Производство риса может сократиться на треть

Южный рисовый союз (ЮРС) не исключает значительного сокращения посевов риса в Краснодарском крае в этом году. Исходя из текущей экономической ситуации в секторе, освободившиеся площади могут занять более маржинальные агрокультуры, рассказал «Агроинвестору» председатель совета ЮРС Игорь Лобач.



Рис на Кубани в 2019 году занимал 125,2 тыс. га, в этом году площадь планировалось сохранить на том же уровне, однако из-за сокращения господдержки рисоводства предприятия готовы пересмотреть свои планы. «В 2020 году рисоводство не вошло в перечень приоритетных подотраслей АПК, поэтому была отменена субсидия на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса, — поясняет Лобач. — Сейчас региональный Минсельхоз обещает рассмотреть возможность сохранения поддержки на уровне прошлого года за счет средств краевого бюджета, однако вопрос об источнике финансирования остается открытым».



В прошлом году для рисоводческих предприятий Краснодарского края на частичную компенсацию затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса было выделено 240 млн руб. при условии обеспечения доли риса в севообороте на уровне не менее 57% и не более 67%, говорит руководитель агродивизиона холдинга «АФГ Националь» Алексей Попов. «Предприятия агрохолдинга, обеспечившие насыщение рисовых оросительных систем в соответствии с этим нормативом, получили субсидии на общую сумму 62,1 млн руб.», — уточняет он.



В 2019 году для рисоводов Краснодарского края были предусмотрены субсидии в размере 254,8 млн руб. — компенсация затрат подачу и отвод воды, а также на приобретение элитных семян, подтверждает заместитель губернатора региона Андрей Коробка. «В этом году господдержка отрасли предусмотрена в части возмещения затрат на приобретение элитных семян риса, в том числе и длиннозерного, компенсация составит от 30% до 50%, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Этот вид субсидий предусматривает поддержку элитного семеноводства различных агрокультур, общая сумма составляет 126 млн руб. Субсидия носит заявительный характер и будет предоставляться по факту сдачи пакета документов рисосеющими хозяйствами».



В прошлом году кроме компенсации части затрат на воду рисоводы, как и другие производители зерновых, получали субсидии на приобретение элитных семян, продолжает Лобач. Однако, по его словам, объем этих выплат был незначительным, поскольку в числе прочих документов хозяйства должны были предоставить акты расхода семян и посадочного материала, но на момент приема документов сев риса еще продолжался. «В результате большая часть средств по этому виду господдержки ушла на озимые и ранние яровые агрокультуры», — говорит Лобач.



«Производство риса относится к зерновой группе, сейчас мы работаем над выделением выращивания этой агрокультуры в отдельное направление группы, — рассказал Андрей Коробка. — Рисоводство является важнейшим сектором в агропроизводстве региона, ведь именно на Краснодарский край приходится львиная доля всего риса страны — около 80%. В прошлом году валовой сбор в регионе составил 945,87 тыс. т при средней урожайности 75,6 ц/га». Кубанский рис поставляется на три континента в 25 стран, основные направления экспорта — это Турция, Монголия, Украина, Азербайджан, Казахстан и другие страны, во многом он востребован за счет экологичности, отметил вице-губернатор.



Производство зерновых и зернобобовых — одно из девяти приоритетных направлений сельского хозяйства, по которым с этого года федеральный Минсельхоз выплачивает стимулирующие субсидии. Правда, согласно приказу ведомства, Краснодарский край не выбрал для себя эту отрасль в числе приоритетов. «Агроинвестор» направил запрос в федеральный Минсельхоз с просьбой уточнить, на какую господдержку в этом году могут рассчитывать производители риса. Представитель министерства сообщил, что ведомство готовит ответ, однако на момент публикации материала он еще не поступил.







Вода станет дороже?

Кроме того, что рисоводы не будут получать возмещение части затрат на воду, в этом году тариф на нее может существенно увеличиться. «В прошлом году тариф «Кубаньмелиоводхоза» на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса составлял 5761 руб./га, из которых 2408 руб./га компенсировалось за счет средств господдержки. В этом году тариф, по заявлениям представителей «Кубаньмельводхоза», увеличится до 8700 руб./га, то есть станет в 1,5 раза больше прошлогоднего уровня», — отмечает Лобач.



