Новороссийск выше цен главного конкурента — ЕС — на 3%», — сравнивает она. Как правило, следствием подобных ситуаций становится снижение спроса на российскую пшеницу, добавляет Тюрина. «Сейчас как таковых цен на пшеницу нет, есть условный уровень в $225/т. Потому что на вывоз осталось 1,4 млн т, и не только пшеницы, но и кукурузы, и ячменя. То есть контракты под этот объем уже заключены», — уточнил Павенский «Агроинвестору».

Цены на пшеницу нового урожая сейчас уменьшаются и составляют $193-195/т, говорит Павенский. Снижение цен вызвано прогнозами урожая, высокими запасами зерна и дождями, которые прошли в ряде европейских стран, в России, в том числе в южных регионах, и Украине. «Это улучшило прогнозы урожая. Кроме того, Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) выпустила прогноз на следующий год с рекордными запасами», — заключил Павенский.

По прогнозу FAS USDA, мировые конечные запасы пшеницы в сезоне-2020/21 будут на уровне 310,1 млн т, что выше показателя по итогам текущего сезона (295,1 млн т). В частности, до 160,3 млн т (150,3 млн т) могут увеличиться запасы в Китае, в Индии — до 27 млн т (24 млн т), Канаде — до 5,6 млн т (5,5 млн т), России — до 10,2 млн т (8,2 млн т). Снижение запасов ожидается в ЕС до 13 млн т (13,3 млн т), Иране — до 5,9 млн т (6,1 млн т), Турции — до 5,7 млн т (6,5 млн т) и США — до 24,7 млн т (26,6 млн т).

Урожай пшеницы в России в этом году составит 77 млн т (без учета Крыма), считают аналитики FAS USDA. Это на 5% больше, чем в 2019-м и на 6% выше среднего валового сбора за пять лет, говорится в майском обзоре ведомства. В том числе производство озимой пшеницы ожидается на уровне 57 млн т, яровой — 20 млн т. Средняя урожайность составит 2,8 т/га, что станет вторым результатом после рекорда 2017 года. Производство прочих зерновых в России FAS USDA прогнозирует на уровне 39,4 млн т — примерно на 3% меньше, чем в прошлом году. В том числе валовой сбор кукурузы составит 14,5 млн т (14,28 млн т в прошлом году), ячменя — 17,5 млн т (19,94 млн т), овса — 5 млн т (4,42 млн т), ржи — 2 млн т (1,42 млн т).

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