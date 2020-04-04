Агросектору не хватает мигрантов

Из-за пандемии коронавируса фермеры в Европе и США столкнулись с проблемой нехватки сезонных рабочих-мигрантов для уборки урожая, сообщил Bloomberg. В Испании, Италии и на юге Франции портятся урожаи клубники и спаржи, позднее могут возникнуть проблемы с выращиванием других агрокультур. Две трети сезонных работников в ЕС обычно составляют приезжие из Центральной и Восточной Европы, Туниса и Марокко, однако Евросоюз закрыл границы шенгенской зоны, также ужесточен контроль на национальных границах. В 2019 году в США работало 258 тыс. рабочих-мигрантов в основном из Мексики, однако в середине марта Госдепартамент приостановил выдачу специальных рабочих виз для мексиканцев.

По информации Reuters, в Индии серьезная нехватка рабочей силы из-за карантина затруднит сбор урожая озимых агрокультур, в частности пшеницы. В ведущих аграрных регионах страны работают приезжие из восточной Индии, большинство из которых вернулись домой, когда стал вводиться карантин. Пик уборочной кампании приходится на середину апреля, однако фермеры не могут найти рабочих. Поздняя уборка грозит снижением урожайности и смещением сроков сева под урожай следующего сезона. С аналогичными проблемами столкнутся овощеводы и садоводы.

В Европе складывается сложная ситуация в отраслях тепличного и грунтового овощеводства, в виноградарстве, садоводстве. В этих секторах проводится много сезонных работ: весенняя обрезка, подготовка насаждений к лету, уборка, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Самый большой в мире поток мигрантов для сезонных аграрных работ — из Мексики и других южноамериканских стран в США. Даже вроде бы такие небольшие сектора агропроизводства как кофейная индустрия могут пострадать: часто на уборке (а она практически круглогодичная) в латиноамериканских странах задействовано население соседних государств. В качестве примера — уборщики кофе в Коста-Рике в основном из Никарагуа», — рассказала она «Агроинвестору».

В России сезонные рабочие в АПК — это в основном граждане республик бывшего СССР, Молдавии, а также в некоторых регионах — приезжие из Китая, Кореи, Вьетнама и других стран Азии, говорит Снитко. «Оценочно, около 7% трудовой миграции в Россию — это сельскохозяйственные рабочие, то есть примерно 500 тыс. человек в год, — приводит данные она. — В весенний период они заняты в основном в овощеводстве (парники), осенью — на уборке плодов, ягод и овощей, также круглый год трудовые мигранты работают в тепличном бизнесе, включая выращивание грибов, но заняты они и в других отраслях». В целом в сельском хозяйстве России работает около 5 млн человек, хотя непосредственно «в поле» меньше, уточняет Снитко.

Овощеводство — как в защищенном, так и в открытом грунте — действительно сильно зависит от рабочих-мигрантов, на некоторых предприятиях их доля составляет до 80% кадрового состава, говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Сейчас у многих мигрантов, работающих на предприятиях защищенного грунта, заканчиваются патенты, и они будут вынуждены выехать из страны, оформить новый патент и снова въехать, однако из-за временного закрытия границ сделать это не удастся. И чем больше проходит времени, тем у большего числа рабочих заканчиваются патенты, без которых они не могут работать, рассказывает он. Что касается предприятий, занимающихся производством овощей открытого грунта, то многие работники из государств ближнего зарубежья, занятые в таких компаниях, на зиму уезжали на родину. Сейчас въехать в страну они не могут, из-за чего весенние полевые работы в овощеводческих хозяйствах могут запаздывать, отмечает Глушков. «Мы очень надеемся, что правительство примет меры для упрощения получения (возобновления) мигрантами патентов, в противном случае овощеводческие хозяйства — как открытого, так и защищенного грунта — будут испытывать серьезный дефицит кадров», — добавляет он.

Опрошенные «Агроинвестором» участники рынка овощей и фруктов не стали комментировать риски возможной нехватки рабочих рук, либо пояснив, что на их предприятиях работает только местное население, либо сославшись на невозможность оперативно уточнить информацию по кадровым вопросам из-за работы в удаленном режиме.

Пока сообщений о нарушении сроков полевых работ нет, продолжает Снитко. «К счастью, в большинстве отраслей сельского хозяйства основная часть работ либо проводится на открытом воздухе, либо даже в условиях стабильной эпидемиологической ситуации очень хорошо организованы работы по карантину и предотвращению заражений людей и животных, — отмечает она. — В частности, на животноводческих комплексах из-за постоянной угрозы африканской чумы свиней меры по недопущению заноса заболевания очень строгие, они включают дезинфекцию и обработку как транспорта и оборудования, так и особые правила гигиены для персонала».

Работа как в поле, так и на тепличных комплексах не предполагает тесного контакта сотрудников друг с другом и подразумевает сохранение значительной дистанции, соответственно, риск заражения у людей на таких предприятиях минимален, соглашается Глушков. «Тем более, что по имеющейся у союза информации, государство планирует принять специальные меры, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты работников сельскохозяйственных предприятий, которые не могут быть отправлены на самоизоляцию в связи с непрерывностью или сезонностью производства», — добавляет он.

Если говорить о производстве биржевых товаров — зерна, масличных, сахара — зависимость от сезонных рабочих — мигрантов здесь минимальная, комментирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше, но сейчас отрасль работает, и, несмотря на карантин, сельхозпредприятия проводят полевые работы по графику», — говорит он.

По информации Минсельхоза, сельхозорганизации, которые задействованы в весенних полевых работах, работают в штатном режиме в соответствии с погодой, несмотря на объявление нерабочих дней для сдерживания распространения коронавируса. Для дополнительной поддержки предприятий АПК ведомство предложило привлечь к участию в весенних полевых работах студентов подведомственных аграрных вузов. Это не только позволит помочь аграриям в проведении посевной, но и будет способствовать закреплению у студентов полученных знаний в реальных условиях сельхозпроизводства, говорится в сообщении министерства.