Без господдержки рост затрат на воду превысит 200%, а их доля в общей структуре прямых затрат на производство риса-сырца поднимется с 15% до 25% и выйдет на первое место, обогнав фонд оплаты труда, удобрения и СЗР, оценивает Попов. Такие же расчеты приводит заместитель гендиректора «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева Александр Квашин. «Если в 2019-м удельные затраты на подачу и отвод воды составляли 15% от стоимости производства, то в этом году, в случае увеличения стоимости услуг и отмены субсидий, их доля вырастет до более чем 25%», — говорит он. Точного тарифа по подаче и отведению воды на этот год пока нет, но предварительно получается, что расходы агрохолдинга увеличатся на 175 млн руб. — 100 млн руб. по ставке и 75 млн руб., которые ранее возмещались в виде субсидий, добавляет Квашин.



Рис — самая затратная в плане выращивания агрокультура в России, особенно высоки расходы на воду, соглашается гендиректор агрофирмы «Приволье» (Краснодарский край) Сергей Лагошин. «Два года назад в региональном Минсельхозе было совещание, на котором приняли решение поднять цену на подачу воды с 4,5 тыс. руб./га до 5,5 тыс. руб./га, однако при условии, что рисоводам будут выплачиваться субсидии в размере 1,5-2 тыс. руб./га, — рассказывает он. — Сейчас по сравнению с прошлым годом у нас, с учетом ожидаемого роста тарифов и отмены субсидий, расходы на производство риса вырастут фактически вдвое».



По информации ЮРС, только за последние восемь лет тариф на услуги по подаче и отводу воды увеличился в три раза. До 2006 года рисоводы Краснодарского края получали воду для полива риса бесплатно, в 2006-м тариф составлял 360 руб./га. «”Кубаньмелиоводхоз” поясняет, что значительное ежегодное повышение цен на услуги по подаче и отводу воды на рисовые оросительные системы обусловлено увеличением стоимости электроэнергии, составляющей около 80% от общих затрат на оказание данной услуги, — комментирует Лобач. — Однако мы видим непропорциональный и опережающий рост: тариф на воду с 2006 по 2019 год увеличился в 15,3 раза, тогда как на электроэнергию — в 4,2 раза». Такой рост тарифов на воду совершенно не обоснован, годовая инфляция составляет всего 4%, но никак не 50%, добавляет Лагошин.



Тариф на воду на этот год еще не утвержден, уточнил Андрей Коробка. «В настоящее время стоимость услуг по подаче и отводу воды учреждением не утверждена и находится в стадии формирования в департаменте мелиорации Минсельхоза России», — сообщил в ответ на запрос «Агроинвестора» заместитель директора «Управления “Кубаньмелиоводхоз”» Иван Дорошев. Оперативно предоставить другую информацию относительно платежей рисосеющих хозяйств за воду управление не может «по объективным причинам».







Рисоводы пересмотрят планы

В прошлом году, по данным ЮРС, в Краснодарском крае было просубсидировано около 70% посевов риса, остальные не получили господдержку, так как не выдержали требований насыщения севооборота. Без господдержки соблюдение норматива теряет экономическую целесообразность, говорит Игорь Лобач, поэтому предприятия будут самостоятельно делать выбор в пользу более рентабельных, на их взгляд, агрокультур, что приведет к сокращению рисовых посевов и, как следствие, к резкому снижению валового сбора риса. «Кроме того, сейчас существует риск выпадения части рисовых систем из севооборота в связи с проведением дороги на Крым — эти земли будут окончательно потеряны для рисоводов (затронет земли 13 рисосеющих предприятий), что также ухудшит показатели производства риса», — добавляет Лобач.



В 2019 году площадь рисовых посевов «АФГ Националь» составляла 30,5 тыс. га, из которых 28,1 тыс. га пришлось на Краснодарский край, 2,4 тыс. га — на Ростовскую область, приводит данные Алексей Попов. «На 2020 год было запланировано сохранение посевов в прежних объемах. Посевная кампания уже началась, но мы не исключаем, что план по севу риса в Краснодарском крае может быть пересмотрен с учетом сложившейся ситуации», — говорит он.



У «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева в прошлом году рис занимал 32 тыс. га. «В этом году мы пока не собираемся сокращать площади под рисом, так как в рисосистему и поддержание ее в рабочем состоянии уже вложены серьезные инвестиции, — комментирует Александр Квашин. — Но мы не знаем, что будет дальше, с учетом роста курса доллара, увеличения расходов на семена, СЗР, ГСМ».



