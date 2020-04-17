Минсельхоз: экспортная квота может быть выбрана уже в мае

Поскольку сейчас на экспорт уходит по миллиону тонн зерна в неделю, квота на вывоз, установленная на уровне 7 млн т, может быть выбрана к середине мая и даже раньше. Об этом сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пресс-конференции. Мировые цены выросли до очень хороших уровней, в том числе на фоне новостей об ограничении экспорта в России, и производители начали активно продавать зерно экспортерам, отметила она. По данным Минсельхоза на 14:30 17 апреля, на экспорт внутри квоты было задекларировано почти 2,8 млн т зерна.

Квота на экспорт зерна разрабатывалась Минсельхозом на протяжении нескольких месяцев и была предложена для контроля достаточных объемов зерна на внутреннем рынке еще до начала пандемии коронавируса и волатильности курсов валют, напомнила Лут. Предполагается, что в первой половине сезона экспортеры смогут вывозить зерно без ограничений, ко второй половине агроведомство будет оценивать балансы и определять, сколько еще можно отгрузить за рубеж, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность внутри страны.

При этом вводить пошлину на экспорт пшеницы (сейчас она обнулена) Минсельхоз не считает нужным. Пошлина нужна для существенного снижения цены, однако она не защищает внутренний рынок от слишком большого вывоза. «При высоких внешних ценах на зерно пошлина, очевидно, не остановит экспортеров, — считает Лут. — Кроме того, это не рыночный и довольно радикальный инструмент, который может сильно разбалансировать ситуацию: например, привести к нехватке оборотных средств, необходимых растениеводам для уборки, и, как следствие, к проблемам в следующем сельхозгоду». По словам Лут, в следующем сезоне ведомство будет следить за ситуацией и определять необходимость дополнительных решений.

Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта зерна в этом сезоне на уровне 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы. «Необходимо учитывать, что ограничение в 7 млн т действует только для третьих стран, но не для государств ЕАЭС — ожидаем, что они доберут необходимый объем, — уточнила замминистра. — Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со стороны Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах».

Минсельхоз надеется, что уже на следующей неделе цена на зерно не просто стабилизируется, но даже немного снизится. «Конечно, экспортеры уже сейчас закладывают дисконт при покупке зерна с учетом рисков законтрактоваться и не уложиться в квоту. Мы ведь не делили ее на участников рынка, так что это чистая конкуренция», — отмечает Лут. В том числе снижению цен будут способствовать товарные интервенции, рассчитывает Минсельхоз. «Торги проходят только для переработчиков продовольственного либо фуражного зерна, — уточнила замглавы агроведомства. — После трех дней интервенций было продано порядка 400 тыс. т из 600 тыс. т [выставлявшихся на торги], цена — в среднем ниже текущих сделок на рынке, поэтому спрос довольно большой».

Однако есть определенные сложности: сейчас Минсельхоз получает информацию о том, что многие элеваторы завышают цены на отгрузку зерна для победителей торгов. «Если до начала интервенций стоимость была в районе 500-700 руб. за тонну, то теперь элеваторы уведомляют выигравшие компании о повышении цен до 1,5-2,5 тыс. руб./т. Для переработчиков такая сделка становится просто экономически неэффективной», — отметила Лут. По ее словам, таким образом создаются искусственные барьеры для покупателей, чтобы элеваторы могли продолжать получать деньги из федерального бюджета за хранение зерна. При этом покупателю придется расторгать контракт, рискуя попасть в черный список, а государству — проводить новые торги. «Мы расцениваем такие действия хранителей как недобросовестные и будем инициировать проверку в отношении этих элеваторов со стороны ФАС. А в особых ситуациях будем ходатайствовать о привлечении прокуратуры», — подчеркнула Лут.

Ранее ФАС призвала элеваторы, на которых хранится зерно интервенционного фонда, учитывать нормы антимонопольного законодательства при заключении договоров с победителями торгов в ходе товарных интервенций.