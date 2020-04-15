ФАС призвала элеваторы соблюдать закон при торгах зерном госфонда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала элеваторы, на которых хранится зерно интервенционного фонда, учитывать нормы антимонопольного законодательства при заключении договоров с победителями торгов в ходе товарных интервенций. Соответствующее письмо в адрес хранителей федерального интервенционного фонда подписал во вторник руководитель ведомства Игорь Артемьев, сообщается на сайте ФАС.

«Нам еще до начала биржевых торгов зерном стала поступать оперативная информация о том, что отдельные элеваторы планируют отгружать зерно интервенционного фонда победителям торгов по ценам, которые значительно превышают рыночные цены, складывающиеся в соответствующем регионе», — заявила начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко (цитата по сайту ФАС).

По ее словам, такие действия антимонопольные органы будут рассматривать как злоупотребление доминирующим положением. В случае подтверждения таких фактов будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства и применяться меры административной ответственности, подчеркивает Мирочиненко.

В связи с этим ФАС напомнила элеваторам, что на хранителей зерна распространяются запреты, предусмотренные законом о защите конкуренции. В частности, им запрещается устанавливать и поддерживать монопольно высокую цену, навязывать контрагенту невыгодные условия договора, уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями и создавать дискриминационные условия. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрен штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составляет 15% от размера выручки правонарушителя, напоминает служба. Кроме того, ФАС рекомендовала элеваторам принять организационно-распорядительный акт, устанавливающий тарифы на услуги по хранению и отгрузке зерна с учетом антимонопольного законодательства, и разместить его на официальном сайте в интернете.

По данным Национальной товарной биржи, за два дня торгов государство продало из интервенционного фонда 254,1 тыс. т зерна на 3 млрд руб. Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1,5 т млн зерна. Если цены на него опустятся ниже установленного предельного уровня, товарные интервенции будут прекращены, сообщает Минсельхоз. По данным на 10 апреля, в фонде было 1,75 млн т зерна на 17,7 млрд руб.

Тот объем зерна, который Минсельхоз планирует вывести на внутренний рынок, обеспечит двухмесячную потребности мукомольных предприятий, ранее оценивал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Но не знаю, повлияет ли это на цены на зерно, потому что 1,5 млн т — это не столь существенный объем, чтобы переломить рынок. Да и там действуют другие факторы», — рассуждает он. В любом случае интервенции снимают ценовое напряжение, добавляет Корбут.