«На сегодняшний момент мы не готовы сказать, будем ли сокращать площади под рисом и насколько — это решение будем принимать в момент сева, — отмечает Лагошин. — В прошлом году у нас в хозяйстве было 4056 га под рисом, в этом году по плану должно быть 3960 га — уменьшение на 100 га за счет севооборота. Чтобы высадить эту площадь, нам необходимо более 32 млн руб. на оплату воды. Мы совсем не рассчитывали на это, нам придется думать, где взять эти средства».



В России ежегодно потребляется около 600 тыс. т риса, из них 150-200 тыс. т приходится на импортный, преимущественно длиннозерный. Производство рисовой крупы тоже составляет примерно 600 тыс. т при валовом сборе риса-сырца в 1 млн т. 150-200 тыс. т отечественной рисовой крупы поставляется на экспорт. «То есть мы вывозим плюс-минус столько же риса, сколько импортируем. Таким образом достигается баланс рынка риса в стране», — говорит Лобач. При условном сокращении посевов риса на треть и закономерном снижении производства рисовой крупы до 400 тыс. т с учетом сохранения импорта на уровне 150-200 тыс. т и падении экспорта до нуля, рисовой крупы для внутреннего потребления будет достаточно, оценивает он.



Придется отказаться от экспорта

Однако от экспорта в этом случае придется отказаться, несмотря на то что сейчас конъюнктура поставок на внешние рынки очень привлекательна. При этом, если российские компании будут вынуждены уйти с зарубежных рынков хотя бы на время, вернуть прежние позиции будет крайне сложно. «Освоение нового направления занимает в среднем три-пять лет с момента первых поставок до формирования доли, позволяющей обеспечить стабильность и предсказуемость спроса, — рассказывает Лобач. — До 90% будущего урожая продается еще до начала посевной. Это обеспечивает равномерную загрузку перерабатывающих мощностей предприятий и стабильность поставок на внешние рынки. Последнее является одним из ключевых факторов для укрепления рыночных позиций. За время отсутствия российских представителей на рынках других стран может поменяться все: от структуры рынков и состава игроков до потребительских предпочтений. Освободившуюся нишу быстро займут конкуренты, поэтому вернуться будет крайне сложно. По сути, всю работу придется начинать заново, с нуля». Между тем, перед АПК стоит задача увеличить объемы экспорта до $45 млрд к 2024 году.



На фоне роста себестоимости производства и снижения рентабельности уже в ближайшее время можно ожидать оттока инвестиций и деградации отрасли, обращает внимание Лобач. «Любое уменьшение доходности предприятий влечет сокращение инвестиций в развитие, — подтверждает Попов. — В последние годы, например, мы много вкладывали в селекцию и семеноводство. Сейчас ряд инвестпрограмм нам придется пересмотреть».



Доходность рисоводческого бизнеса в России ежегодно уменьшается: если в 2018 году ставка субсидии составляла 3,88 тыс. руб./га при стоимости услуги подачи и отведения воды 5,52 тыс. руб./га, то в прошлом снизилась до 2,4 тыс. руб./га при росте тарифа на воду до 5,76 тыс. руб./га, сравнивает Квашин. «Поскольку доходы рисоводов будут существенно снижаться, предприятия, у которых нет возможности максимально эффективно реализовывать свою продукцию и оптимизировать себестоимость производства, могут обанкротиться, — не исключает он. — Без дальнейшего контроля со стороны государства тарифов развитие рисоводческой отрасли будет крайне затруднительно».



В прошлом году максимальная стоимость риса-сырца составляла 15,5 тыс. руб./т при себестоимости производства 14 тыс. руб./т, приводит данные Лагошин. «Получается, что мы и так работали с крайне низкой рентабельностью, — сетует он. — Сейчас цена на рис-сырец составляет 18 тыс. руб./т, что позволяет производителям хоть немного заработать, однако этого все равно недостаточно, чтобы выживать целый год, эксплуатировать рисосистему и поддерживать ее в рабочем состоянии». По его мнению, в сложившихся условиях большинству производителей будет просто неинтересно высевать рис, малые фермерские хозяйства откажутся от этой агрокультуры и перейдут на другие, менее затратные в производстве и более прибыльные, например, на подсолнечник или пшеницу. «Для сравнения, общие затраты на производство риса составляют 80 тыс. руб./га, тогда как гектар пшеницы обойдется в 30 тыс. руб.», — добавляет он.

