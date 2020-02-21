В январе сельхозпроизводство выросло на 2,9%

По итогам января объем производства сельхозпродукции во всех хозяйствах составил 165,1 млрд руб., что на 2,9% больше, чем годом ранее. Правда, относительно декабря сельхозпроизводство снизилось на 45,7%. В январе 2019-го отрасль прибавила 0,6%, по итогам всего прошлого года агросектор вырос на 4%.

По информации статведомства, в январе увеличилось производство основных видов продукции животноводства. Так, было выращено 1,2 млн т скота и птицы на убой в живом весе, что на 4,7% превышает показатель января 2019-го. Валовой надой молока увеличился на 5,2% до 2,1 млн т. Для сравнения, год назад его производство выросло только на 1,9%. Также позитивная динамика отмечена в секторе производства яйца — было выпущено 3,7 млрд штук, что на 1,8% больше января прошлого года.

На конец января численность крупного рогатого скота во всех хозяйствах составляла 18,2 млн голов — на уровне прошлого года. При этом стадо коров немного — на 0,4% — увеличилось и достигло 8 млн животных. Свиней стало больше на 6,1% — 25,5 млн, поголовье овец и коз сократилось на 2,1% до 22,4 млн. Данные по птице Росстат не уточняет.

Производство пищевых продуктов в январе увеличилось на 11%, однако было на 11,3% меньше, чем в декабре. Лидером по темпу роста стало производство сахара, его выпуск вырос в три раза до 536 тыс. т. Также значительную динамику продемонстрировало производство переработанного и консервированного картофеля, оно прибавило 37,3% до 26,7 тыс. т. Производство подсолнечного масла увеличилось на 26,7% до 557 тыс. т, в целом выпуск растительных масел вырос на 24,3% и составил 676 тыс. т.



Объем выпуска мороженой рыбы достиг 242 тыс. т, что на 26,3% больше показателя января прошлого года. На 23,6% увеличилось производство консервированных овощей и грибов, в январе было выпущено 42,3 млн условных банок.

Производство мяса увеличилось на 9,9% до 225, тыс. т, мяса птицы — на 2,7% до 393 тыс. т. Изготовление колбасных изделий выросло на 18,2% и составило 200 тыс. т. Также активно продолжает развиваться переработка молока: выпуск сливочного масла увеличился на 16,8% до 21,5 тыс. т, сыров — на 14,1% до 43,5 тыс. т. Правда, производство питьевого молока уменьшилось на 0,9% до 451 тыс. т.

Значительнее всего в январе сократилось производство мороженных ракообразных — почти на 30% до 3,2 тыс. т. Если говорить о продукции более массового спроса, то Росстат зафиксировал негативную динамику по крупам — их выпуск уменьшился на 15,6%, составив 109 тыс. т. Также на 4% сократилось производство муки, в январе было выпущено 644 тыс. т. Такие результаты в частности связаны с уменьшением урожаев гречихи и ржи в прошлом году.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году отрасль сельского хозяйства может вырасти на 1,7%. В 2021—2022 годах темпы будут нарастать и в 2024-м агропроизводство может увеличиться на 2,3% к предшествующему году. Доля сельского хозяйства и рыболовства в структуре ВВП в 2019—2022 годах должна составить 3,3% против 3,1% в 2018-м. В январском обзоре «Картина деловой активности» ведомство отмечает, что в 2019 году агросектор обеспечил вклад в темпы роста ВВП на уровне около 0,1%. Это произошло благодаря высоким показателям урожая и стабильной обстановке в секторе животноводства. Экономика в прошлом году, по предварительной оценке, выросла на 1,3%.