Экспорт зерна нового урожая может начаться уже в июне

Экспорт зерна нового урожая может начаться уже во второй половине июня — раньше официального старта сезона-2020/21. Это связано с ранним началом сева и уборки в стране, сообщил на пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, пишет «Прайм».

Кроме того, глава РЗС рассказал, что Россия в этом году может собрать около 130 млн т зерна, в том числе примерно 80 млн т пшеницы. Вместе с тем Злочевский не исключил, что при благоприятных погодных условиях урожай может побить исторический рекорд 2017 года в 135,5 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), напротив, из-за неблагоприятной погоды на юге понизил прогноз урожая пшеницы в 2020 году с 79,5 млн т до 77,2 млн т, сообщает Reuters.

Злочевский считает, что в новом сезоне экспортные цены на все агрокультуры будут ниже, чем в этом сельхозгоду. «Новый сезон уже на $30 по пшенице смотрится ниже, чем нынешние отгрузки. Фактически это психологический порог, поскольку цена в районе $200 за тонну была самой низкой в текущем сезоне, создав очень болезненную ситуацию для внутреннего рынка», — напомнил он (цитата по «Прайму»). По его мнению, на старте нового сезона такой же низкий ценовой уровень просматривается не только по пшенице, но и по ячменю и кукурузе. Объективных причин для роста мировых цен нет, так как увеличиваются мировые запасы, поэтому выправить ситуацию не смогут, например, и глобальные риски, такие как возможная засуха в Европе.

Сейчас тонна пшеницы нового урожая стоит $201-202. «Цены нового сезона будут зависеть от погодных условий», — ранее говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. На юге России, например, проходят дожди, что может улучшить ситуацию с запасами влаги. «На Украине и ряде стран Восточной Европы есть проблемы с влагообеспеченностью. В странах ЕС состояние посевов хуже, чем в прошлом году из-за переувлажнения. Во Франции состояние посевов хуже, чем в прошлом году, когда было переувлажнение, а сейчас — из-за недостаточных осадков», — знает он.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду останется на уровне 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы, несмотря на введение квоты в 7 млн т. РЗС оценивает вывоз га уровне 41-42 млн т, включая 32-33 млн т пшеницы. «Свою роль тут играет не только квота, но и рынок. Экспортный потенциал у нас 47-48 млн т, но вывоз будет меньше», — считает вице-президент РЗС Александр Корбут. По оценке ИКАР, объем вывоза зерна в этом сезоне составит 43 млн т, из них пшеницы — 34,5 млн т.

По прогнозу «Русагротранса», в этом сезоне Россия экспортирует 43,8 млн т зерна и зернобобовых, в том числе 35,4 млн т пшеницы. «Может быть в целом по зерну будет и больше за счет ЕАЭС, так как это только прогнозы», — добавляет Павенский. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает экспорт зерна в этом сезоне на уровне 42,8 млн т, включая 33,3 млн т пшеницы. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в апрельском обзоре понизила прогноз отгрузок пшеницы из России на 1,5 млн т — до 33,5 млн т. Снижение экспорта связано с низкими темпами отгрузки и введением квоты на вывоз зерна из России в объеме 7 млн т, говорится в документе.

По данным Минсельхоза, по состоянию на 20 апреля яровые зерновые агрокультуры в целом по стране посеяны на площади 4,8 млн га или 16,6% к прогнозной площади (в 2019 году — 3,2 млн га). Из них яровая пшеница занимает 912,5 тыс. га или 7,5% к прогнозу (в 2019-м — 389,2 тыс. га), ячмень — 2,4 млн га или 30,7% от плана (в 2019-м — 1,7 млн га), кукуруза на зерно — 657,5 тыс. га или 24,1% (в 2019-м — 281,8 тыс. га), рис — 0,4 тыс. га или 0,2% к прогнозной площади (в 2019 г-м — 0,1 тыс. га).