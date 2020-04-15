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Рынки
ФАС призвала элеваторы соблюдать закон при торгах зерном госфонда
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
15 апреля 2020
За два дня торгов государство продало из интервенционного фонда более 254 тысяч тонн зерна
До начала торгов в ФАС начали поступать сообщения, что отдельные элеваторы планируют отгружать зерно дороже
Фото: С. Николаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала элеваторы, на которых хранится зерно интервенционного фонда, учитывать нормы антимонопольного законодательства при заключении договоров с победителями торгов в ходе товарных интервенций. Соответствующее письмо в адрес хранителей федерального интервенционного фонда подписал во вторник руководитель ведомства Игорь Артемьев, сообщается на сайте ФАС.

«Нам еще до начала биржевых торгов зерном стала поступать оперативная информация о том, что отдельные элеваторы планируют отгружать зерно интервенционного фонда победителям торгов по ценам, которые значительно превышают рыночные цены, складывающиеся в соответствующем регионе», — заявила начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко (цитата по сайту ФАС).

По ее словам, такие действия антимонопольные органы будут рассматривать как злоупотребление доминирующим положением. В случае подтверждения таких фактов будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства и применяться меры административной ответственности, подчеркивает Мирочиненко.

В связи с этим ФАС напомнила элеваторам, что на хранителей зерна распространяются запреты, предусмотренные законом о защите конкуренции. В частности, им запрещается устанавливать и поддерживать монопольно высокую цену, навязывать контрагенту невыгодные условия договора, уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями и создавать дискриминационные условия. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрен штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составляет 15% от размера выручки правонарушителя, напоминает служба. Кроме того, ФАС рекомендовала элеваторам принять организационно-распорядительный акт, устанавливающий тарифы на услуги по хранению и отгрузке зерна с учетом антимонопольного законодательства, и разместить его на официальном сайте в интернете.

По данным Национальной товарной биржи, за два дня торгов государство продало из интервенционного фонда 254,1 тыс. т зерна на 3 млрд руб. Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1,5 т млн зерна. Если цены на него опустятся ниже установленного предельного уровня, товарные интервенции будут прекращены, сообщает Минсельхоз. По данным на 10 апреля, в фонде было 1,75 млн т зерна на 17,7 млрд руб.

Тот объем зерна, который Минсельхоз планирует вывести на внутренний рынок, обеспечит двухмесячную потребности мукомольных предприятий, ранее оценивал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Но не знаю, повлияет ли это на цены на зерно, потому что 1,5 млн т — это не столь существенный объем, чтобы переломить рынок. Да и там действуют другие факторы», — рассуждает он. В любом случае интервенции снимают ценовое напряжение, добавляет Корбут.

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