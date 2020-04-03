Аграрии юга не подтверждают проблемы с посевной из-за пропускного режима

Аграрии юга России столкнулись со сложностями при получении разрешений для выхода на работу и пропусков для перемещения из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова. По его словам, также появляются жалобы на невозможность получить короткие кредиты для финансирования посевной кампании из-за перехода сотрудников банков на удаленный режим работы.

Источник издания в крупном агрохолдинге подтвердил наличие проблемы. По его словам, в Краснодарском крае лимит пропусков на одно юридическое лицо исчисляется единицами, в результате сотни работников не могут выйти на работу. Кроме того, формат самих пропусков меняется едва ли не каждые два дня, из-за чего огромные ресурсы тратятся на получение документов. «Фактически в результате действий властей южных регионов обеспечение продовольствием страны ставится под вопрос», — добавляет собеседник «Коммерсанта».

В Курской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае проблем с пропусками и разрешениями нет, говорит замгендиректора «Продимекс-холдинга» (один из крупнейших агрохолдингов страны, лидер по производству сахара) Вадим Ерыженский. «Мы с проблемами не сталкивались. Понятно, что когда административная система пытается найти способы контроля за перемещением, случаются единичные инциденты с сотрудниками и техникой, но они решаются без стресса. Эта ситуация никак не влияет на организацию работы наших предприятий, на подготовку и проведение полевых работ», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Директор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец рассказал, что его компания сегодня утром получила все необходимые документы для проезда по региону и пропуска для сотрудников. «Нам все дали по тому количеству людей и машин, которое мы заказывали. Заявку выполнили в полном объеме, все, как и просили», — сказал он «Агроинвестору». На этой неделе были незначительные сложности из-за того, что форматы пропусков менялись, но это продлилось два дня и не создало проблем, продолжает Неженец. «Краевые власти отработали эту систему хорошо, с совсем небольшой задержкой в пару дней», — добавляет он. Заместитель гендиректора ГК «Светлый» (обрабатывает более 180 тыс. га в Ростовской области) Николай Гончаров говорит, что его компания также с не сталкивалась проблемами.

«Я думаю, что в течение ближайших дней все вопросы будут решены <...>. На сегодняшний день у нас больших проблем нет: продукция доставляется, работы ведутся, техника едет», — говорит гендиректор «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева Евгений Хворостина. Вчера и сегодня холдинг в нормальном режиме получал все необходимые документы, уточнил он «Агроинвестору».

Сложностей с проведением посевной кампании нет, все работы проходят в штатном режиме, сообщили «Коммерсанту» в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Представитель ведомства добавил, что в связи с карантином в регионе все предприятия, работа которых разрешена, должны подать в муниципальные органы заявки на пропуска для автомобилей.

1 апреля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал президенту Владимиру Путину в ходе его совещания с правительством, что несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет. «Мы постоянно на связи с субъектами, оказываем всю необходимую поддержку. Как и в предыдущие годы, рассчитываем на достойный урожай», — сказал он. Согласно прогнозу ведомства, валовой сбор зерна может составить 125,5 млн т.

Также глава Минсельхоза попросил банки не ухудшать условия кредитования, в том числе не повышать процентные ставки по кредитам аграриям, и призвал банки обеспечить бесперебойный режим кредитования предприятий АПК и при необходимости оперативно рассматривать вопросы реструктуризации и пролонгации кредитов.