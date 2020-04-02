Яровыми засеяно 2 млн гектаров

Яровой сев проведен на 2 млн га (3,9% от общего прогноза), что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал президенту Владимиру Путину в ходе его совещания с правительством. Посевная кампания ведется в 26 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского, Дальневосточного округов. При этом практически по всем направлениям наблюдается опережение графика работ.

Также министр заявил, что цены на основные материально-технические ресурсы стабильны. Для обеспечения посевной ведомство на 10% увеличило годовой лимит объема субсидий на льготное краткосрочное кредитование по направлению «Растениеводство», сейчас он составляет 4,6 млрд руб. «Кроме того, для регионов, имеющих дополнительную потребность, также был увеличен лимит по направлению «малые формы хозяйствования», — сказал министр (цитата по сайту Кремля). Несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет, заверил Патрушев. «Мы постоянно на связи с субъектами, оказываем всю необходимую поддержку. Как и в предыдущие годы, рассчитываем на достойный урожай», — добавил он.

Говоря о стратегии развития отрасли до 2030 года, Патрушев отметил, что в растениеводстве по сравнению со средними многолетними значениями планируется на 26,4 млн т увеличить производство зерна, на 15,8 млн т — масличных, на 2,3 млн т — овощей.

«У нас проблем много, но кушать хочется каждый день, — отметил глава государства. — Мы с вами понимаем, насколько это важно, поэтому, несмотря ни на что, это как раз та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно, так же как и некоторые другие отрасли экономики». В последние годы сельское хозяйство демонстрировало блестящие результаты, и сейчас от отрасли во многом будет зависеть устойчивость экономики, а также «внутреннее состояние наших граждан», подчеркнул Путин. «Потому что когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же как практически и все другие страны мира», — сказал глава государства.

По информации Минсельхоза на 31 марта, яровые зерновые посеяны на площади 1,4 млн га или 4,7% к прогнозной площади (в 2019 году — 729,4 тыс. га). В том числе пшеница занимает 128,9 тыс. га или 1,1% от плана (в 2019-м — 5,7 тыс. га), ячмень — 752,6 тыс. га или 9,6% (в 2019-м — 286,6 тыс. га), кукуруза на зерно — 2,3 тыс. га или 0,1% к прогнозной площади.

Сев сахарной свеклы в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов проведен на 187,2 тыс. га или 17,3% к прогнозной площади (в 2019-м — 47,2 тыс. га). Подсолнечником в регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов засеяно 129,6 тыс. га или 1,6% от плана (в 2019-м — 7,7 тыс. га). Яровой рапс занимает 5,3 тыс. га (в 2019 г. — 1,1 тыс. га) в хозяйствах Брянской, Курской и Рязанской областей. Картофель в сельхозпредприятиях посажен на 8,1 тыс. га или 2,6% к прогнозной площади (в 2019 году — 3,6 тыс. га).

Аграрии Крыма уже завершили сев ранних яровых, сообщает Минсельхоз республики. «Аграрии республики, невзирая на объективные сложности, вызванные пандемией коронавируса, достойно справились со всеми задачами: одними из первых в стране завершили ранний яровой сев. Посевная площадь составила порядка 90 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур на зерно. Засеян яровой ячмень, пшеница, овес и зернобобовые культуры», — сказал заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Он добавил, что более 70% от общей посевной площади озимых посевов находится в хорошем и удовлетворительное состоянии, слабые — на 29%.