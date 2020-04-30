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Регионы
Урожай зерна на Ставрополье может снизиться на 30%
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
30 апреля 2020
Прогноз урожая в регионе будет уменьшаться и дальше, если в ближайшую неделю там не пойдут дожди
Зерновые агрокультуры уже погибли на площади более 200 тысяч гектаров
Фото: Flickr.com

Из-за засухи урожай зерна в Ставропольском крае может снизиться на треть, считают местные власти. «По зерновым мы уже сейчас видим 30% потерь. Потеряли практически весь рапс, начались потери зерновых, даже озимой пшеницы, прогнозируем 20-30% снижения, — сказал губернатор региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями края. — Если засуха продлится еще хотя бы шесть-семь дней, то потери будут кратно больше <...>. Мы потеряли больше 200 тыс. га и продолжаем терять каждый день наш урожай».

При этом глава региона советует готовиться к сложностям уже сейчас. Местные власти, по его словам, анализируют ситуацию и разрабатывают комплекс мер поддержки аграриев. «Нужно готовиться сегодня к самому сложному, мы определили эти меры еще в феврале: плотно начали работать по агрострахованию, по выделению денежных средств. Мы сегодня этот план дальше делаем, чтобы поддержать сельскохозяйственных производителей», — сказал Владимиров.

Ранее краевой Минсельхоз сообщал, что осень 2019 года и зима 2020-го в регионе отличались малым количеством осадков — осенью выпало 30% от нормы, зимой — около 50%. Кроме того, весной в регионе местами отмечались заморозки, которые привели к потере соцветий в садах.

«Сейчас на юге есть нехватка влаги, также определенный ущерб нанесли заморозки. Но там ожидаются сильные дожди. Так что посмотрим, как они отразятся на ситуации», — рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Ключевое влияние на урожай озимой пшеницы окажет погода в мае и первой половине июня, добавляет он.

На юге в первой половине мая ожидаются колоссальные осадки, вплоть до тропических ливней, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. От таких дождей местами есть риски ущерба, но в целом они должны существенно улучшить ситуацию с яровыми агрокультурами и «подправить» озимые, хотя ущерб по ним уже есть. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что пока ничего критичного не происходит. «Да, пока с погодой не очень везет, но это не значит, что нас ждет маленький урожай. Если осадки пойдут, то в регионах ситуация улучшится. Пока прогноз урожая все равно выше прошлогоднего», — отмечает он.

ИКАР уменьшил прогноз урожая зерна со 126,7 млн т до 124,2 млн т еще три недели назад. «В этот прогноз было заложено достаточно значимое снижение урожайности на юге России. Уже со второй половины марта долгосрочные прогнозы погоды, которыми мы пользуемся, к сожалению, указывали на крайне низкие осадки до конца апреля по югу. На это наложился еще и фактор возвратных морозов», — комментирует Рылько. За апрель ситуация с посевами на юге России ухудшилась, однако улучшилась в других регионах. Поэтому ИКАР пока не меняет прогноз, уточняет эксперт. «Мы внимательно следим за ситуацией, и пока наш прогноз все еще выше результатов прошлого года», — рассказал он «Агроинвестору».

Аналитический центр «Русагротранса» также снизил прогноз урожая полторы недели назад, хотя пока незначительно: со 127,5 млн т до 127,1 млн т. Корректировка произошла за счет ожиданий уменьшения сборов пшеницы до 80,9 млн т. РЗС тоже снижал свой прогноз урожая: он может составить 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т. Ранее Злочевский оценивал потенциал валового сбора в 130 млн т и допускал, что при благоприятных погодных условиях урожай может побить исторический рекорд 2017 года в 135,5. По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 125,3 млн т.

При этом, по словам Павенского, существенную угрозу экспорту может нанести урожай меньше 100 млн т. «Но это нам не грозит. Я думаю, как минимум урожай будет в 120 млн т, так как у нас озимые занимают рекордные площади, а погодные условия в центре России и Поволжье достаточно неплохие», — поясняет он. Внутренние цены в России сильно зависят от мировых, говорит Рылько. «Но если, не дай Бог, произойдет снижение экспортного потенциала российской пшеницы — это фактор для повышения мировых цен. В то же время, выправляется ситуация в Западной Европе и пока ожидается большой урожай зерна в Австралии», — добавляет он.

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