Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в этом году на уровне 125,3 млн т, сказал в ходе пресс-конференции первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Впервые эту цифру ведомство обнародовало в конце января в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания.



Оценивать будущий урожай сейчас сложно, уточнил Хатуов. Если смотреть на перспективы валового сбора с точки зрения таких факторов как обеспеченность качественными семенами и объем внесения органических и минеральных удобрений, то ведомство планирует получить урожай не ниже уровня прошлого года (121,2 млн т). «Но при этом нужно отметить, что ряд южных регионов обеспокоен тем, что в метровом слое почвы недостаточный объем влаги после зимы. Надеюсь, что в ближайшие два месяца природа позволит восполнить дефицит, и мы будем видеть конкретный сценарий, — прокомментировал Хатуов. — Мы ждем, что осадки, необходимые для вегетации агрокультур, мы получим в полном объеме». С определенным дефицитом влаги из зимы вышли основные зернопроизводящие регионы — Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область, уточнил замминистра.



Тем не менее, по словам Хатуова, доля озимых в неудовлетворительном состоянии по-прежнему оценивается на уровне 6%. Сейчас продолжаются уходовые работы. По данным ведомства на 8 апреля, из 18,3 млн га озимых подкормлено 13 млн га или 71% площади. «Мы с большим оптимизмом смотрим на планы по объему производства зерновых», — добавил чиновник.



Посевная кампания началась в 33 регионах и ежедневно их число увеличивается, сообщил Хатуов. «Темпы посевной гораздо насыщеннее [чем год назад], идем с опережающими темпами», — отметил он. По информации ведомства, к 8 апреля яровые агрокультуры посеяны на 4,3 млн га против 1,8 млн га к этому времени в прошлом году. В целом, согласно планам Минсельхоза, посевная площадь в этом году должна превысить 80 млн га, увеличившись примерно на 800 тыс. га по сравнению с 2019-м. Ситуация с проведением полевых работ штатная, уточнил замминистра.

