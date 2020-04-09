Темп ярового сева в 2,4 раза выше прошлогоднего

По данным Минсельхоза на 8 апреля, яровой сев в России проведен на 4,3 млн га или 8,2% от прогнозной площади. В 2019 году в это время было посеяно 1,8 млн га. Зерновые яровые занимают 2,9 млн га или 9,8% от плана (в 2019-м — 1,2 млн га), из них пшеницы — 427,5 тыс. га (в 2019-м — 63,6 тыс. га), ячменя — 1,6 млн га (599,5 тыс. га), кукурузы на зерно — 238,3 тыс. га (0,2 тыс. га).



Также, по информации агроведомства, сахарная свекла посеяна на площади 309,7 тыс. га или 28,5% к прогнозу. Год назад посевы были почти вдвое меньше. Подсолнечник занял 550,2 тыс. га или 6,8% от плана, тогда как на аналогичную дату в 2019-м его посеяли только на 16,3 тыс. га. Тем сева ярового рапса близок к прошлогоднему — тогда он занимал 16,2 тыс. га, сейчас — 19,2 тыс. га или 1,5% к прогнозной площади. Соя посеяна на 9,5 тыс. га или 0,3% от плана.



Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 15,6 тыс. га или 5,1% к прогнозной площади (в 2019 году — 7,2 тыс. га). Сев ранних овощей проведен на 18,7 тыс. га или 10,1% (в прошлом году — 15,4 тыс. га).



В начале апреля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством рассказал, что почти по всем направлениям работы идут с опережением графика и, несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет. Однако сейчас аграрии стали жаловаться на возникающие проблемы с движением транспорта и доставкой средств производства, а также предупредили о риске дефицита сезонных рабочих-мигрантов из-за закрытия границ.



По оценке Минсельхоза, общая дополнительная потребность агросектора в рабочей силе составляет около 23 тыс. человек на весь период сезонных работ. Ведомство прорабатывает вопрос восполнения за счет внутренних резервов трудовых ресурсов для проведения уборки урожая, в том числе овощебахчевых и плодово-ягодных агрокультур, говорится в его сообщении.



В первую очередь, дефицит сельхозработников планируется восполнять за счет привлечения тех, кто лишился работы в других отраслях. «Учитывая, что действующий режим нерабочих дней не распространяется на организации агропромышленного комплекса и ряда смежных отраслей, Минсельхоз России планирует стимулировать трудоустройство на аграрных предприятиях работников, высвобождающихся в других сферах экономики», — говорится в сообщении ведомства. Также к участию в посевной и уборочной кампаниях может быть привлечено около 11 тыс. учащихся подведомственных аграрных вузов. Кроме того, министерство рассмотрит вопрос участия в полевых работах некоторых осужденных при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции таких лиц. На уборку урожая также могут направить тех, кто был приговорен к исправительным работам. При изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует привлечение к работе в сельском хозяйстве иностранцев. Введенный правительством России запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства действует до 1 мая, однако может быть продлен.



Правда, руководители отраслевых союзов скептически оценили идею Минсельхоза привлечь на работу студентов и осужденных. Так, по мнению директора Ягодного союза Ирины Козий, их очень сложно мотивировать на кропотливую работу, каковой является сбор ягод, сообщает РИА «Новости». Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин уверен, что «меры должны быть одни — открыть границы для рабочей силы для сельского хозяйства». Привлечение сезонным работам студентов не является правильным решением, так как основная уборка урожая фруктов происходит в начале учебного года. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина тоже считает, что ситуация должна решаться либо за счет разрешения въезда иностранцев, что сложно, но наиболее предпочтительно, либо через привлечение местных работников. Хотя горожане сейчас больше предпочитают «работать вахтовиками и охранять офис», чем трудиться в поле, добавила она.



Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко ранее рассказывала «Агроинвестору», что в России сезонные рабочие в АПК — это в основном граждане республик бывшего СССР, Молдавии, а также в некоторых регионах — приезжие из Китая, Кореи, Вьетнама и других стран Азии. По словам директора Плодоовощного союза Михаил Глушкова, овощеводство — как в защищенном, так и в открытом грунте —сильно зависит от рабочих-мигрантов, на некоторых предприятиях их доля достигает 80% кадрового состава.

